Для "стрессовых" профессий в России могут ввести дополнительные выходные

Одной из таких категорий могут стать учителя

28 августа 2024, 10:31, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com/ru/photo/875185

В Госдуму будет внесен законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с высоким уровнем стресса. Об этом сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. При этом чаще всего этим "страдают" женщины (52%) и только 7% мужчин.

Опрос косвенно подтвердил, что школьные учителя – одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России. По словам Чернышова, хорошо известны причины их слез: низкая правовая защищенность и выгорание.