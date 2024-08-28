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Для "стрессовых" профессий в России могут ввести дополнительные выходные

Одной из таких категорий могут стать учителя

28 августа 2024, 10:31, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com/ru/photo/875185
Школьные стулья / Фото: pxhere.com/ru/photo/875185

В Госдуму будет внесен законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с высоким уровнем стресса. Об этом сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. При этом чаще всего этим "страдают" женщины (52%) и только 7% мужчин.

Опрос косвенно подтвердил, что школьные учителя – одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России. По словам Чернышова, хорошо известны причины их слез: низкая правовая защищенность и выгорание.

Работа

Комментарии 8

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Гость

10:37:51 28-08-2024

БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мусик

10:47:38 28-08-2024

депутаты - вот же стрессовая профессия!

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Гость

10:53:14 28-08-2024

дада-верим

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Мусик

10:58:24 28-08-2024

Гость (10:53:14 28-08-2024) дада-верим... 32 числа каждого месяца - выходной!
как вам такое предложение?

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ВВП

10:57:27 28-08-2024

По словам Чернышова, хорошо известны причины их слез: низкая правовая защищенность----Может депутату стоит подумать и защитить права учителей, для чего они и сидят в думе.

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Требую !!!

13:12:55 28-08-2024

Комментаторы на Амител - требуем дополнительных две недели отпуска

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Мусик

14:11:55 28-08-2024

Требую !!! (13:12:55 28-08-2024) Комментаторы на Амител - требуем дополнительных две недели о... к милонову обратитесь.

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Станислав

18:05:34 28-08-2024

Программисты- тоже стрессовая профессия. Это только далёкие от IT люди считают что это так просто, посидеть и в кнопки потыкать.

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