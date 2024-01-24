Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч тонн смеси потратили на борьбу с гололедом
Жителей просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении по улицам
24 января 2024, 13:00, ИА Амител
В Барнауле уделяется особое внимание обработке противогололедными средствами тротуаров, остановок, перекрестков, спусков, мостов и лестниц, сообщает мэрия.
"С начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети города использовано более 32 800 тонн песко-соляной смеси разной концентрации, 1 772 тонны песка и 126 тонн бионорда", – рассказали власти.
Сегодня днем, 24 января, работы по очистке тротуаров от наледи и по противогололедной обработке будут продолжены. Для этого задействуют 67 единиц техники и 122 дорожных рабочих.
"Просим горожан быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении по улицам", – обратились в мэрии к барнаульцам.
Ранее amic.ru рассказал, как правильно ходить по улицам в гололед и выжить.
13:09:45 24-01-2024
Миллиард? Тонн? Понятно, что такова сейчас погода, что создалась такая ситуация. Но и ЖКХ работать то в 21 веке должно? Раньше опы лопухами терли. Сейчас есть туалетная бумага и биде. Может и в ЖКХ не молиться на хорошую погоду, а работать? Не просто разбрасывать землю и химию, а хотя бы очистить ото льда общественные здания?
13:20:29 24-01-2024
Ну потратили, а результата незаметно абсолютно
13:21:03 24-01-2024
Ответ один - недостаточно
13:27:44 24-01-2024
Бумага всё стерпит
13:29:08 24-01-2024
Давайте прикинем, вроде на первый взгляд нереальный объем - 32 тысячи восемьсот тонн, ГОРА ! Но Плотность пескосоли - полторы тонны на куб, это получается 21 800 кубометров, Далее площадь Барнаула с окраинами 321 км кв, допустим сыпят центр тротуары, дороги, и немного окраины, пусть суммарно всего лишь 5 кв км. (1 процент) это получается на площадь 5 кв км (25 млн кв м) такой объем составит = слой в 0,000872 метра (0,8 мм) - по сути в одну песчинку). Но в целом похоже на правду. Один процент всего. А так этим процентом все загажено песком. Воистину, ложка навоза портит бочку меда.
13:35:09 24-01-2024
Ого, "использовано более 32 800 тонн песко-соляной смеси разной концентрации, 1 772 тонны песка и 126 тонн бионорда" Просто супер! Где только такое количество использовать смогли? Ещё бы уточнили на каких улицах, а то создаётся впечатление что Красноармейский пр-т (от Песчаной до Партизанской) как раз обошли стороной совсем. Гололёд тут просто повсеместно. Дойти до администрации Центрального района (Песчаная 108) это прям испытание. Надеюсь, что в скором времени и тут поменяется что-нибудь.
13:45:00 24-01-2024
Впечатление что людей держат за дураков. В овраг высыпали чтоли? Город весь во льду. И ни кому до этого нет дела
14:02:41 24-01-2024
Посыпать тротуар песком,чтобы на следующий день вымести до льда и снова посыпать? Толку-то от вашего песка при стоящих температурах. Лучше бы ошипованными катками проехались по льду- больше пользы.
14:12:23 24-01-2024
Лет много назад,администрации районов дрюкали комочников за неубранный снег и наледь. Но теперь их (магазины и офисы)трогать не моги! Это,видите-ли, "кошмарить бизнес" называется.
14:39:02 24-01-2024
Гость (14:12:23 24-01-2024) Лет много назад,администрации районов дрюкали комочников за ... По тротуарам ходят не только клиенты ларька, даже так: незначительная часть пешеходов являются клиентами магазина, любого
14:42:16 24-01-2024
Гость (14:12:23 24-01-2024) Лет много назад,администрации районов дрюкали комочников за ... "Коммочники" платят налоги, а у города на уборку деньги и техника. Почему продавец газет должен долбить лед? Сапожник -сапоги, пирожник-пироги, так всегда лучше.
14:15:37 24-01-2024
Оттого, что на лед сверху высыпали тонны грязи, менее скользко не стало. Чистить-то не пробовали?
14:32:44 24-01-2024
Потратить без ума, ума не надо.
16:36:25 24-01-2024
ну рассыпали и рассыпали, толку то?
17:00:48 24-01-2024
Кто то видел как муниципальные дорожники посыпают смесью песка и соли внутри квартальные дороги или частный сектор ? Вот и я не видел а в отчётах видел. Налоги платим все и регулярно ну и что с того?
18:12:47 24-01-2024
Гость (13:20:29 24-01-2024) Ну потратили, а результата незаметно абсолютно ... Результат всеми двумя лёгкими ощутим летом. Есть ли более полный город в Зап. Сибири
12:30:24 25-01-2024
У чиновников зима кошелек кормит.