Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч тонн смеси потратили на борьбу с гололедом

Жителей просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении по улицам

24 января 2024, 13:00, ИА Амител

В Барнауле убирают снег / Фото: barnaul.org

В Барнауле уделяется особое внимание обработке противогололедными средствами тротуаров, остановок, перекрестков, спусков, мостов и лестниц, сообщает мэрия.

"С начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети города использовано более 32 800 тонн песко-соляной смеси разной концентрации, 1 772 тонны песка и 126 тонн бионорда", – рассказали власти.

Сегодня днем, 24 января, работы по очистке тротуаров от наледи и по противогололедной обработке будут продолжены. Для этого задействуют 67 единиц техники и 122 дорожных рабочих.

"Просим горожан быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении по улицам", – обратились в мэрии к барнаульцам.

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