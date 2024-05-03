В Рубцовске ищут подрядчика, который "очистит" город от бродячих собак за 1,4 млн

В городе остро стоит проблема с бездомными животными

03 мая 2024, 13:35, ИА Амител

Бродячие животные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэрия Рубцовска объявила поиск подрядчика на отлов бездомных животных в 2024 году. За это власти города готовы заплатить 1,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В обязанности подрядчика войдут отлов животного, содержание и возврат на прежнее место обитания. В контракте прописана стоимость каждой из услуг. Например, отлов и возврат собаки в естественную среду бюджету обойдется в 1,6 тысячи рублей, кормление (не менее одного раза в день) – в 3 тысячи рублей, стерилизация – 3 тысячи рублей, кастрация – 1,8 тысячи, лечение 413 рублей, маркировка – 291 рубль.

Подрядчику нельзя будет отлавливать собак в присутствии детей, жестоко обращаться с животными, использовать средства и препараты, наносящие увечья животным. Перед отловом необходимо убедиться в отсутствии лица, сопровождающего "бродягу".

Животные будут находиться в приюте 21 день. После всех манипуляций "потеряшек" вернут владельцам, а вакцинированных, маркированных и стерилизованных животных, "не проявляющих мотивированной агрессии", – на прежние места обитания. Причем выпускать их будут только вдали от мест большого скопления людей: детских, спортивных, медицинских и других организаций.

"Бродяги" с немотивированной "злобой" и подозрением на бешенство, покусавшие человека, будут подлежать умерщвлению. Отмечается, что такое право предоставляет постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Процедуру умерщвления ветеринар должен осуществлять "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть". Запрещено утопление, отравление, удушение, болезненные инъекции, использование электрического тока и ядовитых веществ.

Отметим, что сейчас депутаты АКЗС разрабатывают закон, который разрешит региону усыплять бродячих животных. Если его примут, такая участь будет ждать "бродяг", которых признают агрессивными или установят факт причинения вреда здоровью и жизни человека. Судьбу каждой собаки предлагается решать в течение 11 дней.



В июле 2023 года Госдума разрешила регионам самим определять судьбу бездомных животных и перечень мероприятий по обращению с ними. Таким правом уже воспользовались несколько регионов – соседняя Республика Алтай, Хакасия, Бурятия, Магаданская область. В некоторых из них теперь разрешено использовать в отношении "бродяг" эвтаназию. Теперь к списку регионов готовится примкнуть и Алтайский край.