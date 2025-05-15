"Не закрываем, а спасаем". Как на Алтае хотят отремонтировать убыточную автостанцию

В селе Романово планируют обновить автостанцию

15 мая 2025, 11:10, ИА Амител

Автобус в поле / Фото создано с помощью нейросети kandinsky

Единственную автостанцию в селе Романово Алтайского края не планируют закрывать, несмотря на опасения жителей, а, наоборот, хотят отремонтировать и сделать местом притяжения. Чтобы автостанция приносила доход, внутри планируют разместить несколько коммерческих объектов, в том числе одну из известных федеральных сетей. Об этом amic.ru сообщил представитель собственника автостанции Максим Витвинов.

Работы по реконструкции здания стартуют уже в ближайшие дни и завершатся к концу лета. Общая площадь объекта составляет более 200 квадратных метров. Сейчас внутри расположена касса вокзала и парикмахерская, которые занимают лишь пятую часть здания. По задумке собственника после реконструкции все площади будут использоваться максимально. Сделают туалет, душевые кабинки. Кроме того, планируется провести благоустройство прилегающей территории, уложить новый асфальт рядом с автостанцией, а также отремонтировать фасад. Все работы хотят завершить к концу лета, после этого в здание может заехать якорный арендатор.

Проект реконструкции автовокзала в Романово

По словам Максима Витвинова, скорее всего, это будет крупная федеральная сеть. К слову, в селе Романово уже работают магазины "Магнит", "Аникс" и "Мария-Ра". На реконструкцию здания собственник планирует потратить не менее пяти миллионов рублей. В ближайшее время сделают временные кассы, а позже приступят к реконструкции автостанции.

Максим Витвинов пояснил, что раньше романовская автостанция была на балансе АТП "Завьяловское". Однако вокзал был убыточным, поэтому инвестор из Барнаула решил приобрести станцию и дать ей второй шанс.

"Мы не закрываем, а спасаем станцию", – пояснил amic.ru представитель собственника и отметил, что не исключено, что после Романово инвестор может отремонтировать автостанцию и в другом райцентре Алтайского края.

Ранее жители села Романово сообщали amic.ru, что опасаются закрытия единственной автостанции в районе. За последние годы в Алтайском крае закрылись вокзалы в нескольких крупных муниципалитетах. В том числе в селе Косиха.

В ходе краевой коллегии Минтранса в марте 2025 года спикер АКЗС Александр Романенко призвал разработать специальную программу, чтобы районы Алтайского края могли получить деньги на обслуживание внутримуниципальных маршрутов. Это позволило бы возить людей между селами и деревнями.

Дело в том, что с 1 января 2027 года полномочия по транспортному обслуживанию населения, в том числе и пассажироперевозки между муниципалитетами, перейдут на краевой уровень. Сейчас это обязанности муниципалитетов. Чтобы не ждать изменений в законодательстве, Романенко предложил запустить пилотный проект по пассажироперевозкам в одном из районов с кураторством на уровне края.