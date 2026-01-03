Небольшой минус, а потом плюс. Какая погода будет на новогодних выходных на Алтае
03 января 2026, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае ожидаются теплые дни в новогодние праздники. Столбики термометров будут показывать даже -2...-3 градуса. Это, можно сказать, почти весенняя погода. Так что не останется оправданий для того, чтобы отсиживаться дома: можно покататься на лыжах или коньках или просто прогуляться. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".
По данным сервиса "Яндекс.Погода", максимально потеплеет в понедельник и вторник, 5 и 6 января, когда днем будет -2 градуса. Потом постепенно будет холодать и к завершению праздничных выходных будет уже -10...-14 градусов.
Впрочем, холода не придут. Рабочая неделя начнется с потепления: в среду, 14 января, ожидается +1 градус. В среднем до конца января будет около -10 градусов.
По данным сервиса Gismeteo, новогодние выходные так же будут теплыми (для января – уж точно). Однако есть небольшие расхождения с предыдущим прогнозом. В частности, завершение праздников не будет таким холодным, ожидается лишь -6...-7 градусов.
Начало рабочей недели будет теплым, однако до плюсовой температуры столбики термометров не поднимутся.
