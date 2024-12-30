"Небриллиантовая рука" и любимые шоу. Что посмотреть в Новый год по ТВ

Изучаем сетку вещания телеканала ТНТ

30 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Кадр из шоу "Однажды в России" /Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ в новогоднюю ночь подготовил для своих зрителей обширную программу. Рассказываем, чем именно в этом году будут удивлять зрителей.

Что покажут 31 декабря?

Первыми за отличное настроение ответят артисты из "Однажды в России". Все утро будут идти повторы предыдущих выпусков любимого шоу, а в 15:00 покажут свежайший новогодний эфир.

В 16:10 и в 17:40 соответственно ТНТ покажет телефильмы "Самоирония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все!".

А вот уже в 20:00 зрителей ждет главная премьера года – "Небриллиантовая рука". Всеми любимый Семен Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправится в круиз и обязательно попадет к контрабандистам. Правда, из Дубая (да, таков теперь город контрастов) он привезет в гипсе новенькие айфоны, фены Dyson и другую "санкционку". Претендовать на контрабандный товар будут Геша (Алексей Воробьев) и Лелик (Максим Лагашкин), однако в остальном зрителей ждут совершенно неожиданные сюжетные повороты, новые персонажи (в том числе пираты и дизайнер Ив Сен-Билан), и много-много-много музыки.

В 23:00 новогоднее вещание продолжит специальный выпуск Comedy Club с уже знакомым зрителям форматом "КамедиВиденье". К резидентам присоединятся звезды, чтобы вместе спеть свои (и чужие) хиты. В списке гостей Super Жоrik, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Джиган, Татьяна Кортункова и другие. Само собой, по итогам музыкальных батлов выберут победителя.

Что покажут в другие праздничные дни?

В остальные дни каникул зрителей ждут выпуски Comedy Club. 1 января можно будет посмотреть "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел". Также в первый день года зрители увидят новый фильм Романа Поланского "Дворец".

2 января практически все утро и день можно провести в компании звезд шоу "Однажды в России". В остальном во второй день 2025-го отдан кино. В 17:00 выйдет отечественный ромком "Любовь зла" с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук. Сразу после (в 18:40) – комедия "Бар "МоскваЧики".

Под занавес, в 23:00, герои фильма "Новогодний Ол Инклюзив" попробуют поделить один коттедж на две семьи. Дело в том, что персонажи забронировали на праздники симпатичный дом за городом, но по какой-то причине подтверждение пришло совершенно разным людям.

3 января, помимо марафона "Однажды в России", зрителей ждет еще несколько часов юмора: c 17:00 и до 23:30 выйдут лучшие выпуски Comedy Club 2024 года.

4 января с 08:00 до 16:30 ТНТ покажет шесть эпизодов второго сезона проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Вторая часть запланирована на следующий день, то есть 5 января в то же самое время.

5 января утренний и дневной эфиры отданы экстрасенсам, а вечер – сразу нескольким полным метрам. Также покажут фильмы "Красная шапочка" и "Три тысячи лет желаний".

В 17:00 девочка совсем не робкого десятка дает отпор фантастическим существам в образе волков в новой версии "Красной шапочки". Главные роли – у юной и талантливой Таисьи Калининой, Данилы Якушева, Екатерины Климовой и Юрия Чурсина. Сказочную тему потом еще подхватят персонажи "Красавицы и чудовища" (в 19:00).

6 января будут повторы предыдущих дней. 7 января рождественский эфир отдан кино. Маленьких зрителей утром (с 07:00) порадует полнометражная версия известного мультфильма "Забытое чудо". Ну а следом пойдут семейные комедии, в том числе "Спасти Санту" (в 09:00) и "Грозный папа" (в 11:00). Вечером, в 19:00. можно будет увидеть, как "Баба Яга спасает мир". Ну а главная премьера дня – это "Беляковы в отпуске" в 21:00.

Последний день новогодних каникул опять-таки начнется с марафона "Однажды в России". А вот вечером зрителей ждут две полнометражные премьеры. Юная героиня семейной комедии "Не одна дома" Маша (Милана Хаметова) планирует провести время с любимыми родителями (их играют Dava и Равшана Куркова), но у взрослых срочная работа. Они вынуждены нанять няню через модный онлайн-сервис (Юлианна Михневич), не подозревая, что у "Мэри Поппинс" свои коварные планы. В итоге ребенок выходит на тропу войны с сомнительной беби-ситершей. Фильм выйдет в 19:00.

Ну а сразу после, в 21:00, покажут "Омара в большом кино".