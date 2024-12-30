НОВОСТИКультура

"Небриллиантовая рука" и любимые шоу. Что посмотреть в Новый год по ТВ

Изучаем сетку вещания телеканала ТНТ

30 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Кадр из шоу "Однажды в России" /Фото: ТНТ
Кадр из шоу "Однажды в России" /Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ в новогоднюю ночь подготовил для своих зрителей обширную программу. Рассказываем, чем именно в этом году будут удивлять зрителей.

Что покажут 31 декабря?

Первыми за отличное настроение ответят артисты из "Однажды в России". Все утро будут идти повторы предыдущих выпусков любимого шоу, а в 15:00 покажут свежайший новогодний эфир.

В 16:10 и в 17:40 соответственно ТНТ покажет телефильмы "Самоирония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все!".

А вот уже в 20:00 зрителей ждет главная премьера года – "Небриллиантовая рука". Всеми любимый Семен Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправится в круиз и обязательно попадет к контрабандистам. Правда, из Дубая (да, таков теперь город контрастов) он привезет в гипсе новенькие айфоны, фены Dyson и другую "санкционку". Претендовать на контрабандный товар будут Геша (Алексей Воробьев) и Лелик (Максим Лагашкин), однако в остальном зрителей ждут совершенно неожиданные сюжетные повороты, новые персонажи (в том числе пираты и дизайнер Ив Сен-Билан), и много-много-много музыки.

В 23:00 новогоднее вещание продолжит специальный выпуск Comedy Club с уже знакомым зрителям форматом "КамедиВиденье". К резидентам присоединятся звезды, чтобы вместе спеть свои (и чужие) хиты. В списке гостей Super Жоrik, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Джиган, Татьяна Кортункова и другие. Само собой, по итогам музыкальных батлов выберут победителя.

Что покажут в другие праздничные дни?

В остальные дни каникул зрителей ждут выпуски Comedy Club. 1 января можно будет посмотреть "Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел". Также в первый день года зрители увидят новый фильм Романа Поланского "Дворец".

2 января практически все утро и день можно провести в компании звезд шоу "Однажды в России". В остальном во второй день 2025-го отдан кино. В 17:00 выйдет отечественный ромком "Любовь зла" с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук. Сразу после (в 18:40) – комедия "Бар "МоскваЧики".

Под занавес, в 23:00, герои фильма "Новогодний Ол Инклюзив" попробуют поделить один коттедж на две семьи. Дело в том, что персонажи забронировали на праздники симпатичный дом за городом, но по какой-то причине подтверждение пришло совершенно разным людям.

3 января, помимо марафона "Однажды в России", зрителей ждет еще несколько часов юмора: c 17:00 и до 23:30 выйдут лучшие выпуски Comedy Club 2024 года.

4 января с 08:00 до 16:30 ТНТ покажет шесть эпизодов второго сезона проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Вторая часть запланирована на следующий день, то есть 5 января в то же самое время.

5 января утренний и дневной эфиры отданы экстрасенсам, а вечер – сразу нескольким полным метрам. Также покажут фильмы "Красная шапочка" и "Три тысячи лет желаний".

В 17:00 девочка совсем не робкого десятка дает отпор фантастическим существам в образе волков в новой версии "Красной шапочки". Главные роли – у юной и талантливой Таисьи Калининой, Данилы Якушева, Екатерины Климовой и Юрия Чурсина. Сказочную тему потом еще подхватят персонажи "Красавицы и чудовища" (в 19:00).

6 января будут повторы предыдущих дней. 7 января рождественский эфир отдан кино. Маленьких зрителей утром (с 07:00) порадует полнометражная версия известного мультфильма "Забытое чудо". Ну а следом пойдут семейные комедии, в том числе "Спасти Санту" (в 09:00) и "Грозный папа" (в 11:00). Вечером, в 19:00. можно будет увидеть, как "Баба Яга спасает мир". Ну а главная премьера дня – это "Беляковы в отпуске" в 21:00.

Последний день новогодних каникул опять-таки начнется с марафона "Однажды в России". А вот вечером зрителей ждут две полнометражные премьеры. Юная героиня семейной комедии "Не одна дома" Маша (Милана Хаметова) планирует провести время с любимыми родителями (их играют Dava и Равшана Куркова), но у взрослых срочная работа. Они вынуждены нанять няню через модный онлайн-сервис (Юлианна Михневич), не подозревая, что у "Мэри Поппинс" свои коварные планы. В итоге ребенок выходит на тропу войны с сомнительной беби-ситершей. Фильм выйдет в 19:00.

Ну а сразу после, в 21:00, покажут "Омара в большом кино".

Андрей Шелков на презентации фильма

"С любовью". Зачем снимают "оммажи" на Гайдая и чего ждать от "Небриллиантовой руки"?

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НОВОСТИКультура

телевидение Новый год

Комментарии 13

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Сергей

08:57:19 30-12-2024

Хорошо, что есть нормальные каналы на ТВ, и можно посмотреть хорошие сказки и фильмы времён СССР, а не эту бодягу....

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Бдыщ

09:53:48 30-12-2024

Не хочется смотреть это...

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Musik

10:30:22 30-12-2024

Даже за деньги - нет

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Гость из будущего

11:18:25 30-12-2024

Заранее позаботился и скачал Один дома и Гарри Поттера

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Гость

11:35:31 30-12-2024

Жаль что Галкина* с Пугачевой не будет на огоньке

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Гость

13:10:30 30-12-2024

Гость (11:35:31 30-12-2024) Жаль что Галкина* с Пугачевой не будет на огоньке... Мне понравилась шутка

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Гость

17:24:58 30-12-2024

Гость (13:10:30 30-12-2024) Мне понравилась шутка...
Если что, это не шутка.

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Сергей

14:42:59 30-12-2024

Гость (11:35:31 30-12-2024) Жаль что Галкина* с Пугачевой не будет на огоньке... Жаль, что будет этот "огонёк" 🤮

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Элен без ребят

15:28:39 30-12-2024

буду смотреть "Плохого Санту", "Девчат", "Иронию судьбы" в оригинале (куда уж без нее)) и полистаю что-нибудь из Пратчетта, а не вот это вот все.

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Гость

21:13:35 30-12-2024

Шляпа полная.

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Гость

07:26:31 01-01-2025

Гость (21:13:35 30-12-2024) Шляпа полная.... отстой и пошлость

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татьяна

07:18:07 01-01-2025

пошло и мерзко

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Гость

09:15:02 01-01-2025

татьяна (07:18:07 01-01-2025) пошло и мерзко... А зачем вы это смотрели? Ради написания комментария? Свое мнение захотели иметь?

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