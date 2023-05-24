Неделя осталась до конца голосования за благоустройство территорий Барнаула

Лидирует парк имени Ленина

24 мая 2023, 13:38, ИА Амител

Фото: amic.ru

До конца онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства в Барнауле осталась неделя, сообщили в мэрии.

С начала голосования свой голос уже отдали порядка 55 тысяч человек. В лидерах – парк имени Ленина (7,5 тысячи голосов), Сиреневый бульвар (5909) и Демидовская площадь (5147).

Также жители краевой столицы активно голосуют за благоустройство Зелёного сквера в районе площади Октября, зелёную зону на Лазурной, аллею на Малахова, площадь Народную и сквер Победы.

Кроме того, идёт голосование за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка "Юбилейный" (недавно там начался только второй этап).

Свой голос можно оставить на сайте 22.gorodsreda.ru.