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Неделя осталась до конца голосования за благоустройство территорий Барнаула

Лидирует парк имени Ленина

24 мая 2023, 13:38, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

До конца онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства в Барнауле осталась неделя, сообщили в мэрии.

С начала голосования свой голос уже отдали порядка 55 тысяч человек. В лидерах – парк имени Ленина (7,5 тысячи голосов), Сиреневый бульвар (5909) и Демидовская площадь (5147).

Также жители краевой столицы активно голосуют за благоустройство Зелёного сквера в районе площади Октября, зелёную зону на Лазурной, аллею на Малахова, площадь Народную и сквер Победы. 

Кроме того, идёт голосование за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка "Юбилейный" (недавно там начался только второй этап).

Свой голос можно оставить на сайте 22.gorodsreda.ru.

Комментарии 1

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Гость

13:41:58 24-05-2023

В голосовании участвуют 37 территорий. Если несколько делать в год, то сколько потребуется на благоустройство остальных? 10 лет? А остальные территории которые не указаны в голосовании? Фейковая забота. Надо в год делать 37 территорий без всяких голосований, запущено всё.

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