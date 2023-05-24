Неделя осталась до конца голосования за благоустройство территорий Барнаула
Лидирует парк имени Ленина
24 мая 2023, 13:38, ИА Амител
До конца онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства в Барнауле осталась неделя, сообщили в мэрии.
С начала голосования свой голос уже отдали порядка 55 тысяч человек. В лидерах – парк имени Ленина (7,5 тысячи голосов), Сиреневый бульвар (5909) и Демидовская площадь (5147).
Также жители краевой столицы активно голосуют за благоустройство Зелёного сквера в районе площади Октября, зелёную зону на Лазурной, аллею на Малахова, площадь Народную и сквер Победы.
Кроме того, идёт голосование за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка "Юбилейный" (недавно там начался только второй этап).
Свой голос можно оставить на сайте 22.gorodsreda.ru.
13:41:58 24-05-2023
В голосовании участвуют 37 территорий. Если несколько делать в год, то сколько потребуется на благоустройство остальных? 10 лет? А остальные территории которые не указаны в голосовании? Фейковая забота. Надо в год делать 37 территорий без всяких голосований, запущено всё.