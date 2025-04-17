Недешевая, но вкусная. Сколько на Алтае стоит приготовить творожную пасху

Все необходимые продукты значительно подорожали за год

17 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Творожная пасха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае приготовление традиционного и главного блюда к Пасхе обойдется в 798 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата для каждого субъекта РФ.

Для подсчетов взяли советский рецепт творожной пасхи из "Книги о вкусной и здоровой пище" 1952 года (сладкая сырковая масса). Для приготовления примерно 1,7 кг блюда нужны следующие ингредиенты:

творог – один килограмм;

сметана – шесть столовых ложек (120 граммов), можно взять небольшую банку;

сахар – два стакана (400 граммов);

сливочное масло – 200 граммов;

ванилин – один пакетик.

"В Алтайском крае в 2025 году приготовление творожной пасхи обойдется в 798 рублей: масло сливочное 200 г – 262 рубля, сметана 120 г – 37 рублей, творог 1 кг – 461 рубль, сахар 400 г – 31 рубль, ванилин 1,5 г – 7 рублей. В 2024 году приготовление этого блюда стоило 624 рубля. Таким образом, рост стоимости составил 173 рубля", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай творожная пасха будет стоить чуть-чуть дешевле: 793 рубля, а годом ранее – 701 рубль. Среди регионов Сибири самым дорогим это блюдо будет в Республике Тыва: 933 рубля, годом ранее – 742. Самым дешевым – в Омской области: 679 рублей (552 – в прошлом году).

Больше всего на творожную пасху потратят жители Чукотки – 1409 рублей, это почти в два раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего – в Кировской области: 632 рубля.

Средняя стоимость по России – 792 рубля (на 130 рублей, или на 19,7%, дороже, чем годом ранее, в 2024 году цена необходимых продуктов составляла 662 рубля). Больше всего подорожали: сливочное масло – на 38,3%, сметана – на 21,7%, творог – на 12,8%. Сахар вырос в цене всего на 3,5%.