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От красного до шоколадного. Сколько на Алтае стоит покрасить яйца на Пасху луковой шелухой

Яйца за прошедший год подешевели, но вот лук в 2025 году резко подорожал

16 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Крашеные яйца / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Крашеные яйца / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае покраска десяти куриных яиц к Пасхе обойдется в 191 рубль. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата для каждого субъекта РФ.

Луковая шелуха – простой, дешевый и натуральный способ для окрашивания пасхальных яиц. С ее помощью можно получить цвета от светло-коричневого до насыщенного шоколадного, оттенок зависит от количества и сорта лука. К примеру, шелуха красного лука дает фиолетовый оттенок.

Как красить яйца: 

  • помыть яйца и шелуху (для покраски десятка яиц необходимо два килограмма лука);
  • положить яйца с шелухой в кастрюлю; 
  • залить водой, добавить немного соли и уксуса; 
  • довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут; 
  • процедить и оставить яйца в отваре на несколько часов или на ночь;
  • готовые яйца можно натереть маслом для блеска.

"В Алтайском крае в 2025 году покрасить яйца обойдется в 191 рубль: 100 рублей – десяток яиц, 91 рубль – два килограмма лука. В 2024 году нужно было потратить 178 рублей: 118 рублей – на десяток яиц, 60 рублей – на два килограмма лука", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай крашеные яйца обойдутся дороже: в 212 рублей, а годом ранее было 213 рублей. Среди регионов Сибири самая дорогая покраска – в Республике Хакасия: 224 рубля, годом ранее – 198. Дешевле всего – в Омской области: 181 рубль (162 – в прошлом году).

Больше всего на покраску яиц потратят жители Чукотки – 788 рублей, это почти в четыре раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего – в Республике Мордовия: 174 рубля.

Средняя стоимость по России – 223 рубля (на 17 рублей, или на 7,6%, дороже, чем годом ранее, в 2024 году цена была 206 рублей). Яйца за прошедший год подешевели на 12,1%, но вот лук в 2025 году резко подорожал на 28,7%.

Алтайский край рейтинги пасха Продукты
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Комментарии 4

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Гость

16:48:03 16-04-2025

(для покраски десятка яиц необходимо два килограмма лука);--------- 😉 покупаешь яйца, идешь в пятерочку, набираешь бесплатно шелухи (они разрешают) и фсе!

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Гость

18:44:25 16-04-2025

Ничего не подешевело.

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Гость

23:04:43 16-04-2025

Рецепт неправильный .Шелуху заваривают на ночь покипятив минут 30-40 . чем дольше будет настаиваться отвар , тем лучше будут краситься яйца . Яйца помыть , обезжирить уксусом ( лучше краска пристанет ) и отварить в настое как вам нравится : хоть всмятку , хоть вкрутую , они получатся яркими и красивыми .

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Гость

10:06:07 17-04-2025

Всегда крашу только шелухой. Набираю ее в любом продуктовом бесплатно. Ничего не замачиваю и не вымачиваю, просто беру коричневые яйца и варю с шелухой . Получаются яркий и насыщенный цвет. Лучше любых красок.

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