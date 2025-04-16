Яйца за прошедший год подешевели, но вот лук в 2025 году резко подорожал

16 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Крашеные яйца / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае покраска десяти куриных яиц к Пасхе обойдется в 191 рубль. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата для каждого субъекта РФ.

Луковая шелуха – простой, дешевый и натуральный способ для окрашивания пасхальных яиц. С ее помощью можно получить цвета от светло-коричневого до насыщенного шоколадного, оттенок зависит от количества и сорта лука. К примеру, шелуха красного лука дает фиолетовый оттенок.

Как красить яйца:

помыть яйца и шелуху (для покраски десятка яиц необходимо два килограмма лука);

положить яйца с шелухой в кастрюлю;

залить водой, добавить немного соли и уксуса;

довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут;

процедить и оставить яйца в отваре на несколько часов или на ночь;

готовые яйца можно натереть маслом для блеска.

"В Алтайском крае в 2025 году покрасить яйца обойдется в 191 рубль: 100 рублей – десяток яиц, 91 рубль – два килограмма лука. В 2024 году нужно было потратить 178 рублей: 118 рублей – на десяток яиц, 60 рублей – на два килограмма лука", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай крашеные яйца обойдутся дороже: в 212 рублей, а годом ранее было 213 рублей. Среди регионов Сибири самая дорогая покраска – в Республике Хакасия: 224 рубля, годом ранее – 198. Дешевле всего – в Омской области: 181 рубль (162 – в прошлом году).

Больше всего на покраску яиц потратят жители Чукотки – 788 рублей, это почти в четыре раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего – в Республике Мордовия: 174 рубля.

Средняя стоимость по России – 223 рубля (на 17 рублей, или на 7,6%, дороже, чем годом ранее, в 2024 году цена была 206 рублей). Яйца за прошедший год подешевели на 12,1%, но вот лук в 2025 году резко подорожал на 28,7%.