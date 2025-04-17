Сотни тысяч сладостей. Как предприятия Алтайского края готовятся к Пасхе

К православному празднику хлебопеки запланировали изготовить 250 тысяч куличей и пасх

17 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В это воскресенье, 20 апреля, пройдет один из самых светлых и душевных христианских праздников – Пасха. Алтайские хлебопекарные предприятия готовятся радовать жителей края не только традиционными угощениями, но и новинками. К празднику они изготовят более 250 тысяч куличей и пасх, которые уже можно приобрести в торговых сетях и фирменных магазинах края. Об этом сообщили в правительстве региона.

В планах Новоалтайского хлебокомбината изготовить к Пасхе более 20 тысяч куличей. Покупателям предлагают классическую пасхальную выпечку из сдобного теста с изюмом, разноцветной посыпкой и с мармеладным украшением собственного производства. Кроме того, на предприятии подготовили новинку – куличи с более нежным и влажным мякишем: с шоколадной помадкой и вяленой клюквой, цукатами и изюмом внутри.

Кексовые и сдобные куличи, а также пасхальную выпечку с белой и шоколадной помадкой предлагает ООО "Алейский хлеб". Здесь к празднику изготовят порядка семи тысяч куличей. На предприятии подчеркивают: каждый пасхальный кулич создается пекарями вручную.

Хлебокомбинат "Алтайские закрома" порадует покупателей полюбившимся кексом "Пасхальный" из бисквитного теста с добавлением изюма. Их на предприятии планируют выпустить более 7,5 тысячи штук.

На протяжении пяти лет ОАО Комбинат "Русский хлеб" изготавливает куличи и пасхи для крупнейшей региональной торговой сети. Выпечку готовят по традиционным рецептам. Это классические куличи с изюмом и цукатами, а также кексовые ванильно-сливочные. В планах комбината изготовить порядка 175 тысяч куличей.

Бийская кондитерская компания "Форне" готовит ставшие традиционными творожные пасхи с изюмом, цукатами и курагой. Также кроме классических пасхальных куличей покупателям представят ряд новых, из кексового теста: лимонный с цукатами, с брусникой и шоколадный.

"К Пасхе также предлагаем пряники с алтайским медом, бенто-торты и трендовую новинку сезона – краффины", – добавили в кондитерской.

В пекарне "Алтайский каравай" готовы порадовать покупателей пасхальными куличами с новым оформлением. Выпечь их планируют в количестве 3,5 тысячи штук.

Не один десяток лет вкусную и свежую выпечку к Пасхе предлагают кооперативные организации Алтайского крайпотребсоюза. На предприятиях выпекают куличи разного размера и веса. В них добавляют изюм, орехи, цукаты, вяленые ягоды и творог. Всего планируется выпечь около 40 тысяч куличей.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Широкий ассортимент продукции к праздничному столу представят не только хлебопеки. Так, компания "Магия Трав" к Пасхе создала для своих безалкогольных бальзамов новую обечайку, которая не только украшает продукт, но и подчеркивает его уникальность. А компания "Алтай Сила" выпустила четыре новых безалкогольных бальзама по особой технологии водно-глицериновой экстракции: "Ежовик гребенчатый", "Лопух корень", "Пихта сибирская" и "Исландский мох".