Недостача – миллиард. Каждый пятый житель Алтайского края имеет долги по налогам
Самая крупная задолженность – по транспортному налогу, она превышает 585 млн рублей
09 октября 2024, 09:14, ИА Амител
Жители Алтайского края на 1 сентября задолжали по имущественным налогам 988 миллионов рублей. Свою обязанность по уплате не исполнили порядка 304 тысяч человек, что составляет 18% от общего количества владельцев. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.
"Почти каждый пятый налогоплательщик имеет задолженность по имущественным налогам. Самая крупная задолженность – по транспортному налогу, она превышает 585 млн руб. По земельному и налогу на имущество она чуть больше 200 млн по каждому из них. И это без учета пеней", – отметил Легостаев.
Есть в регионе крупные должники. Так, четверо граждан должны заплатить в бюджет более двух миллионов рублей, еще 13 человек задолжали больше миллиона. С ними специалисты налоговой инспекции ведут точечную работу по принудительному взысканию. В этом им помогают суды и судебные приставы.
"Отмечу, что нам впервые удалось сократить задолженность по налогам ниже миллиарда рублей. Напомню, что были годы, когда этот показатель достигал 2,5 млрд. Это говорит о том, что мы неплохо поработали в рамках информационной кампании. Также хорошие результаты дает и взаимодействие с работодателями, оно стало более продуктивным", – рассказал руководитель ведомства.
09:25:11 09-10-2024
Жителям края ни с налогов ни с недр ни чего не переподает
Только на содержание этих легостаевых и прочих чикшь последнее отдают.
09:37:31 09-10-2024
Вот были годы - долг целых 2,5 МЛН.руб. Сократили и осталось всего 1 МЛРД.руб. :)
17:23:51 09-10-2024
Гость (09:37:31 09-10-2024) Вот были годы - долг целых 2,5 МЛН.руб. Сократили и остал... Читай внимательно, неуч! "...далось сократить задолженность по налогам ниже миллиарда рублей. Напомню, что были годы, когда этот показатель достигал 2,5 млрд." Млрд от млн отличить не можешь?
09:44:27 09-10-2024
Стыдно драть непомерные налоги с населения в такой богатой стране.
09:45:04 09-10-2024
а чего он такой радостный на фото?
09:55:41 09-10-2024
Вот таким неплательщикам налогов (особенно транспортного) не надо давать в банках кредиты на авто. Пусть с налоговой справочки в банк предоставляют вместе с заявкой на кредит.
10:08:21 09-10-2024
Гость (09:55:41 09-10-2024) Вот таким неплательщикам налогов (особенно транспортного) не... Дельное предложение
18:40:28 09-10-2024
Гость (09:55:41 09-10-2024) Вот таким неплательщикам налогов (особенно транспортного) не... По-хорошему, им и соцвыплаты не положены. А то как ныть про "государство недодало", так эти паразиты в первых рядах и не стыдно ни разу, а как налоги платить так "стыдно брать налоги".
10:36:25 09-10-2024
но ведь транспортный налог уже включали в стоимость бензина? много ездишь - много платишь. разве не так это подразумевалось?
11:06:09 09-10-2024
- А Вы долги собираетесь погашать?
- Я сейчас тебя погашу!
"Председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин".
11:42:28 09-10-2024
2+2=сколько надо столько будет
16:30:38 09-10-2024
"Самая крупная задолженность – по транспортному налогу, она превышает 585 млн руб."
по транспортному налогу который обещали отменить?