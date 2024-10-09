Недостача – миллиард. Каждый пятый житель Алтайского края имеет долги по налогам

Самая крупная задолженность – по транспортному налогу, она превышает 585 млн рублей

09 октября 2024, 09:14, ИА Амител

Алексей Легостаев / Фото: УФНС РФ по Алтайскому краю

Жители Алтайского края на 1 сентября задолжали по имущественным налогам 988 миллионов рублей. Свою обязанность по уплате не исполнили порядка 304 тысяч человек, что составляет 18% от общего количества владельцев. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.

"Почти каждый пятый налогоплательщик имеет задолженность по имущественным налогам. Самая крупная задолженность – по транспортному налогу, она превышает 585 млн руб. По земельному и налогу на имущество она чуть больше 200 млн по каждому из них. И это без учета пеней", – отметил Легостаев.

Есть в регионе крупные должники. Так, четверо граждан должны заплатить в бюджет более двух миллионов рублей, еще 13 человек задолжали больше миллиона. С ними специалисты налоговой инспекции ведут точечную работу по принудительному взысканию. В этом им помогают суды и судебные приставы.