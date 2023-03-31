Недостроенная СТО на ул. Попова "прибавит" два этажа и превратится в деловой центр

Градсовет Барнаула принял проект четырёхэтажного здания

31 марта 2023, 07:16, ИА Амител

Проект реконструкции здания на ул. Попова, 161/ Фото: amic.ru

Деловой центр высотой четыре этажа появится на улице Попова, 161, в Барнауле. Здание строилось как станция техобслуживания автомобилей с марта 2022 года, в июле 2023 года его должны были сдать в эксплуатацию. Однако планы застройщиков изменились. Теперь оно "вырастет" до четырёх этажей и кардинально сменит назначение. Барнаульский градсовет на заседании 30 марта проект принял, однако архитекторы его ещё доработают.

Как изменится здание?

Компания "Технология" впервые представила здание на градсовете в 2021 году. Тогда предполагалось построить одноэтажную станцию для техобслуживания автомобилей, но члены градсовета сочли проект скучным и попросили добавить ему выразительности. Затем представители фирмы демонстрировали уже двухэтажное здание. В итоге станцию технического обслуживания автомобилей начали строить, но так и не закончили.

Сейчас здание стоит в недостроенном виде, компания решила его реконструировать. Новый проект представили на градсовете несколько месяцев назад, но тогда архитекторы посоветовали увеличить застройщику число этажей и снова презентовать проект градостроительному совету. И вот, 30 марта 2023 года компания представила новое видение здания.

Представитель заказчика рассказал, что реконструкция предусматривает строительство двух дополнительных этажей, перепланировку внутренних помещений и устройство котельной. Объект отдадут под помещения благотворительного фонда и центра бытового обслуживания населения. На первом этаже будут выставочные залы, на втором и третьем – помещения социального обслуживания, а на четвёртом – помещения бытового обслуживания.

Здание на ул. Попова, 161 до и после реконструкции/ Фото: презентация компании "Технология"

В границах участка поставят контейнеры для бытовых отходов. Существующие пожарные проезды со стороны Северо-Власихинского проезда и ул. Попова сохранят, по площади здание останется таким же.

"Фасады сделали той же отделки, как и ранее было предусмотрено. Это керамический облицовочный кирпич и штукатурные фасады. При движении по ул. Попова просматриваются углы здания. Цветовая гамма сохранена. Здание кирпичное с поперечными продольными несущими стенами", – пояснил архитектор Никита Чепурнов.

Выступающий отметил, что никакой застройки рядом со зданием нет. Сзади есть гаражи, справа стоит автозаправка, а дома находятся уже за Северным Власихинским проездом. Поэтому ни с чем диссонировать объект не будет.

Какие замечания были у градсовета?

У градсовета было несколько замечаний к проекту. Первый – малое количество парковочных мест. По плану застройщика их всего восемь штук. Главный инженер компании отметил, что теоретически их количество можно увеличить за счёт небольшого кармана в северной части участка. По его словам, дополнительно можно разместить ещё семь мест. Архитекторы порекомендовали застройщику пойти на этот шаг.









Проект реконструкции здания на ул. Попова, 161 / Фото: презентация компании "Технология"

Второе замечание касалось судьбы подземных коммуникаций рядом со зданием. Барнаульский архитектор Сергей Боженко спросил, какие инженерные меры предлагает застройщик "по выносу и нейтрализации этих сетей". Инженер компании ответил, что здание уже построено и под землю рабочие "внедряться не будут".

"С инженерными службами при производстве работ мы всё согласовали, отступы у нас не просто нормативные, а с учётом откосов, котлованов и так далее. Мы ушли от проходящих коммуникаций максимально далеко, выдвинули здание максимально вперёд, не касаемся и не коснёмся коммуникаций", – заверил специалист.

Третье замечание касалось фасадных решений. Члены градсовета отметили, что двухэтажный вариант "выглядел гармоничнее" и посоветовали застройщику "в рабочем порядке проработать фасад здания". При этом проект градсовет принял, и теперь здание всё-таки будут реконструировать.

Что это за участок?

Участок на ул. Попова, 161, – многострадальный. Ещё несколько лет назад там собирались построить административное здание, залили фундамент, но потом работы прекратились. Участок огородили забором и он простоял до марта 2022 года. Тогда компания "Технология" начала строить там новое здание. Закончить фирма обещала в июле 2023 года, но затем планы изменились и теперь сроки сдачи объекта неизвестны.