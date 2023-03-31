Недостроенная СТО на ул. Попова "прибавит" два этажа и превратится в деловой центр
Градсовет Барнаула принял проект четырёхэтажного здания
31 марта 2023, 07:16, ИА Амител
Деловой центр высотой четыре этажа появится на улице Попова, 161, в Барнауле. Здание строилось как станция техобслуживания автомобилей с марта 2022 года, в июле 2023 года его должны были сдать в эксплуатацию. Однако планы застройщиков изменились. Теперь оно "вырастет" до четырёх этажей и кардинально сменит назначение. Барнаульский градсовет на заседании 30 марта проект принял, однако архитекторы его ещё доработают.
Как изменится здание?
Компания "Технология" впервые представила здание на градсовете в 2021 году. Тогда предполагалось построить одноэтажную станцию для техобслуживания автомобилей, но члены градсовета сочли проект скучным и попросили добавить ему выразительности. Затем представители фирмы демонстрировали уже двухэтажное здание. В итоге станцию технического обслуживания автомобилей начали строить, но так и не закончили.
Сейчас здание стоит в недостроенном виде, компания решила его реконструировать. Новый проект представили на градсовете несколько месяцев назад, но тогда архитекторы посоветовали увеличить застройщику число этажей и снова презентовать проект градостроительному совету. И вот, 30 марта 2023 года компания представила новое видение здания.
Представитель заказчика рассказал, что реконструкция предусматривает строительство двух дополнительных этажей, перепланировку внутренних помещений и устройство котельной. Объект отдадут под помещения благотворительного фонда и центра бытового обслуживания населения. На первом этаже будут выставочные залы, на втором и третьем – помещения социального обслуживания, а на четвёртом – помещения бытового обслуживания.
В границах участка поставят контейнеры для бытовых отходов. Существующие пожарные проезды со стороны Северо-Власихинского проезда и ул. Попова сохранят, по площади здание останется таким же.
"Фасады сделали той же отделки, как и ранее было предусмотрено. Это керамический облицовочный кирпич и штукатурные фасады. При движении по ул. Попова просматриваются углы здания. Цветовая гамма сохранена. Здание кирпичное с поперечными продольными несущими стенами", – пояснил архитектор Никита Чепурнов.
Выступающий отметил, что никакой застройки рядом со зданием нет. Сзади есть гаражи, справа стоит автозаправка, а дома находятся уже за Северным Власихинским проездом. Поэтому ни с чем диссонировать объект не будет.
Какие замечания были у градсовета?
У градсовета было несколько замечаний к проекту. Первый – малое количество парковочных мест. По плану застройщика их всего восемь штук. Главный инженер компании отметил, что теоретически их количество можно увеличить за счёт небольшого кармана в северной части участка. По его словам, дополнительно можно разместить ещё семь мест. Архитекторы порекомендовали застройщику пойти на этот шаг.
Второе замечание касалось судьбы подземных коммуникаций рядом со зданием. Барнаульский архитектор Сергей Боженко спросил, какие инженерные меры предлагает застройщик "по выносу и нейтрализации этих сетей". Инженер компании ответил, что здание уже построено и под землю рабочие "внедряться не будут".
"С инженерными службами при производстве работ мы всё согласовали, отступы у нас не просто нормативные, а с учётом откосов, котлованов и так далее. Мы ушли от проходящих коммуникаций максимально далеко, выдвинули здание максимально вперёд, не касаемся и не коснёмся коммуникаций", – заверил специалист.
Третье замечание касалось фасадных решений. Члены градсовета отметили, что двухэтажный вариант "выглядел гармоничнее" и посоветовали застройщику "в рабочем порядке проработать фасад здания". При этом проект градсовет принял, и теперь здание всё-таки будут реконструировать.
Что это за участок?
Участок на ул. Попова, 161, – многострадальный. Ещё несколько лет назад там собирались построить административное здание, залили фундамент, но потом работы прекратились. Участок огородили забором и он простоял до марта 2022 года. Тогда компания "Технология" начала строить там новое здание. Закончить фирма обещала в июле 2023 года, но затем планы изменились и теперь сроки сдачи объекта неизвестны.
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