Недостроенную арену в Барнауле могут снести как "гнилой зуб", чтобы построить новую

Власти края решают, нужно ли достраивать ледовый дворец или проще построить новый

27 марта 2025, 08:00, ИА Амител

"Титов-Арена" в Барнауле / Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Министерство спорта Алтайского края рассматривает вопрос, целесообразно ли достраивать ледовую арену на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле. Возможно, дешевле будет снести уже существующие конструкции и возвести новый спортивный объект с нуля. Об этом 25 марта в ходе пресс-конференции в ХК "Динамо-Алтай" заявил советник министра спорта Алтайского края Михаил Панфилов, отвечая на вопрос журналистов о том, когда в Барнауле появится новый ледовый дворец.

В настоящее время компания из Пензы "Гражданпроект" разрабатывает документацию для завершения строительства ледового дворца в Барнауле. Стоимость контракта составила 28,5 млн рублей. Параллельно специалисты решат, есть ли техническая возможность достроить уже существующую металлическую конструкцию.

"Вице-премьер края Виталий Снесарь поставил задачу достроить арену. Нужно снести этот гнилой зуб и вставить новый", – заявил Михаил Панфилов.

Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

Ранее министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов сообщал, что по предварительным подсчетам на достройку арены нужно не менее двух миллиардов рублей. При этом технические характеристики объекта говорят о том, что там нельзя проводить матчи ВХЛ, где играет "Динамо-Алтай", а площадка будет служить тренировочной базой для СШОР "Алтай". Также Иван Нифонтов заявлял, что ресурсов краевого бюджета на строительство арены не хватит, поэтому планируют обращаться в федеральное правительство.

По предварительным данным, достраивать ледовый дворец начнут в 2026 году. Сдать объект хотят в 2029-м.

Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более десяти лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.