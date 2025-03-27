НОВОСТИСпорт

Недостроенную арену в Барнауле могут снести как "гнилой зуб", чтобы построить новую

Власти края решают, нужно ли достраивать ледовый дворец или проще построить новый

27 марта 2025, 08:00, ИА Амител

"Титов-Арена" в Барнауле / Фото: ХК "Динамо-Алтай"
"Титов-Арена" в Барнауле / Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Министерство спорта Алтайского края рассматривает вопрос, целесообразно ли достраивать ледовую арену на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле. Возможно, дешевле будет снести уже существующие конструкции и возвести новый спортивный объект с нуля. Об этом 25 марта в ходе пресс-конференции в ХК "Динамо-Алтай" заявил советник министра спорта Алтайского края Михаил Панфилов, отвечая на вопрос журналистов о том, когда в Барнауле появится новый ледовый дворец.

В настоящее время компания из Пензы "Гражданпроект" разрабатывает документацию для завершения строительства ледового дворца в Барнауле. Стоимость контракта составила 28,5 млн рублей. Параллельно специалисты решат, есть ли техническая возможность достроить уже существующую металлическую конструкцию.

"Вице-премьер края Виталий Снесарь поставил задачу достроить арену. Нужно снести этот гнилой зуб и вставить новый", – заявил Михаил Панфилов.

Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

Ранее министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов сообщал, что по предварительным подсчетам на достройку арены нужно не менее двух миллиардов рублей. При этом технические характеристики объекта говорят о том, что там нельзя проводить матчи ВХЛ, где играет "Динамо-Алтай", а площадка будет служить тренировочной базой для СШОР "Алтай". Также Иван Нифонтов заявлял, что ресурсов краевого бюджета на строительство арены не хватит, поэтому планируют обращаться в федеральное правительство.

По предварительным данным, достраивать ледовый дворец начнут в 2026 году. Сдать объект хотят в 2029-м.

Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более десяти лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.

Болельщики ХК

Министр спорта пообещал начать строить ледовый дворец в Барнауле в 2026 году

2025 год уйдет на подготовку проектно-сметной документации
НОВОСТИСпорт

Барнаул Хоккей Спорт

Комментарии 21

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Гость

08:37:44 27-03-2025

Снести? А денежки то как же? Ах да, денежки давно освоены и по счетам присвоены.

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Гость

12:01:52 27-03-2025

Гость (08:37:44 27-03-2025) Снести? А денежки то как же? Ах да, денежки давно освоены и ... Есть конкретная информация?

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Гость

22:23:57 28-03-2025

Гость (08:37:44 27-03-2025) Снести? А денежки то как же? Ах да, денежки давно освоены и ... Стройгаз это"сила"

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Гость

08:48:32 27-03-2025

В Барнауле еще есть один гнилой зуб - художественный музей.

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Гость

08:54:09 27-03-2025

Гость (08:48:32 27-03-2025) В Барнауле еще есть один гнилой зуб - художественный музей.... И развязка

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Гость

09:17:55 27-03-2025

Достроить за счет тех кто этот проект провалил

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Гость

09:25:17 27-03-2025

Давайте все снесем и построим высотки. Зачем нам спортивные площадки и музеи? А еще можно снести развязку на Змеиногорском. Денежки уже освоены

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Гость

09:28:29 27-03-2025

Восьмиэтажка у Котельщиков на Ленина. Каркас здания вроде не аварийный. У же сколько лет стоит.

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Гость

18:09:16 27-03-2025

Гость (09:28:29 27-03-2025) Восьмиэтажка у Котельщиков на Ленина. Каркас здания вроде не... Его вполне уже снова строят. Если вы про тот, что рядом с империей

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Гость

09:33:47 27-03-2025

Отличный бизнес-план же, ну. Запланировали стройку, процентик пустили на нее, остальное сами знаете куда. Потом снесли недострой, а то чо он, и по новой все то же самое. И так по кругу. Судя по тому, сколько у нас объектов недостроено, начиная с музея и заканчивая развязкой, схема очень эффективна. Главное, ежели снести, то никто и не посчитает, сколько там реально было закопано, а сколько денежек ушло куда нужно) Удивительно, что мост на Новом рынке все же достроили. Это чудо какое-то)

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Гость

12:03:39 27-03-2025

Гость (09:33:47 27-03-2025) остальное сами знаете куда. Не знаем.
Конкретней.

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Гость

11:15:23 27-03-2025

Стекли красавцы! Народное добро растащат до копейки !!!

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Олег

12:02:02 27-03-2025

Новую Арену тоже разворуют - пусть пока делают, что хотят. Потом дадим деятельную оценку

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Гость

12:32:28 27-03-2025

Олег (12:02:02 27-03-2025) Новую Арену тоже разворуют - пусть пока делают, что хотят. П... Что она ваша оценка!? Как в басне:"А Васька слушает да ест..."

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Виктор

13:21:54 27-03-2025

Нужно строить новый,в доступном для большого количества детей,а не не в таком месте,где его искать устанешь.В новых микрорайонах места нет?

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Гость

21:04:59 27-03-2025

Виктор (13:21:54 27-03-2025) Нужно строить новый,в доступном для большого количества дете... А тебе на выселках доступней будет?

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Гость

21:27:33 27-03-2025

Гость (21:04:59 27-03-2025) А тебе на выселках доступней будет?... Зачем там арена? Там через дом по две-три пивнушки. Установят в них телевизоры и посетители будут биатлон бегать или футбол гонять. Не отвлекаясь от пенного.))

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Гость

14:08:10 27-03-2025

А это и есть доступное для большинства детей место в центре города. Не все на выселках живут.

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Гость

21:32:22 27-03-2025

Гость (14:08:10 27-03-2025) А это и есть доступное для большинства детей место в центре ... На выселках народу в 2, а то и в 3 раза больше живёт чем в этом убитом временем центре

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Иван

22:55:13 27-03-2025

Если , кто-то думает , что при этой системы управления и власти мы будем жить ----
ЗАБУДЬТЕ !!!
Верьте в себя !!!

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Павел

13:05:01 28-03-2025

Причем здесь фото Титов -арены? Разместили бы фото недостроя на Сибирском 52.

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