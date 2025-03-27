Недостроенную арену в Барнауле могут снести как "гнилой зуб", чтобы построить новую
Власти края решают, нужно ли достраивать ледовый дворец или проще построить новый
27 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Министерство спорта Алтайского края рассматривает вопрос, целесообразно ли достраивать ледовую арену на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле. Возможно, дешевле будет снести уже существующие конструкции и возвести новый спортивный объект с нуля. Об этом 25 марта в ходе пресс-конференции в ХК "Динамо-Алтай" заявил советник министра спорта Алтайского края Михаил Панфилов, отвечая на вопрос журналистов о том, когда в Барнауле появится новый ледовый дворец.
В настоящее время компания из Пензы "Гражданпроект" разрабатывает документацию для завершения строительства ледового дворца в Барнауле. Стоимость контракта составила 28,5 млн рублей. Параллельно специалисты решат, есть ли техническая возможность достроить уже существующую металлическую конструкцию.
"Вице-премьер края Виталий Снесарь поставил задачу достроить арену. Нужно снести этот гнилой зуб и вставить новый", – заявил Михаил Панфилов.
Хоккейная арена "Алтай" на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.
Ранее министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов сообщал, что по предварительным подсчетам на достройку арены нужно не менее двух миллиардов рублей. При этом технические характеристики объекта говорят о том, что там нельзя проводить матчи ВХЛ, где играет "Динамо-Алтай", а площадка будет служить тренировочной базой для СШОР "Алтай". Также Иван Нифонтов заявлял, что ресурсов краевого бюджета на строительство арены не хватит, поэтому планируют обращаться в федеральное правительство.
По предварительным данным, достраивать ледовый дворец начнут в 2026 году. Сдать объект хотят в 2029-м.
Долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже более десяти лет. Ледовую арену планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет.
08:37:44 27-03-2025
Снести? А денежки то как же? Ах да, денежки давно освоены и по счетам присвоены.
12:01:52 27-03-2025
Гость (08:37:44 27-03-2025) Снести? А денежки то как же? Ах да, денежки давно освоены и ... Есть конкретная информация?
22:23:57 28-03-2025
Гость (08:37:44 27-03-2025) Снести? А денежки то как же? Ах да, денежки давно освоены и ... Стройгаз это"сила"
08:48:32 27-03-2025
В Барнауле еще есть один гнилой зуб - художественный музей.
08:54:09 27-03-2025
Гость (08:48:32 27-03-2025) В Барнауле еще есть один гнилой зуб - художественный музей.... И развязка
09:17:55 27-03-2025
Достроить за счет тех кто этот проект провалил
09:25:17 27-03-2025
Давайте все снесем и построим высотки. Зачем нам спортивные площадки и музеи? А еще можно снести развязку на Змеиногорском. Денежки уже освоены
09:28:29 27-03-2025
Восьмиэтажка у Котельщиков на Ленина. Каркас здания вроде не аварийный. У же сколько лет стоит.
18:09:16 27-03-2025
Гость (09:28:29 27-03-2025) Восьмиэтажка у Котельщиков на Ленина. Каркас здания вроде не... Его вполне уже снова строят. Если вы про тот, что рядом с империей
09:33:47 27-03-2025
Отличный бизнес-план же, ну. Запланировали стройку, процентик пустили на нее, остальное сами знаете куда. Потом снесли недострой, а то чо он, и по новой все то же самое. И так по кругу. Судя по тому, сколько у нас объектов недостроено, начиная с музея и заканчивая развязкой, схема очень эффективна. Главное, ежели снести, то никто и не посчитает, сколько там реально было закопано, а сколько денежек ушло куда нужно) Удивительно, что мост на Новом рынке все же достроили. Это чудо какое-то)
12:03:39 27-03-2025
Гость (09:33:47 27-03-2025) остальное сами знаете куда. Не знаем.
Конкретней.
11:15:23 27-03-2025
Стекли красавцы! Народное добро растащат до копейки !!!
12:02:02 27-03-2025
Новую Арену тоже разворуют - пусть пока делают, что хотят. Потом дадим деятельную оценку
12:32:28 27-03-2025
Олег (12:02:02 27-03-2025) Новую Арену тоже разворуют - пусть пока делают, что хотят. П... Что она ваша оценка!? Как в басне:"А Васька слушает да ест..."
13:21:54 27-03-2025
Нужно строить новый,в доступном для большого количества детей,а не не в таком месте,где его искать устанешь.В новых микрорайонах места нет?
21:04:59 27-03-2025
Виктор (13:21:54 27-03-2025) Нужно строить новый,в доступном для большого количества дете... А тебе на выселках доступней будет?
21:27:33 27-03-2025
Гость (21:04:59 27-03-2025) А тебе на выселках доступней будет?... Зачем там арена? Там через дом по две-три пивнушки. Установят в них телевизоры и посетители будут биатлон бегать или футбол гонять. Не отвлекаясь от пенного.))
14:08:10 27-03-2025
А это и есть доступное для большинства детей место в центре города. Не все на выселках живут.
21:32:22 27-03-2025
Гость (14:08:10 27-03-2025) А это и есть доступное для большинства детей место в центре ... На выселках народу в 2, а то и в 3 раза больше живёт чем в этом убитом временем центре
22:55:13 27-03-2025
Если , кто-то думает , что при этой системы управления и власти мы будем жить ----
ЗАБУДЬТЕ !!!
Верьте в себя !!!
13:05:01 28-03-2025
Причем здесь фото Титов -арены? Разместили бы фото недостроя на Сибирском 52.