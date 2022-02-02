"Барнаулкапстрой" вновь пытаются обанкротить

Барнаульская компания “СДЛ-Групп” снова потребовала признать банкротом подведомственного мэрии застройщика “Барнаулкапстрой”. Согласно картотеке на сайте Арбитражного суда Алтайского края, заявление было подано истцом 1 февраля.

Пока в картотеке ещё нет документов дела, а потому детали иска, в том числе и его сумма, неизвестны.

Напомним, это не первая попытка “СДЛ-Групп” обанкротить застройщика. Летом 2021 года компания уже подавала иск на 5 млн рублей, однако тогда суд отказал в требовании, поскольку “Барнаулкапстрой” предоставил платёжные документы о погашении задолженности перед истцом в полном объёме. Речь шла о долге по договорам инвестирования в постройку дома на улице 6-й Нагорной. Застройщик, в свою очередь, подал аналогичный встречный иск к компании “Сибресурс” и выиграл.

Напомним, проблемы у “Барнаулкапстроя” начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося “Стройгаза”. Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК “Парковый” (ул. Парковая, 71) и “Клевер-парк” (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил работы на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса “Парковый” обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти “Барнаулкапстрой”, который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу.

В конце 2021 года комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выдал разрешение на ввод в эксплуатацию блок-секции № 3 дома по адресу Парковая, 71. Достройка ведётся и на остальных объектах.