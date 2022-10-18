Расположение посёлка Ясная поляна / Фото: Avito.ru

Новый коттеджный посёлок Ясная поляна начали развивать в пригороде Барнаула, недалеко от села Санниково. Квартал будет небольшим — всего 40 домов. В будущем микрорайоне уже отсыпали дороги, сейчас проводят инженерные сети. По словам представителей инвестора, спрос на загородное жильё в Барнауле по-прежнему высокий, поэтому они уверены в успехе проекта.

Семейный посёлок

Посёлок Ясная поляна расположен в Первомайском районе, между микрорайонами Новая грань и Калина Красная. Новый населённый пункт будет небольшим — всего 45 участков. Часть из них отведены под строительство коммерческих объектов.

«На этих участках логично было бы разместить магазин, потому что рядом их нет. Также можно построить детский сад: местоположение и площадь территории позволяют», — сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости «Гарантия» (занимается продвижением посёлка) Андрей Михайлин.

Планировка посёлка Ясная поляна / Фото: Avito.ru

В посёлке уже завершились работы по отсыпке дорог: уложено гравийно-щебёночное покрытие. До конца октября в Ясной поляне проложат газовую трубу, в начале следующего года её сдадут в эксплуатацию. Поэтому к новому строительному сезону газ в посёлке будет, отметил Михайлин. Также в планах инвестора — бурение скважины для питьевой воды.

«Воду из села Санниково мы брать не хотим: это связано с негативными отзывами относительно её качества. Люди тратятся на дорогие системы водоочистки, для которых нужно постоянно покупать „расходники“. Поэтому в посёлке будет собственная скважина. В этом случае на воду не ставят счётчик. В загородных посёлках это популярно, ведь потребление воды большое, её используют, например, для поливки сада, газона», — сказал риелтор.

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Для функционирования посёлка организована ассоциация собственников недвижимости: в неё вступает каждый покупатель участка. Организация будет решать вопросы, связанные с эксплуатацией дорог и сетей, безопасностью посёлка, уборкой территории.

Популярное направление

Спрос на загородное жильё по-прежнему остается высоким в Барнауле, отмечает Андрей Михайлин. Но если ещё несколько лет назад большой популярностью пользовались посёлки в направлении села Павловск, то теперь барнаульцев интересуют территории за Новым мостом.

«Новые городские реалии — например, закрытие путепровода на Ленинском проспекте — практически „отрезали“ сторону аэропорта. Солнечная поляна, Спутник, Авиатор — те посёлки, которые исторически были первыми, и раньше считалось престижным покупать там землю. Теперь вектор сменился: из посёлков на Правобережном тракте до центра города доехать можно за 10-15 минут. Пока направление в Санниково, Фирсово наиболее свободное для трафика. И это всё влияет на спрос», — отметил Андрей Михайлин.

Расположение посёлка Ясная поляна / Фото: Avito.ru

Землёй в пригороде интересуются не только частные лица, но и подрядные компании. Они покупают несколько участков и возводят типовые дома. Как правило — готовые к ремонту, со всеми инженерными сетями. Инвесторы Ясной поляны, по словам Михайлина, также рассматривали вариант продажи участков с готовыми домами, но затем отказались от этой идеи.

«Изначально думали о том, чтобы сделать посёлок в какой-то единой стилистике. Но сколько людей — столько мнений. Загнать людей в эти рамки — ограничить спрос. Это малоцелесообразно. Однако со стороны подрядных компаний интерес есть. Не скажу, что это крупные игроки — чаще всего индивидуальные предприниматели. С несколькими мы будем работать», — отметил он.

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С этажей на землю

Спрос на частные дома в Барнауле и пригороде остаётся высоким уже два года. За это время рядом с городом выросло несколько коттеджных посёлков и их количество постоянно увеличивается.

Так, ранее amic.ru сообщал, что в Первомайском районе, недалеко от микрорайона Лосихин остров, планируется развитие нового посёлка Старая речка. К работам в микрорайоне ещё не приступили: идёт юридическое оформление территории. После этого квартал будет размежёван на участки, где и начнётся строительство частных домов.

Интересно, что за год стоимость готового нового дома, по словам строителей, выросла в два раза: если в 2021-м объект площадью 120 «квадратов» стоил 3,5 млн, то теперь — 6,2 млн рублей. Произошло это не только из-за ажиотажного спроса, но и из-за удорожания земли (в 2021 году участки в пригороде продавали в среднем за полмиллиона рублей, сейчас — за 1,5-2 млн) и строительных материалов.