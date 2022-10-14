Барнаул ожидает первую партию металлоконструкций для моста возле Нового рынка

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В третьей декаде октября в Барнаул доставят первую партию металлоконструкций для нового путепровода на проспекте Ленина, сообщает Telegram-канал «Мост».

«На следующей неделе подрядчик ООО „ДСУ № 4“ непосредственно на заводе-изготовителе „Тюменьстальмост“ проведёт технический контроль металлоконструкций», — говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция объекта началась в мае 2022 года. Завершить все работы планируют к ноябрю 2023 года.

Ранее барнаульские дорожники заявили, что мост у Нового рынка сможет выдержать танки.