Барнаул ожидает первую партию металлоконструкций для моста возле Нового рынка
Завершить все работы по реконструкции планируют к ноябрю 2023 года
14 октября 2022, 14:27
Фото: t.me/most_barnaul
В третьей декаде октября в Барнаул доставят первую партию металлоконструкций для нового путепровода на проспекте Ленина, сообщает Telegram-канал «Мост».
«На следующей неделе подрядчик ООО „ДСУ № 4“ непосредственно на заводе-изготовителе „Тюменьстальмост“ проведёт технический контроль металлоконструкций», — говорится в сообщении.
Напомним, реконструкция объекта началась в мае 2022 года. Завершить все работы планируют к ноябрю 2023 года.
Ранее барнаульские дорожники заявили, что мост у Нового рынка сможет выдержать танки.
Как работают технологические «окна» во время ремонта путепровода в Барнауле. Инфографика
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