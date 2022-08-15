Очередной коттеджный посёлок готовят к застройке в пригороде Барнаула

В Первомайском районе, в 15 километрах от центра Барнаула, скоро начнётся строительство коттеджного посёлка. К работам в микрорайоне ещё не приступили: идёт юридическое оформление территории. После этого квартал будет размежёван на участки, где и начнётся строительство частных домов.

«Речной» посёлок

Территория, которую в скором времени застроят жильём, расположена в Первомайском районе и относится к Фирсово. Будущий посёлок находится в зоне масштабной малоэтажной застройки: рядом расположены микрорайоны Чистые пруды, Лосихин остров, Новая грань и другие. По информации amic.ru, занимаются оформлением земли инвесторы, которые ранее развивали микрорайон Лосихин остров.

«Работа идёт, посёлок будет называться Старая речка, но говорить об этом ещё рано. Когда всё будет закончено (документальное оформление земли, — прим. ред.), начнутся продажи участков», — сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией.

Справка

Согласно данным единого государственного реестра недвижимости, территория занимает площадь более 41 га и предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

Название посёлка — Старая речка — отсылает к реке Лосихе, которая протекает рядом. Других подробностей проекта пока нет. Вероятно, после того как завершится оформление земли, её размежуют на участки (площадью от 8 соток) и выставят на продажу для частных застройщиков и строительных компаний.

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Курс — на землю

Спрос на частные дома в Барнауле и пригороде остаётся высоким уже два года. За это время рядом с городом выросло несколько коттеджных посёлков и их количество постоянно увеличивается. Земельные участки скупают строительные компании и физлица: они возводят дома и продают. Объекты сдают с предчистовой отделкой: проведёнными инженерными сетями, коммуникациями, выровненными полами и оштукатуренными стенами.

Интересно, что за год стоимость готового нового дома, по словам строителей, выросла в два раза: если в 2021-м объект в 120 «квадратов» стоил 3,5 млн, то теперь — 6,2 млн рублей. Произошло это не только из-за ажиотажного спроса, но и из-за удорожания земли (если ещё в 2021 году участки в пригороде продавали в среднем за полмиллиона рублей, то сейчас — за 1,5-2 млн) и строительных материалов.

«В соседних посёлках цены могут отличаться, что и влияет на стоимость объектов. В микрорайоне Чистые пруды (посёлок Санниково, Первомайский район, — прим. ред.) цена земли — 600 тыс. Рядом — Фирсова Слобода 2, Лосихин остров, Новая грань. Там участки стоят 1,5 млн рублей», — ранее сообщил amic.ru руководитель строительной компании «2 Этажа» Андрей Берг.

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Интересно, что загородные дома, по словам инвесторов, покупают преимущественно молодые семьи в возрасте 25-35 лет. У них есть первоначальный взнос от продажи недвижимости, а на недостающую сумму они оформляют ипотеку. Также среди покупателей есть люди среднего и пенсионного возраста, которые переезжают в Алтайский край из других регионов страны.