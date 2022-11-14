Москва или Санкт-Петербург? В Барнауле пройдет встреча с экспертами по недвижимости в столицах

Встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдёт в Барнауле 19 ноября 2022 года. Гостям представят варианты столичного жилья и расскажут, как выгодно его купить. Мероприятие состоится в конференц-зале гостиницы «Барнаул» по адресу: площадь Победы, 3. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна и тем, кто задумывается о переезде, и тем, кто хочет приобрести недвижимость с целью инвестиций. Эксперты расскажут:

— в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

— как выгодно инвестировать в недвижимость;

— где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупных застройщиков, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов. Среди них, например, группа компаний ФСК — одна из крупнейших девелоперских компаний России. По версии делового журнала Forbes, входит в топ-10 самых надёжных застройщиков страны.

А ещё — группа компаний ЦДС, которая входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объёму вводимого в эксплуатацию жилья. За 22 года девелопер реализовал более 140 жилых домов. Жилые комплексы ЦДС — это закрытые благоустроенные дворы без машин, все необходимые магазины и салоны на первых этажах.

Кроме того, гости познакомятся с застройщиком «А101». Его объекты расположены в Новой Москве, где планируется создать образец качественной городской среды. Компания владеет участками земли в 3-23 км от МКАД по Калужскому направлению. На этой территории за 20-25 лет будут застроены несколько миллионов квадратных метров, предназначенных для жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости.

Уточнить информацию можно по телефону +7 (905) 083-57-57. Также напоминаем, что 20 ноября 2022 года такая встреча пройдёт и в Бийске.

Фото: группа компаний ЦДС

ИП Моисеева Ирина Сергеевна