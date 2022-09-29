На достройку противотуберкулёзного диспансера в Новоалтайске потратят 1,9 млрд рублей

В Алтайском крае объявили тендер на завершение строительства долгостроя — противотуберкулёзного диспансера № 1 в Новоалтайске, сообщает «Банкфакс».

«Начальная максимальная цена контракта составит 1,892 млрд рублей, деньги выделяются из краевого бюджета. Предстоит выполнить большую работу на объекте: начиная от свай, фундаментов и несущих конструкций и заканчивая устройством кровли, фасадов, внутренней отделкой, инженерными коммуникациями и благоустройством», — отмечает издание.

Завершить возведение здания необходимо за 1140 дней с момента заключения контракта. Предполагается, что учреждение начнёт работу в 2025 году и получит статус алтайского противотуберкулёзного диспансера.

Напомним, миллиардный проект стартовал в 2011 году, но из-за банкротства «СтройГАЗа» возникли проблемы. Как выяснилось позже, застройщик некачественно выполнял работы. По последним данным, здание готово на 68%.