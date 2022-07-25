Почему скандально известный участок в центре Барнаула зарастает бурьяном

Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

В июне этого года Арбитражный суд Алтайского края обязал ООО «СД ИНВЕСТ», собственника земельного участка по адресу ул. Партизанская, 62, где раньше был скандально известный «барнаульский разлом», возвести устойчивое ограждение в единой цветовой гамме по периметру. Однако забор до сих пор не обновлён, а на территории растут высокие сорняки.

Что решил арбитраж

Администрация Центрального района Барнаула в марте 2022 года обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к ООО «СД ИНВЕСТ». Власти требовали привести в надлежащее состояние ограждение земельного участка на Партизанской, 62.

7 июня Арбитражный суд обязал «СД ИНВЕСТ» «устранить повреждение конструктивных элементов ограждения, организовать установку устойчивого ограждения в единой цветовой гамме по периметру отведённого земельного участка». На исполнение решения дано 60 дней.

Пока идут судебные тяжбы, земля в самом центре Барнаула зарастает сорняками в человеческий рост. Летние месяцы, когда удобнее всего производить работы по благоустройству, могут пройти впустую, а территория рядом с проспектом Ленина, возможно, так и останется неухоженным пустырём со старым забором.

Как территория в центре Барнаула превратилась в пустырь

На Партизанской, 60 и 62, до 2016 года находился скандально известный «барнаульский разлом» — недостроенное здание бизнес-центра, которое поссорившиеся совладельцы буквально распилили пополам. В 2016 году по решению суда недострой снесли. До 2021 года оба участка принадлежали одному из совладельцев — Алексею Аболымову. Но его признали банкротом и землю выставили на торги.

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В январе и декабре 2021 года земельные участки выкупила фирма «СД ИНВЕСТ» за общую сумму почти 28 млн рублей. Компания была зарегистрирована незадолго до первых торгов — 21 декабря 2020 года по адресу проспект Строителей, 37, кв. 71, с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Директор и учредитель Маргарита Литвинова до регистрации ООО СД «ИНВЕСТ» не была ни учредителем, ни руководителем других организаций.

Тимур Аипов, представлявший «СД ИНВЕСТ» на торгах, в январе 2022 года сообщил «Толку», что не знаком с дальнейшими планами нового собственника земли. «Будет ли она его застраивать или перепродавать, мне неизвестно», — сказал Аипов. Он также заявил, что руководство фирмы не желает общаться со СМИ, раскрывать подробности сделки и перспективы освоения земли.

Что за фирма владеет этими участками

У предпринимательских кругов Барнаула было много вопросов о том, откуда у только что зарегистрированной компании, учредителем которой стала женщина, до этого не имевшая собственного бизнеса, средства на покупку участков на Партизанской.

По имеющейся информации, «СД ИНВЕСТ» неформально связан с бизнесменами Дмитрием Литвиновым и Станиславом и Анатолием Олейниками. Косвенно это может подтвердить то, что Виктор Симаков, представляющий «СД ИНВЕСТ» в Арбитражном суде, также работает со всеми этими предпринимателями.

Станислав и Анатолий Олейник ранее были учредителями ООО Ресторан «Русский чай». Здание ресторана было выставлено на торги за долги компании, и его, как сообщает «Толк», приобрела УК «Труд и природа Алтая», к которой имеет отношение Нодар Шония. В настоящее время оба Олейника являются банкротами.

Дмитрий Литвинов, предположительно, бывший муж учредителя и директора «СД ИНВЕСТ» Маргариты Литвиновой, возникшего незадолго до торгов по участкам бывшего «барнаульского разлома». Литвинов также известен в качестве учредителя и директора ООО «Северное сияние». По данным системы проверки контрагентов «Контр Фокус», 18 марта 2020 года это юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ в связи наличием в реестре сведений о нём, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

В июле, как стало известно amic.ru, «СД ИНВЕСТ» обжаловал решение арбитража о возведении нового ограждения, и теперь благоустройство на этой территории зависит от того, как дело будет двигаться в вышестоящих инстанциях.