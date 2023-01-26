У озера и реки. Два садоводства с зонами отдыха запроектировали в пригороде Барнаула

Площадь участков и инфраструктура СНТ предполагают строительство домов для постоянного проживания

26 января 2023, 07:20, ИА Амител

Дом / Фото: unsplash.com

В Первомайском районе запроектировали два новых садоводства: одно намерены построить рядом с озером, другое – у реки недалеко от села Фирсово. Несмотря на "дачный" статус территорий, они предназначены для возведения домов для постоянного проживания, а также коммерческих объектов.

Оазис отдыха

Садоводство на 100 участков под названием "Озёрное" сформировано вокруг искусственного озера Оазис за новым мостом. Сейчас это популярное место для отдыха и рыбалки у барнаульцев. По информации 2021 года, стоимость проезда на территорию составляла 400 рублей с автомобиля.

Проект развития этой зоны заказал предприниматель Андрей Мелихов. Площадь наделов – до 15 соток. Они расположены по береговой линии по улице Кольцевой. Согласно проекту планировки, на участках предполагается строительство двухэтажных домов дачного типа для круглогодичного проживания.

Проект планировки СНТ "Озёрное" / Источник: мастерская "Архитектор Морозова О.Ф."

На территориях также предусмотрены парковки на одно-два легковых автомобиля, бани и хозпостройки. У каждого участка есть выход к озеру.

Предполагается, что в СНТ проведут газ и водопроводные сети, построят три трансформаторные подстанции, которые и будут питать "Озёрное".

В северной части посёлка, расположенной недалеко от реки Лосихи, отведена площадка для строительства административного здания, магазина, объектов для отдыха и спорта. Проектом предусмотрено озеленение посёлка и строительство зон отдыха.

"Вдоль пешеходных связей улиц, транспортного кольца и въезда предполагается устройство аллей и ветрозащитных лесополос с целью защиты от господствующих юго-западных ветров. Кроме того, планировочная структура предполагает возможность выполнения спортивной зоны с лыжной трассой и детскими игровыми площадками на северной границе СНТ, имеющими выходы и пешеходные связи с берегом реки Лосихи", – указано в проекте.

Также инвестор предполагает строительство улично-дорожной сети, устройство парковочных мест и тротуаров, благоустройство, освещение и озеленение территории общего пользования, строительство велодорожек. В северной и восточной части посёлка есть перспективные земли, за счёт которых количество усадебных участков возможно увеличить до 300.

В окружении природы

Второе СНТ, запроектированное в Первомайском районе, получило название "Своя компания". Оно расположено в селе Фирсово, рядом с микрорайоном им. В.А. Соколенко. Проект заказал предприниматель Евгений Тутыгин.

С одной стороны посёлка находится река Лосиха, с другой – лес. СНТ рассчитано всего на 17 земельных участков площадью 8-13 соток. У большинства наделов есть выход к реке.

Проект планировки СНТ "Своя компания" / Источник: мастерская "Архитектор Морозова О.Ф."

Территории, как и в СНТ "Озёрное" рассчитаны на строительство домов для круглогодичного проживания. А вот размещать магазины и административные объекты в новом микрорайоне не будут: они есть в ближайших сёлах.

"Учреждения коммунального обслуживания, объекты торговли, общественного назначения для обеспечения услугами первой необходимости должны размещаться в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (до 2,5 км) в зоне административно-бытового обслуживания населения домохозяйств СНТ", – указывают проектировщики.

При строительстве посёлка в нём будут предусмотрены аллеи, которые станут защитой от ветров. Также возможно сделать пешеходные доступы к Лосихе и оборудовать зоны отдыха.

Интересно, что оба СНТ мало чем отличаются от запроектированных коттеджных посёлков в Первомайском районе. Пожалуй, единственная разница заключается в назначении и цене земли: в посёлках участки предназначены для индивидуального жилищного строительства, а стоимость сотки – около 100 тыс. рублей. В СНТ разрешённый вид использования наделов – для ведения садоводства, а цена сотки земли – около 10 тыс. рублей.