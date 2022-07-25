В Барнауле начали снос здания речного вокзала

В Барнауле 25 июля приступили к демонтажу здания речного вокзала. На месте работает экскаватор, который уже снёс часть конструкций, передаёт корреспондент amic.ru.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, приступить к демонтажу речного вокзала должны были ещё 30 мая, однако работы неожиданно поставили на паузу из-за ласточек, которые гнездились внутри здания. Общественники и орнитологи обратились к застройщику и попросили отложить снос речпорта, и им пошли навстречу. Ожидалось, что птенцы освободят объект примерно за две недели, но процесс затянулся на два месяца.

На месте речного вокзала планируют построить ЖК, состоящий из жилых башен высотой 43 этажа и общественно-деловых помещений. Проект предусматривает обустройство прогулочной зоны возле жилого комплекса, доступ к ней будет свободный.