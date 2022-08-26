В Барнауле продают здание-памятник с «аркой страданий» с надписями узников НКВД

За 23,45 млн рублей продаётся двухэтажное здание с большим внутренним двором на ул. Льва Толстого, 28. В объявлении на Avito указано, что площадь выставленного объекта 847 кв. метров. Цена «квадрата» — 27 686 рублей.

Дом построен в 1893 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположено в самом центре исторической части Барнаула. Сейчас, по данным 2gis, в нём находятся магазины по продаже обоев и штор.

Продавец пишет, что на объекте проведён капитальный ремонт, его можно использовать под магазин, гостиницу, ресторан или кафе.

Ранее появилось объявление о продаже находящегося по этому же адресу помещения бара. За него просят 16 990 900 рублей.

Что было в этом здании до революции

До революции здание принадлежало мещанину Василию Антошкину, который сдавал помещения первого этажа в аренду, а на втором было семь жилых комнат.

Изначально дом был известен как Аптекарский магазин, так как в 1901-1904 годах в нём на первом этаже располагался магазин некоего Сковородова, где продавались товары гигиены и санитарии.

Позже в этом здании на первом этаже были другие торговые заведения, например, обувной оптово-розничный магазин купца первой гильдии Ивана Смирнова, магазин готового платья, а также вёл приём зубной врач Станислав Хоенский.

В 1913 году в доме, который перешёл по наследству родственникам Василия Антошкина, появилось Барнаульское общество взаимного страхования.

В советское время аптечный профиль сохранился

Дом национализировали в 1920 году. Долгие годы в нём находились заведения так или иначе связанные с аптечным делом.

С середины 20-х годов прошлого века здесь работал аптечный магазин. В 50-е годы в нём разместили магазин санитарии и гигиены, тогда же тут заработала мастерская по ремонту очков.

А в 80-е годы в доме открылась специализированная аптека лекарственных трав, где в 1988 году появился первый в Барнауле фитобар «Ромашка».

Что за арка НКВД?

«Арка страданий» на улице Льва Толстого / Фото: vk.com/overhear_brn22

Во внутренний двор дома на ул. Льва Толстого, 28, ведёт довольно длинная арка, закрываемая железными воротами. Сегодня это краснокирпичное здание оштукатурено снаружи и покрашено, но арка осталась кирпичной. На старинных кирпичах выцарапаны надписи, которые относят ко второй половине 30-х годов ХХ века, к т.н. времени большого террора.

Это имена, годы рождения людей, арестованных НКВД в то время. Документально не зафиксировано, что в этом здании находился изолятор временного содержания этой организации. Само управление НКВД тогда располагалось недалеко, в доме по адресу ул. Ползунова, 34а.

Но существует городская легенда, что в конце 30-х годов в этой арке запирали арестованных или этапируемых людей, которые и оставили надписи о себе. Долгое время барнаульцы не могли увидеть выцарапанные на кирпичах буквы и цифры, одно время их даже закрывали рекламными баннерами. Но с мая 2013 года объект входит в маршрут экскурсий, связанных с местами массовых репрессий в Барнауле.

Напомним, что на улице Льва Толстого продаётся ещё один памятник архитектуры: дом, в котором до недавнего времени находился офис Сбербанка.