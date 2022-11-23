В Барнауле выше всего в стране выросла цена на новостройки в 2022 году

Аналитики исследовали 70 самых крупных городов России и выяснили, что в 68 из них выросла цена квартир в новостройках в 2022 году, пишет «Российская газета».

«Самый серьёзный рост — во Владикавказе (+34,2%), Барнауле (+33,4%), Чите (+32,9%). Наименьший — в Москве — всего 2,4%», — рассказали эксперты портала «Мир квартир».

Подешевели новые квартиры только в Мурманске (на 9%) и в Грозном (на 3,4%).

Ранее сообщили, что в Барнауле выше всего в стране выросла цена на вторичное жильё.