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Впереди лошади. Огромный квартал на Павловском тракте добавят в генплан и застроят жильём

, ИА "Амител", Алёна Жукова
В микрорайоне на окраине Барнаула можно возвести более сотни многоквартирных домов
Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Гигантский квартал на Павловском тракте, где можно построить автономный мини-город, мэрия планирует внести в генплан и отдать девелоперам. Об этом amic.ru сообщили барнаульские строители. Площадь всего микрорайона, на который изначально рассчитывали компании, более 900 га. Однако большая часть участка попадает в приаэродромную зону барнаульского аэропорта, где запрещено жилищное строительство. Однако властям удалось вывести из-под ограничений 400 га. Именно эту площадь добавят в новый генплан и отдадут под застройку многоэтажками. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, когда начнётся строительство жилья на окраине Барнаула и какие ещё проблемы для этого придётся решить. 

Вперёд, в генплан

Участок на Павловском тракте – самый перспективный барнаульский район для строительства жилья на ближайшие десять лет, говорят девелоперы. Так же считают и в Москве. В середине июля 2021 года институт жилищного строительства "Дом.РФ" (принадлежит государству) объявил, что планирует выставить территорию на аукцион в четвёртом квартале 2021 года. По информации регулятора, общая площадь микрорайона – 916 га, с победителем торгов заключат договор о его комплексном развитии. Это значит, что здесь должны появиться не только жилые дома, но и социальные учреждения, построят новые инженерные сети, дороги.

Однако "Дом.РФ" опережает события, поясняют алтайские строители. Во-первых площадь участка под строительство гораздо меньше, а во-вторых, он ещё не включён в генеральный план развития Барнаула. Это значит, что работать на нём сейчас невозможно. Впрочем, девелоперы уже бьются над решением этой проблемы.

По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, строители во время общественных обсуждений поправок в генплан Барнаула предложили включить квартал в программу развития до 2036 года. И мэрия инициативу поддержала. 

"Администрация города считает эту территорию перспективной для дальнейшего развития. Но пока она в документе не обозначена. "Дом.РФ" ставит телегу впереди лошади: надо сначала решить вопрос по включению участка в генплан Барнаула. Сегодня в техническом задании на разработку генплана участок на Павловском тракте есть, то есть он будут отдан под комплексное строительство. Город рассматривает эту землю как перспективную", – поясняет amic.ru Александр Мишустин.

Менять генплан Барнаула будут в два этапа. В рамках первого планируют решить три вопроса: увеличить максимальную высоту зданий в городе (чтобы можно было возводить дома выше 25 этажей и 75 метров), разрешить строительство высоток на Лесном пруду и второй взлётно-посадочной полосы для барнаульского аэропорта.
Жители Барнаула с 29 июня по 22 июля могли ознакомиться с корректировками, внести свои предложения и замечания. По информации мэрии, всего поступило более 4 тыс. заявок. Все будут изучены экспертами. Обращения, которые не касаются первых трёх вопросов (аэропорта, этажности и участка), рассмотрят в рамках второго этапа изменений. К его реализации приступят в сентябре-декабре этого года.

Город в городе

В генплан Барнаула попадает не весь квартал, а лишь его часть – 400 га, уточняет Александр Мишустин. Эта площадь микрорайона не вошла в седьмую подзону барнаульского аэропорта, где по закону запрещено жилищное строительство. Вообще под ограничения попадали почти 900 га. Но власти Алтайского края пообещали, что решат эту проблему.

В ситуацию вмешался даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко: он направил письмо в правительство страны с просьбой урегулировать вопрос с приаэродромной территорией (ПАТ), в которую и входит седьмая подзона. От такого напора Росавиация, устанавливающая для российских аэропортов ПАТ, сдалась. В мае ведомство подписало изменения в проект ПАТ барнаульского аэропорта, и площадь седьмой подзоны сократилась.

"Полностью участок 900 га из седьмой подзоны вывести не получилось, только лишь участок "Алгоритма" (квартал 96 га, строительство жилья в котором также зависло из-за седьмой подзоны, –​ прим. ред.) и еще несколько десятков гектаров", – говорит гендиректор саморегулируемой организации (СРО) "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

В ближайшие месяцы городу предстоит решить ещё один вопрос: перевести участок площадью 400 га из федеральной собственности в пользование города. В этом случае аукцион, анонсированный "Дом.РФ" на конце 2021 года, не состоится.

"Субъекту нужно обратиться в "Дом.РФ", чтобы эту землю федерация передала либо субъекту, либо муниципалитету. Это обязательное условие для строительства на участке", – отмечает Герасимович.

Но даже 400 га, которые передадут строителям, невероятно важны для города, считает Александр Мишустин. По его словам, в будущем строительство жилья сосредоточится именно в этой части Барнаула. Эксперт уверен, что вместе с развитием гигантского микрорайона будет развиваться и дорожная инфраструктура. Это поможет избежать транспортного коллапса в алтайской столице.

"Куда ещё нам двигаться? Либо в застроенные территории, Поток, центр, либо в сторону аэропорта. В новом квартале реально можно протянуть новые сети. Будут строить объездные дороги, развязки, не только жильё. Мы об этом и говорим на совещаниях в мэрии: при проектировании этой площади надо предусмотреть грамотные развязки, большое озеленение, скверы. Всё это нужно закладывать на этапе проекта планировки квартала и подготовки генплана участка", – отмечает Александр Мишустин.

Что известно о квартале?

Идея застраивать гигантский участок на Павловском тракте жильём не новая. Барнаульские эксперты ещё в начале 2000-х годов предполагали, что город будет развиваться в этом направлении. Поэтому в генплане, принятом в 2010 году и рассчитанном до 2025 года, территория площадью 900 га отводилась под комплексное строительство. Но более 10 лет назад, когда девелоперы только "перешагнули" за улицу Попова и начали осваивать поля вдоль Павловского тракта, о земле на "отшибе" города никто не думал.

Вспомнили про эти 900 га лишь в 2020-м, когда с аукциона был продан последний свободный от застройки квартал 2036. Однако застройщики с ужасом обнаружили, что в генплане, принятом в 2019 году, гигантский участок не числится.

В сентябре 2020 года строительное сообщество обратилось в мэрию с требованием изменить генплан города и вернуть участок под застройку.

В ответ мэрия пообещала, что вернёт квартал девелоперам. Региональный министр строительства Иван Гилев ещё в начале года отметил, что возводить первые дома в квартале начнут после 2024-го

"Этот участок нужно обеспечить инфраструктурой и тогда отдавать под перспективное жилищное строительство. До 2024 года мы просматриваем возможности для выполнения всех наших планов без этих участков. Это задел на будущее, на работу до 2030 года. Но заниматься этим нужно уже сейчас", – сказал Иван Гилев.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.07.2021 07:37
Виктор

Этажность, этажность какая? Будет как в комфортабельном европейском городе, 3-5 этажей, или как в Азии?

26.07.2021 07:45
- гость -

26.07.2021 07:37
Виктор
Этажность, этажность какая? Будет как в комфортабельном европейском городе, 3-5 этажей, или как в Азии?

А слысл застройщикам малоэтажками заниматься, этажей за 20, а то и повыше, тогда, да "человекомуравейник" это прибыльно. Им там не жить.

26.07.2021 07:54
- гость -

А кто жить-то будет? Регион нищает, болеет, вымирает. Инопланетян завезут?

26.07.2021 08:03
Виктор

26.07.2021 07:54
- гость -

Ну а кто живёт в домах, про которые думаешь "Да кто ж по таким высоким ценам квартиру на 18 этаже тут купит?", а потом через полгода смотришь — почти в каждом окне свет?

26.07.2021 08:11
- гость -

Вообще-то по закону близ аэродрома запрещено жилищное строительство.Но власти пошушукались и внесли изменения.Раньше они тоже шушукались,вносили изменения в ген план, когда разрешали строительство торговых центров,начиная с Ленты по чётной стороне от Попова в сторону аэродрома вдоль Павловского тракта.

26.07.2021 08:19
гость

Из Средней Азии ещё не все приехали.

26.07.2021 08:24
Гость

Пора,пора строить в городе 50-60 этажные дома! Места занимает мало,зато сколько человек можно вселить!!!

26.07.2021 08:24
Злая гостья

Сейчас Павлик в час пик стоит колом, что ж будет-то...

26.07.2021 08:27
- гость -

Построить в 3-5 этажей как в европке?Азиа-с,поручик,не поймут-с...

26.07.2021 08:27
- гость -

Сейчас не редки пробки на Павлике, начинающиеся возле Спутника. Скоро пробки будут начинаться на повороте на кладбище. Павлик и пробки это спутники, почти близнецы.

26.07.2021 09:16
Гость

Выше 25 этажей и 75 метров

Это страшно представить!

26.07.2021 09:26
- гость -

26.07.2021 09:16
Гость

Выше 25 этажей и 75 метров

Это страшно представить!

особенно в свете снижения бальности, продавленной барнаульскими строителями...

26.07.2021 09:31
- гость -

Разрешить можно только 5 этажки с большими дворами!

26.07.2021 09:40
- гость -

"Но более 10 лет назад, когда девелоперы только "перешагнули" за улицу Попова и начали осваивать поля вдоль Павловского тракта, о земле на "отшибе" города никто не думал."

За Попова и есть отшиб города и это без кавычек.

26.07.2021 09:41
- гость -

Вот государственное управление в чистом виде.
Земли запрещены для строительства, но мы там порешали и половину всё таки можно. Приняли генплан, но теперь думаем как его изменить. Сейсмоопасно и дорого, тогда не сейсмоопасно.
А вообще эту землю многодетным детям выдали сначала , но потом забрали, правда об этом сейчас стараемся не вспоминать.
Развязки они новые построят)))
К Л О У Н Ы !!!

26.07.2021 09:48
АБОРИГЕН

26.07.2021 07:37
Виктор
Судя по всему будет как в Гонконге. Только там их понять можно, а здесь чистой воды коррупция и безмерная жадность.

26.07.2021 09:51
- гость -

Я так понимаю, от нашего частного сектора отцепились?

26.07.2021 10:03
Жоржик

Вы задолбали всех на Павлик пихать, там и так все дороги забиты, Павлик колом стоит, не проехать ни утром ни вечером. Мозг у принимающих такие решения вообще есть ? Или им как обычно наплевать, лишь бы сараев навтыкать ?

26.07.2021 10:12
Вадим

Каму жить Барнаул под переселенцев делают, отстойник

26.07.2021 10:16
Гость

Сколько жилья настроено на каждого жителя хватит по 6 квартир, если бы вот только все распродавалось, как правило нуждающимся денег нет на квартиру, а у кого есть по 25 квартир, итого жильё то не занято

26.07.2021 10:22
!

куча жилья пустого, вы зимой в 20 часов посмотрите сколько окон светится, порядка 30% жилья пустует

26.07.2021 10:32
Гость

26.07.2021 10:22
!
Кто рано встаёт-тот и рано ложится спать,поэтому в 20 часов света нет в окнах.

26.07.2021 10:36
- гость -

26.07.2021 10:22
!
куча жилья пустого, вы зимой в 20 часов посмотрите сколько окон светится, порядка 30% жилья пустует

Это не пустые квартиры, это инвестиции в недвижимость).

26.07.2021 10:38
- гость -


26.07.2021 10:32
Гость


я встаю в 5 утра (это рано?) и ложусь в 23-24 часа

26.07.2021 10:42
Итальянец

Прекратите трогать последнюю рекреационную зону города Барнаула! Там люди на лыжах ходят, велосипедах катаются, кайтингом занимаются, пробежки устраивают и т.п. Заобье после открытия Нового моста и автомобилизации превратилось в свалку, парки города урезали застройкой (Целинники, Мизюлинская роща, парк напротив целинника, Меланжевый и т.п.). Уберите свои грязные руки от последнего островка природы!

26.07.2021 10:43
- гость -

- гость -
Вообще-то по закону близ аэродрома запрещено жилищное строительно

Так уходят авиаперевозчики из Барнео.

26.07.2021 10:48
Лёха

Самолеты в тумане в высотки не врежутся, потому что к тому моменту с Барнаулом авиасообщения не будет.
Так что в генплане всё учтено, за безопасность не переживайте.

26.07.2021 11:16
Митенька ржевский

Снесите частный сектор- "Спутник" там да "Авиатор" ))

26.07.2021 11:16
Виктор

26.07.2021 09:48
АБОРИГЕН

Хотя кажется, что мешает? Например, прямоугольник Ядринцева-Революционный х Папанинцев-Песчаная. Что мешало выкупить дома во всём этом прямоугольнике и построить, например, 6 6-этажек по периметру с общим зелёным двором внутри?

26.07.2021 11:21
АБОРИГЕН

26.07.2021 11:16
Виктор
Известно что, жадность и тупость. Застройщик не хочет вместо условного 1 рубля заработать 0,95. Даже зная что последующая эксплуатация этих "шедевров" архитектуры и инфраструктуры будет обходиться городу в условный червонец. Главное сегодня 1 рубль, а то что завтра всё погрузится в ад, это уже для них не важно.

26.07.2021 11:24
- гость -

Все для узкого круга лиц, заинтересованных в бесконечных стройках ради строек.

26.07.2021 11:45
Лёха

11-24
Ради разрухи что-ли?

26.07.2021 12:12
АБОРИГЕН

Это вопрос больше политический, по этому с логикой и здравым смыслом связь тут весьма зыбка. Строительная отрасль явно перегрета. Избыточные мощности надо куда-то перенаправить. Просто так стройки в городе прекратить нельзя, это приведет к полномасштабному взрыву на рынке труда, безработица, снижение всех экономических показателей. Те же китайцы чтобы смягчить уменьшения мощностей, вывели стройки за рубеж. Т.е. цементные заводы, техника и люди строят дома и дороги в Африке, Южной Америке и проч. Наши мощности выводить некуда, даром никому не впивалось подобное "благолепие". Всё что мы можем предложить это жильё низкого качества по устаревшим проектам. Миру это не интересно. И в случае с Китаем и ситуацией в Барнауле это результат отсутствия какого либо планирования.
Количество нового жилья в городе возведено за последние 30 лет колоссально. Да, в совке с жильём было не очень, но не до такой же степени. В начале 90-х в городе проживало около 600 тыс. человек, сейчас 630 тыс., а понастроено то сколько?! И продолжают строить. Ладно бы что-то путное строили, но ведь дерьмо! Древнее устаревшее барахло.

26.07.2021 12:39
Виктор

26.07.2021 11:21
АБОРИГЕН

Ну должно же в деятельности строителя быть и какое-то ещё удовлетворение от трудов своих, кроме прибыли. Например, "я мог бы отлить 30-этажный сталагмит из бетона. Но делать этого не буду. Потому что моя цель не только построить и продать, а ещё преобразовать среду, чтобы она стала совершеннее и эстетически и функционально, чем до моей стройки"

26.07.2021 12:50
- гость -

Для этого почвы нет, 30 лет деструктивной политики делают своё дело.

26.07.2021 13:00
- гость -

Два работающих сектора экономики: стройка и торговля. Государство будет поддерживать стройку всеми силами, поэтому будут строить, там где захотят, сколько захотят и если нужно будет снести аэропорт, снесут. А сносить частный сектор, взрывоапастно.

26.07.2021 13:00
- гость -

В рамках первого планируют решить три вопроса: увеличить максимальную высоту зданий в городе (чтобы можно было возводить дома выше 25 этажей и 75 метров)
------------
А если пожар в таком доме выше девятого этажа? Как тушить собираетесь? Ведь для этого нужна специальная техника, она в Барнауле есть?

26.07.2021 13:04
- гость -

Эксперт уверен, что вместе с развитием гигантского микрорайона будет развиваться и дорожная инфраструктура. Это поможет избежать транспортного коллапса в алтайской столице.
-------------------
И каким образом будет развиваться дорожная инфраструктура?

26.07.2021 13:07
- гость -

Вот строят много, но не хочется покупать новостройки, не нравится шумоизоляция, этажность,месторасположение. Рассматриваю только вторичку.

26.07.2021 13:08
- гость -

До недавнего времени шоня строил по одному дому лет по пять.
Поделитесь рецептом успеха?

26.07.2021 13:12
Виктор

Да даже свет отключат — замаешься на 20-й этаж подниматься. Или насос подкачки сломается — сиди без воды...

26.07.2021 13:18
АБОРИГЕН

26.07.2021 12:39
Виктор
Ну, это задача не строителя а архитектора, городских властей, людей занимающихся развитием городской среды. Эти граждане должны гореть о стыда за результат своей "работы".

26.07.2021 13:19
Итальянец

26.07.2021 13:12
Виктор
Да даже свет отключат — замаешься на 20-й этаж подниматься. Или насос подкачки сломается — сиди без воды...

Виктор, проблемы индейцев переселённых со степных просторов в резервацию, шерифа не волнуют.

26.07.2021 13:27
Виктор

26.07.2021 13:19
Итальянец

А когда человек покупает, он не думает о возможных превратностях судьбы?

26.07.2021 14:04
донна роза

У вас с головой все впорядке? Вроде же открытым текстом вас посылаю со страшилой.

26.07.2021 14:21
Pandr3

Жилищное строительство держится на частном спросе.Захотят ли жители Барнаула покупать такое жилье в таком районе в таких количествах?

26.07.2021 14:52
- гость -

Хотите как в Иркутске? Чтобы при случае самолет навернулся на жилые дома? Ну, вэлкам!

26.07.2021 15:28
- гость -

Там еще вот что интересно. Ну я прилетел в 7 утра в Б. Хочу на быстрый автобус с аэропорта (раз поезда нет, как в цивилизации), не хочу кормить тексистов из-за одной жопы. Подъезжает. Сажусь. По факту, автобус начинает лениво объезжать соседние с аэропортом гетто. А потом встает в пробень. И я в центре через часа 2. Отлично, городская среда.

26.07.2021 16:01
- гость -

Ну а вообще-то маршруты самолётов над тем местом не проходят )

26.07.2021 16:24
Виктор

26.07.2021 15:28
- гость -

Самое обидное, что там могла быть электричка — неподалёку от аэропорта проходит кольцевая железная дорога

26.07.2021 20:32
Пионер

Ну раз администрация подгоняет такие ништяки строителям, то нельзя ли бартером хотя бы дороги обустраивать?

А вообще ну приходят же к нормальному строительству - Бавария, Да Винчи, да даже коттеджный поселок для научных сотрудников (полузаброшка на государевы деньги) около Кольцово. В Барнауле уже достаточно бич жилья - давайте начинать строить хорошо.

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