Впереди лошади. Огромный квартал на Павловском тракте добавят в генплан и застроят жильём

Гигантский квартал на Павловском тракте, где можно построить автономный мини-город, мэрия планирует внести в генплан и отдать девелоперам. Об этом amic.ru сообщили барнаульские строители. Площадь всего микрорайона, на который изначально рассчитывали компании, более 900 га. Однако большая часть участка попадает в приаэродромную зону барнаульского аэропорта, где запрещено жилищное строительство. Однако властям удалось вывести из-под ограничений 400 га. Именно эту площадь добавят в новый генплан и отдадут под застройку многоэтажками. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, когда начнётся строительство жилья на окраине Барнаула и какие ещё проблемы для этого придётся решить.

Вперёд, в генплан

Участок на Павловском тракте – самый перспективный барнаульский район для строительства жилья на ближайшие десять лет, говорят девелоперы. Так же считают и в Москве. В середине июля 2021 года институт жилищного строительства "Дом.РФ" (принадлежит государству) объявил, что планирует выставить территорию на аукцион в четвёртом квартале 2021 года. По информации регулятора, общая площадь микрорайона – 916 га, с победителем торгов заключат договор о его комплексном развитии. Это значит, что здесь должны появиться не только жилые дома, но и социальные учреждения, построят новые инженерные сети, дороги.

Однако "Дом.РФ" опережает события, поясняют алтайские строители. Во-первых площадь участка под строительство гораздо меньше, а во-вторых, он ещё не включён в генеральный план развития Барнаула. Это значит, что работать на нём сейчас невозможно. Впрочем, девелоперы уже бьются над решением этой проблемы.

По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, строители во время общественных обсуждений поправок в генплан Барнаула предложили включить квартал в программу развития до 2036 года. И мэрия инициативу поддержала.

"Администрация города считает эту территорию перспективной для дальнейшего развития. Но пока она в документе не обозначена. "Дом.РФ" ставит телегу впереди лошади: надо сначала решить вопрос по включению участка в генплан Барнаула. Сегодня в техническом задании на разработку генплана участок на Павловском тракте есть, то есть он будут отдан под комплексное строительство. Город рассматривает эту землю как перспективную", – поясняет amic.ru Александр Мишустин.

Менять генплан Барнаула будут в два этапа. В рамках первого планируют решить три вопроса: увеличить максимальную высоту зданий в городе (чтобы можно было возводить дома выше 25 этажей и 75 метров), разрешить строительство высоток на Лесном пруду и второй взлётно-посадочной полосы для барнаульского аэропорта.

Жители Барнаула с 29 июня по 22 июля могли ознакомиться с корректировками, внести свои предложения и замечания. По информации мэрии, всего поступило более 4 тыс. заявок. Все будут изучены экспертами. Обращения, которые не касаются первых трёх вопросов (аэропорта, этажности и участка), рассмотрят в рамках второго этапа изменений. К его реализации приступят в сентябре-декабре этого года.

Город в городе

В генплан Барнаула попадает не весь квартал, а лишь его часть – 400 га, уточняет Александр Мишустин. Эта площадь микрорайона не вошла в седьмую подзону барнаульского аэропорта, где по закону запрещено жилищное строительство. Вообще под ограничения попадали почти 900 га. Но власти Алтайского края пообещали, что решат эту проблему.

В ситуацию вмешался даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко: он направил письмо в правительство страны с просьбой урегулировать вопрос с приаэродромной территорией (ПАТ), в которую и входит седьмая подзона. От такого напора Росавиация, устанавливающая для российских аэропортов ПАТ, сдалась. В мае ведомство подписало изменения в проект ПАТ барнаульского аэропорта, и площадь седьмой подзоны сократилась.

"Полностью участок 900 га из седьмой подзоны вывести не получилось, только лишь участок "Алгоритма" (квартал 96 га, строительство жилья в котором также зависло из-за седьмой подзоны, –​ прим. ред.) и еще несколько десятков гектаров", – говорит гендиректор саморегулируемой организации (СРО) "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

В ближайшие месяцы городу предстоит решить ещё один вопрос: перевести участок площадью 400 га из федеральной собственности в пользование города. В этом случае аукцион, анонсированный "Дом.РФ" на конце 2021 года, не состоится.

"Субъекту нужно обратиться в "Дом.РФ", чтобы эту землю федерация передала либо субъекту, либо муниципалитету. Это обязательное условие для строительства на участке", – отмечает Герасимович.

Но даже 400 га, которые передадут строителям, невероятно важны для города, считает Александр Мишустин. По его словам, в будущем строительство жилья сосредоточится именно в этой части Барнаула. Эксперт уверен, что вместе с развитием гигантского микрорайона будет развиваться и дорожная инфраструктура. Это поможет избежать транспортного коллапса в алтайской столице.

"Куда ещё нам двигаться? Либо в застроенные территории, Поток, центр, либо в сторону аэропорта. В новом квартале реально можно протянуть новые сети. Будут строить объездные дороги, развязки, не только жильё. Мы об этом и говорим на совещаниях в мэрии: при проектировании этой площади надо предусмотреть грамотные развязки, большое озеленение, скверы. Всё это нужно закладывать на этапе проекта планировки квартала и подготовки генплана участка", – отмечает Александр Мишустин.

Что известно о квартале?

Идея застраивать гигантский участок на Павловском тракте жильём не новая. Барнаульские эксперты ещё в начале 2000-х годов предполагали, что город будет развиваться в этом направлении. Поэтому в генплане, принятом в 2010 году и рассчитанном до 2025 года, территория площадью 900 га отводилась под комплексное строительство. Но более 10 лет назад, когда девелоперы только "перешагнули" за улицу Попова и начали осваивать поля вдоль Павловского тракта, о земле на "отшибе" города никто не думал.

Вспомнили про эти 900 га лишь в 2020-м, когда с аукциона был продан последний свободный от застройки квартал 2036. Однако застройщики с ужасом обнаружили, что в генплане, принятом в 2019 году, гигантский участок не числится.

В сентябре 2020 года строительное сообщество обратилось в мэрию с требованием изменить генплан города и вернуть участок под застройку.

В ответ мэрия пообещала, что вернёт квартал девелоперам. Региональный министр строительства Иван Гилев ещё в начале года отметил, что возводить первые дома в квартале начнут после 2024-го.

"Этот участок нужно обеспечить инфраструктурой и тогда отдавать под перспективное жилищное строительство. До 2024 года мы просматриваем возможности для выполнения всех наших планов без этих участков. Это задел на будущее, на работу до 2030 года. Но заниматься этим нужно уже сейчас", – сказал Иван Гилев.