Нефтегазовые доходы России снизились почти в два раза

До 4,8 трлн рублей

06 сентября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нефтегазовые доходы России в январе-августе снизились в 1,62 раза, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина.

В денежном выражении поступления в бюджет от отрасли снизились до 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн годом ранее.

Накануне РФ продлила сокращение экспорта нефти до конца года.