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Нефтегазовые доходы России снизились почти в два раза

До 4,8 трлн рублей

06 сентября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Нефтегазовые доходы России в январе-августе снизились в 1,62 раза, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина.

В денежном выражении поступления в бюджет от отрасли снизились до 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн годом ранее.

Накануне РФ продлила сокращение экспорта нефти до конца года.

Экономика Россия

Комментарии 23

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гость

11:40:46 06-09-2023

хм... а чего так?

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Гость

11:44:10 06-09-2023

гость (11:40:46 06-09-2023) хм... а чего так?... Это ещё хорошо , что враг Зеленский готов получать бабло и качать ГАЗ.

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Гость

11:42:34 06-09-2023

Ну нам то что, мы ж не бензоколонка мировая. И 20 лет занимаемся отказом от нефте-газовой иглы. А Европейцы вон прошлой зимой половина замёрзли, этой остальная окачурится. В крайнем случае можно и цены на бензин с газом внутри страны поднять, но этого конечно мне будет

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Гость

11:51:26 06-09-2023

Тут перепись тех кого осчастливила эта новость? Первых двое комментаторов так точно рады. Этот с коричневой аватаркой так прямо сыплет тем, что он считает искрометным юмором, а на самом деле это просто клоунское кривляние. Вы даже не понимаете насколько глупо вы выглядите... Не слышали про решение ОПЕК+ о сокращении добычи? Нет? Ну так в новостях поищите.

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Гость

12:01:35 06-09-2023

Гость (11:51:26 06-09-2023) Тут перепись тех кого осчастливила эта новость? Первых двое ... Это означает, что Россия слезает с нефтяной иглы! Мы так долго этого ждали! Спасибо тебе ОПЕК+!

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Гость

12:17:40 06-09-2023

Гость (11:51:26 06-09-2023) Тут перепись тех кого осчастливила эта новость? Первых двое ... Да это понятно, с одной стороны НАТО с другой ОПЕК мы то вообще не причём, всё обстоятельства непреодолимой силы. С другой стороны два года назад у нас бензин доллар за литр стоил, а сейчас всего 50 центов

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Великий Геостратег

11:57:44 06-09-2023

А давайте будем торговать с Индией в рупиях? М?

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Гость

12:19:20 06-09-2023

Великий Геостратег (11:57:44 06-09-2023) А давайте будем торговать с Индией в рупиях? М?... А на рупии долларов наберём. Нагнём их всех ещё разок, неожиданно

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Гость

13:36:35 06-09-2023

Гость (12:19:20 06-09-2023) А на рупии долларов наберём. Нагнём их всех ещё разок, неожи... ))))))))

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Гость

13:04:58 07-09-2023

Гость (12:19:20 06-09-2023) А на рупии долларов наберём. Нагнём их всех ещё разок, неожи... а кто вам даст то на рупии доллар купить?)))это не свободно конвертируемая валюта впрочем как и юань

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Гость

12:12:28 06-09-2023

Плохая новость. Придется нефтехимию развивать и на внутреннем рынке нефтегаз использовать

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Гость

12:23:55 06-09-2023

Гость (12:12:28 06-09-2023) Плохая новость. Придется нефтехимию развивать и на внутренне... Наивный, в твоём кармане денежки возьмут, ничего развивать не будут.

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Вася

15:27:01 06-09-2023

Гость (12:12:28 06-09-2023) Плохая новость. Придется нефтехимию развивать и на внутренне... Ха, так это ж работать придётся. Придумали тоже.

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Гость

12:23:13 06-09-2023

Ну дык это цифры в денежном выражении! А теперь пусть Минэнерго или кто там за нефте/газ отвечает, пусть опубликуют нефтеоборот экспорта в баррелях или тоннах, сильно удивимся походу!? Ибо продают то ща нефть поди в тот же Китай, Индию, Турцию, со скидкой в 70%, а все что не добрали пытаются добрать рублями внутри РФ!

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Гость

12:48:28 06-09-2023

Гость (12:23:13 06-09-2023) Ну дык это цифры в денежном выражении! А теперь пусть Минэне... Им можно, они наши братушки! Не жмоться!

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Гость

12:25:26 06-09-2023

Доллар уже 98 и не думает тормозить, растет собака

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Гость

12:43:21 06-09-2023

Интересно, правда, ведь еще полтора года назад понимали, что труба через Украину скорее всего остановится. А она полтора года работает. На дне моря взорвали, а на земле не могут. Или она для Украины и Запада очень выгодная, или там уже настолько маленькие объемы, что всем на нее пофиг

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Гость

12:47:13 06-09-2023

За всё заплатят россияне. Повышением налогов, ростом цен на энергоресурсы, ЖКХ, да и вообще - на жизнь. Не Миллеру же с Сечиным платить и компенсировать свои убытки.

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Гость

13:05:09 06-09-2023

Гость (12:47:13 06-09-2023) За всё заплатят россияне. Повышением налогов, ростом цен на ... На Западе также, не Байден же платит свои сотни миллиардов на поддержку Украины. Не Шольц и не Макрон. Они своим говорят, все будет компенсировано после победы над Россией за счет репараций. Проигрывать не собираются. Похоже готовы даже на ядерную ничью. Наши тоже под трибунал не собираются. Все повышают ставки. Опасная ситуация. Президент говорил, если что, мы то попадет в рай, а наши враги просто сдохнут

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Гость

14:07:16 06-09-2023

Гость (13:05:09 06-09-2023) На Западе также, не Байден же платит свои сотни миллиардов н... Байден, Макрон и Шольц сейчас с вами в одной комнате? Разговаривают с вами?

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Гость

15:00:07 06-09-2023

Гость (14:07:16 06-09-2023) Байден, Макрон и Шольц сейчас с вами в одной комнате? Разгов... А с вами в одной комнате Миллер и Сечин?

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Леня

14:38:27 06-09-2023

Опять америкосы?

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Гость

15:20:57 06-09-2023

Леня (14:38:27 06-09-2023) Опять америкосы?... А кто же ещё?! Эти негодяи везде смогут достать! Вот я давече, отмечал уничтожение Челенджера, перебрал немножко и уснул под песню Шамана. Проснувшись обнаружил, что мне в портки нагадили! Это явно американский след! Подлецы такие!

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