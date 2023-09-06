Нефтегазовые доходы России снизились почти в два раза
До 4,8 трлн рублей
06 сентября 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Нефтегазовые доходы России в январе-августе снизились в 1,62 раза, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина.
В денежном выражении поступления в бюджет от отрасли снизились до 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн годом ранее.
Накануне РФ продлила сокращение экспорта нефти до конца года.
11:40:46 06-09-2023
хм... а чего так?
11:44:10 06-09-2023
гость (11:40:46 06-09-2023) хм... а чего так?... Это ещё хорошо , что враг Зеленский готов получать бабло и качать ГАЗ.
11:42:34 06-09-2023
Ну нам то что, мы ж не бензоколонка мировая. И 20 лет занимаемся отказом от нефте-газовой иглы. А Европейцы вон прошлой зимой половина замёрзли, этой остальная окачурится. В крайнем случае можно и цены на бензин с газом внутри страны поднять, но этого конечно мне будет
11:51:26 06-09-2023
Тут перепись тех кого осчастливила эта новость? Первых двое комментаторов так точно рады. Этот с коричневой аватаркой так прямо сыплет тем, что он считает искрометным юмором, а на самом деле это просто клоунское кривляние. Вы даже не понимаете насколько глупо вы выглядите... Не слышали про решение ОПЕК+ о сокращении добычи? Нет? Ну так в новостях поищите.
12:01:35 06-09-2023
Гость (11:51:26 06-09-2023) Тут перепись тех кого осчастливила эта новость? Первых двое ... Это означает, что Россия слезает с нефтяной иглы! Мы так долго этого ждали! Спасибо тебе ОПЕК+!
12:17:40 06-09-2023
Гость (11:51:26 06-09-2023) Тут перепись тех кого осчастливила эта новость? Первых двое ... Да это понятно, с одной стороны НАТО с другой ОПЕК мы то вообще не причём, всё обстоятельства непреодолимой силы. С другой стороны два года назад у нас бензин доллар за литр стоил, а сейчас всего 50 центов
11:57:44 06-09-2023
А давайте будем торговать с Индией в рупиях? М?
12:19:20 06-09-2023
Великий Геостратег (11:57:44 06-09-2023) А давайте будем торговать с Индией в рупиях? М?... А на рупии долларов наберём. Нагнём их всех ещё разок, неожиданно
13:36:35 06-09-2023
Гость (12:19:20 06-09-2023) А на рупии долларов наберём. Нагнём их всех ещё разок, неожи... ))))))))
13:04:58 07-09-2023
Гость (12:19:20 06-09-2023) А на рупии долларов наберём. Нагнём их всех ещё разок, неожи... а кто вам даст то на рупии доллар купить?)))это не свободно конвертируемая валюта впрочем как и юань
12:12:28 06-09-2023
Плохая новость. Придется нефтехимию развивать и на внутреннем рынке нефтегаз использовать
12:23:55 06-09-2023
Гость (12:12:28 06-09-2023) Плохая новость. Придется нефтехимию развивать и на внутренне... Наивный, в твоём кармане денежки возьмут, ничего развивать не будут.
15:27:01 06-09-2023
Гость (12:12:28 06-09-2023) Плохая новость. Придется нефтехимию развивать и на внутренне... Ха, так это ж работать придётся. Придумали тоже.
12:23:13 06-09-2023
Ну дык это цифры в денежном выражении! А теперь пусть Минэнерго или кто там за нефте/газ отвечает, пусть опубликуют нефтеоборот экспорта в баррелях или тоннах, сильно удивимся походу!? Ибо продают то ща нефть поди в тот же Китай, Индию, Турцию, со скидкой в 70%, а все что не добрали пытаются добрать рублями внутри РФ!
12:48:28 06-09-2023
Гость (12:23:13 06-09-2023) Ну дык это цифры в денежном выражении! А теперь пусть Минэне... Им можно, они наши братушки! Не жмоться!
12:25:26 06-09-2023
Доллар уже 98 и не думает тормозить, растет собака
12:43:21 06-09-2023
Интересно, правда, ведь еще полтора года назад понимали, что труба через Украину скорее всего остановится. А она полтора года работает. На дне моря взорвали, а на земле не могут. Или она для Украины и Запада очень выгодная, или там уже настолько маленькие объемы, что всем на нее пофиг
12:47:13 06-09-2023
За всё заплатят россияне. Повышением налогов, ростом цен на энергоресурсы, ЖКХ, да и вообще - на жизнь. Не Миллеру же с Сечиным платить и компенсировать свои убытки.
13:05:09 06-09-2023
Гость (12:47:13 06-09-2023) За всё заплатят россияне. Повышением налогов, ростом цен на ... На Западе также, не Байден же платит свои сотни миллиардов на поддержку Украины. Не Шольц и не Макрон. Они своим говорят, все будет компенсировано после победы над Россией за счет репараций. Проигрывать не собираются. Похоже готовы даже на ядерную ничью. Наши тоже под трибунал не собираются. Все повышают ставки. Опасная ситуация. Президент говорил, если что, мы то попадет в рай, а наши враги просто сдохнут
14:07:16 06-09-2023
Гость (13:05:09 06-09-2023) На Западе также, не Байден же платит свои сотни миллиардов н... Байден, Макрон и Шольц сейчас с вами в одной комнате? Разговаривают с вами?
15:00:07 06-09-2023
Гость (14:07:16 06-09-2023) Байден, Макрон и Шольц сейчас с вами в одной комнате? Разгов... А с вами в одной комнате Миллер и Сечин?
14:38:27 06-09-2023
Опять америкосы?
15:20:57 06-09-2023
Леня (14:38:27 06-09-2023) Опять америкосы?... А кто же ещё?! Эти негодяи везде смогут достать! Вот я давече, отмечал уничтожение Челенджера, перебрал немножко и уснул под песню Шамана. Проснувшись обнаружил, что мне в портки нагадили! Это явно американский след! Подлецы такие!