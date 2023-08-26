Министр Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году
В последующие годы власти намерены добиться снижения отметки
26 августа 2023, 22:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью CGTN.
При этом в последующие годы власти намерены добиться снижения отметки до 4%, добавил министр.
"Мы с Центральным Банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин предложил изменить финансовую политику в стране.
02:46:22 27-08-2023
"Инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%" Смешнее анекдота я ещё не слыхал
12:36:11 27-08-2023
Гость (02:46:22 27-08-2023) "Инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%" ... Они там все клоуны, вот только нам невесело
08:12:33 27-08-2023
Заврались.
08:27:48 27-08-2023
вот это сказочник!!!!!!!!!!
11:04:42 27-08-2023
Такое впечатление, что о жизни простых людей они вообще ничего не знают и знать не желают. Расходы нашей семьи в номинале за 1,5 года возросли на 50%, и это с учетом того, что продукты покупаем более дешевые, от деликатесов отказались совсем. от платной медицины вынуждены отказаться, по ОМС в полном объеме помощь оказать не могут, то есть фактически инфляция составила более 100%
14:18:24 27-08-2023
может по итогам полугодия опечатка
15:37:52 27-08-2023
И всё-таки параллельные реальности существуют. Или у Минфина и Центробанка система счисления другая?
17:11:09 27-08-2023
Рассчитано на жертв ЕГЭ? Они поверят! Они верят, что страну уже 30 лет с колен подымают...