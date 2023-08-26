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Министр Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году

В последующие годы власти намерены добиться снижения отметки

26 августа 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью CGTN.

При этом в последующие годы власти намерены добиться снижения отметки до 4%, добавил министр.

"Мы с Центральным Банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил изменить финансовую политику в стране.

Экономика инфляция

Комментарии 8

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Гость

02:46:22 27-08-2023

"Инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%" Смешнее анекдота я ещё не слыхал

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Гость

12:36:11 27-08-2023

Гость (02:46:22 27-08-2023) "Инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%" ... Они там все клоуны, вот только нам невесело

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Гость

08:12:33 27-08-2023

Заврались.

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гость

08:27:48 27-08-2023

вот это сказочник!!!!!!!!!!

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гость

11:04:42 27-08-2023

Такое впечатление, что о жизни простых людей они вообще ничего не знают и знать не желают. Расходы нашей семьи в номинале за 1,5 года возросли на 50%, и это с учетом того, что продукты покупаем более дешевые, от деликатесов отказались совсем. от платной медицины вынуждены отказаться, по ОМС в полном объеме помощь оказать не могут, то есть фактически инфляция составила более 100%

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виктор

14:18:24 27-08-2023

может по итогам полугодия опечатка

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Гость

15:37:52 27-08-2023

И всё-таки параллельные реальности существуют. Или у Минфина и Центробанка система счисления другая?

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Гость

17:11:09 27-08-2023

Рассчитано на жертв ЕГЭ? Они поверят! Они верят, что страну уже 30 лет с колен подымают...

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