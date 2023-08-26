Министр Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году

В последующие годы власти намерены добиться снижения отметки

26 августа 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью CGTN.

При этом в последующие годы власти намерены добиться снижения отметки до 4%, добавил министр.

"Мы с Центральным Банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил изменить финансовую политику в стране.