Немецкая овчарка бегает по алтайскому селу и ищет хозяина

По словам жителей Крестьянки, собаку мог потерять кто-то из приезжих охотников

27 апреля 2024, 16:30, ИА Амител

Овчарка в селе Крестьянка / Фото очевидцев / amic.ru

Потерявшаяся немецкая овчарка бродит по селу Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края, сообщила amic.ru местная жительница.

По ее словам, животное обитает на окраине села на улицах Кирова и Луначарского.

"Собака неагрессивная, людей сторонится. Бегает возле нашего дома уже несколько недель. Скорее всего, ее потерял кто-то из приезжих охотников", – рассказала женщина.

Ранее эксперты высказались на тему того, нужно ли Алтайскому краю усыплять бездомных животных.