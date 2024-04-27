Немецкая овчарка бегает по алтайскому селу и ищет хозяина
По словам жителей Крестьянки, собаку мог потерять кто-то из приезжих охотников
27 апреля 2024, 16:30, ИА Амител
Овчарка в селе Крестьянка / Фото очевидцев / amic.ru
Потерявшаяся немецкая овчарка бродит по селу Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края, сообщила amic.ru местная жительница.
По ее словам, животное обитает на окраине села на улицах Кирова и Луначарского.
"Собака неагрессивная, людей сторонится. Бегает возле нашего дома уже несколько недель. Скорее всего, ее потерял кто-то из приезжих охотников", – рассказала женщина.
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