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Немецкая овчарка бегает по алтайскому селу и ищет хозяина

По словам жителей Крестьянки, собаку мог потерять кто-то из приезжих охотников

27 апреля 2024, 16:30, ИА Амител

Овчарка в селе Крестьянка / Фото очевидцев / amic.ru
Овчарка в селе Крестьянка / Фото очевидцев / amic.ru

Потерявшаяся немецкая овчарка бродит по селу Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края, сообщила amic.ru местная жительница.

По ее словам, животное обитает на окраине села на улицах Кирова и Луначарского.

"Собака неагрессивная, людей сторонится. Бегает возле нашего дома уже несколько недель. Скорее всего, ее потерял кто-то из приезжих охотников", – рассказала женщина.

Ранее эксперты высказались на тему того, нужно ли Алтайскому краю усыплять бездомных животных.

Алтайский край Собаки

Комментарии 2

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Гость

19:16:09 27-04-2024

Поди бешеная, раз людей сторонится. Выход один, сами знаете, какой...

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Гость

08:42:04 28-04-2024

Охотники с немецкими овчарками на охоту не ходят. Да и весной запрещена охота с собаками вообще. Зоошиза выкинула.

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