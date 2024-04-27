Собачья казнь. Эксперты – о том, нужно ли Алтайскому краю усыплять бездомных животных

Соответствующую инициативу сейчас прорабатывает региональный парламент

27 апреля 2024, 07:15, Анастасия Чебакова

Бродячий пес, бездомные животные / Фото: amic.ru

Алтайские депутаты уже не первый год бьются за право разрешить региону усыплять бездомных животных. Такая мера рассматривается ими как наиболее уместная на фоне нехватки средств на строительство приютов и роста числа покусанных людей.

В апреле 2024 года, после нескольких месяцев "затишья", в АКЗС вновь вернулись к разработке "смертной казни" для бездомных животных. О том, чем грозит усыпление собак, почему это не решит проблему и что делать со злыми "братьями меньшими" – обсудили депутаты, эксперты, общественники на круглом столе, который прошел 25 апреля.

"Ситуация очень серьезная"

Проблема бездомных животных в Алтайском крае стоит остро, подчеркнул начальник отдела государственного контроля управления ветеринарии региона Денис Зуев.

Только за 2023 год в регионе зафиксировали 2,3 тысячи случаев нападения животных (в том числе домашних). Цифра эта ежегодно растет (в 2021-м произошло 1,9 тысячи случаев, в 2022-м – 2,1 тысячи). В статистику попали только те, кто обратился за помощью в больницы, "поэтому цифру можно умножать на два", говорит Зуев.

"Животные сбиваются в стаи, не дают пройти детям в школу. Я видел фотографии [укусов]. Видел детей, которым собаки нанесли увечья. Смотрел в глаза родителям этих детей, которые не знали, что делать и куда обращаться. Ситуация очень серьезная", – указал чиновник.

В 2023 году на программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) в Алтайском крае выделили 28 млн рублей (освоено 26,2 млн). Всего отловили 3,5 тысячи животных без владельцев. Из них 2,3 тысячи вернулись на прежние места обитания. В 2024 году на эти цели направили 29,8 млн рублей.

При этом отлов собак не решает проблему нападения на граждан, отметил чиновник. После стерилизации животные возвращаются на прежнее место обитания и продолжают кусать людей.

"По научным данным, собака может возвращаться на свою территорию до 100 километров от того места, куда ее увезли", – сообщил Зуев.

"Искалеченная логика"

Сегодня без помощи государства – как финансовой, так и организационной, – эту проблему никогда не решить, уверена руководитель приюта "Ласка", доцент кафедры связей с общественностью Алтайского госуниверситета Софья Куликова.

Да и вообще, властям нужно бороться не с последствиями, а с причинами появления домашних животных на улице, подчеркивает она. То есть вообще не допускать появления животных на улице.

"Если мы посадим водителя, который сбил человека, это не решит проблему смертности на дорогах. А когда мы работаем на профилактику, результативность будет намного выше. Нужно работать с населением. Вводить регистрацию, учет, доступную массовую стерилизацию, создавать комфортную среду на содержание собак, для того чтобы людям было комфортно, хорошо, приятно держать животное. Строить приюты", – уверена руководитель "Ласки".

Вот только денег на строительство приютов сегодня нет, подчеркнул депутат АКЗС Вячеслав Лаптев. Он возмутился, почему эта задача лежит на плечах государства.

"За чей счет должен проходить праздник? У нас на ремонт школ сегодня денег не хватает. Строить приюты – вообще неподъемная задача для регионального, тем более муниципального бюджета. У нас есть некоммерческие, общественные организации, объединения. Почему зоозащитники стараются переложить всю ответственность на государственный бюджет?" – возмутился Лаптев.

Куликова объяснила депутату, что такими глобальными вопросами, как бездомными животными, должно заниматься именно государство. И создана проблема не руками волонтеров: они, наоборот, всеми силами пытаются ее решить, возмутилась руководитель "Ласки".

"На приюты денег нет, поэтому давайте убивать – это искалеченная логика", – заключила Куликова.

Лаптев отметил, что сейчас в АКЗС рассматривается проект закона о маркировке домашних животных, который должен хотя бы отчасти решить проблему с "бродягами". Однако пойдут на такую меру немногие, убеждены некоторые участники круглого стола. Люди будут опасаться, что в отношении них позже введут налог, отмечают спикеры. Однако Лаптев заверил, что подобных "разговоров в стенах правительства и парламента не ведется".

"Никто не заводит собак, чтобы выкинуть"

Куликова обратила внимание, что количество взрослых животных на улице ежегодно растет. Щенки-подростки же практически не встречаются. Это говорит о том, что почти все животные были когда-то выброшены людьми, уверяет она. С ее слов, основные "зоны происхождения бродяг" сегодня – сносимые частные дома, стройки и промышленные предприятия.

Свою версию о том, почему же собаки все-таки оказываются на улице, представила президент Федерации кинологического спорта региона Виктория Троянова. Женщина занимается животными уже почти 40 лет.

"Не надо так демонизировать владельцев собак. Никто не заводит их, чтобы ее выкинуть. Все рисуют прекрасные картины, как щенок бегает по зеленой травке, смотрят сериалы про Хатико, охраняющего из последних сил, Мухтара, который пишет за компьютером. Но зачастую владельцы сталкиваются с деструктивным поведением животных, когда собака вылетает на улицу, гавкает, кусается. В итоге помучаются с ней и выбрасывают. Еще бывает, что собака заболела, а затраты на лечение очень большие", – говорит Троянова.

Софья Куликова в подтверждение ее слов поделилась неутешительной статистикой: в приюте "Ласка" сейчас находятся 26 собак породы хаски. Не исключено, что многие из них оказались там из-за своего буйного поведения.

При этом усыпление бездомных собак, на чем алтайские власти настаивают уже не первый год, не решит проблему, уверяет Куликова.

"Статистика говорит, что в тот момент, когда по стране убивали безнадзорных животных (например, в 2007-2008 годах), людей от их зубов погибало в разы больше. Это говорит абсолютно о нерезультативной работе. Это бесполезная трата бюджетных средств", – уверена она.

Алтайскому краю нужно пойти по пути регионов, которые гуманным образом расправились с проблемой бродячих собак. Таким примером может похвастаться Нижний Новгород, где "при населении 1,5 млн человек ежегодно отлавливается всего 400 голов", сообщила Куликова.

Усыпление бездомных – аморальная мера, которая может повлечь за собой рост преступности среди населения, уверена руководитель краевой общественной организации "Мы в ответе" Тамара Иордан.

"Алексей Толстой говорил: общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным. Наш регион и по социально-экономическим показателям находится на низких позициях, не хватало еще преступности. Дети, выросшие в таком обществе, станут иными – это доказано философами и педагогами. Живодерство повлечет за собой деструктивное поведение в других сферах жизни. И тогда вместо приютов мы будем строить тюрьмы", – взывала к морали Иордан.

Она предложила свой рецепт решения "собачьей" проблемы: организовать бесплатную стерилизацию домашних животных, обязательное чипирование, внедрить в школьный курс уроки доброты. Полицейские должны "ответственно относиться к сообщениям о жестоком обращении с животными", а в идеале необходимо создать зоополицию, предложила она.

Более того, на улицах города и в СМИ следует разместить социальную рекламу ответственного обращения с животными. Сегодня она полностью отсутствует, а "попытки волонтеров ее создать не поддерживаются администрацией города", утверждает Иордан.

Депутат Барнаульской гордумы от "Новых людей" Никита Федюнин заявил: воспитывать гуманному отношению нужно не только к "домашним младшим братьям", но и вообще ко всем животным.

"Нужно поднимать вопрос содержания животных в цирках. Неправильно и довольно странно, что в XXI веке до сих пор тысячи животных мучаются, для того чтобы просто развеселить людей", – обратил внимание Федюнин.

Поведение собаки предсказать легко

Люди, мало знающие о собаках, часто неправильно трактуют поведение животных, отметила биолог, преподаватель зоопсихологии Алтайского техникума кинологии и предпринимательства Екатерина Жавинина.

"Рык собаки не всегда означает агрессию, а чаще служит предупреждением о том, что собаке что-то доставляет дискомфорт. Лай является оповещением о своем присутствии: "Я здесь нахожусь, не подходи ко мне". Зачастую бродячая собака может спокойно отдыхать на газоне или в кустах и не обращать внимания на людей. А если человек пройдет мимо, они начнут пристально смотреть на него или разговаривать. А потом в соцсетях мы видим записи: "На меня полаяла стая собак". Но животные проявили агрессию, потому что они напугались. Они предупреждают человека о том, что находятся на этой территории. Больше это ничего не означает", – отметила эксперт.

Считать, что собака, набросившаяся на кошку, в следующий раз покусает уже ребенка – тоже неправильно, говорит эксперт. Проецировать агрессию в данном случае на детей нельзя, поскольку "кошка для собаки – вид конкуренции за пищевые ресурсы".

Жавинина добавила, что поведение собаки полностью зависит от условий, в которых она обитает.

"Тысячелетиями выживали бездомные собаки, которые боялись человека. Только такие животные могли выжить и дать потомство. Остальные подвергались истреблению. Такие стереотипы поведения закрепляются и передаются потомству. Бездомная собака, которая сама боится человека, учит этому щенят. Поэтому истинно бездомные животные, рожденные от такой собаки, никогда не проявляют агрессию по отношению к человеку. Исключение – случаи, когда ее загнали в угол", – отметила специалист.

В целом же, по словам эксперта, собаки – "предсказуемые животные, которые открыто демонстрируют свои намерения с помощью сигналов коммуникации". Изучив в интернете известные позы тела, язык жестов, можно предугадать поведение животного, добавила эксперт.

Виктория Троянова предложила создать в каждом городе и муниципалитете институт социального кинолога, где бы любой собаковод мог послушать просветительские лекции и посетить занятия по коррекции деструктивного поведения животного. Сегодня социальная роль собаководства сильно недооценена, подчеркнула специалист.