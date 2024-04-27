Собачья казнь. Эксперты – о том, нужно ли Алтайскому краю усыплять бездомных животных
Соответствующую инициативу сейчас прорабатывает региональный парламент
27 апреля 2024, 07:15, Анастасия Чебакова
Алтайские депутаты уже не первый год бьются за право разрешить региону усыплять бездомных животных. Такая мера рассматривается ими как наиболее уместная на фоне нехватки средств на строительство приютов и роста числа покусанных людей.
В апреле 2024 года, после нескольких месяцев "затишья", в АКЗС вновь вернулись к разработке "смертной казни" для бездомных животных. О том, чем грозит усыпление собак, почему это не решит проблему и что делать со злыми "братьями меньшими" – обсудили депутаты, эксперты, общественники на круглом столе, который прошел 25 апреля.
"Ситуация очень серьезная"
Проблема бездомных животных в Алтайском крае стоит остро, подчеркнул начальник отдела государственного контроля управления ветеринарии региона Денис Зуев.
Только за 2023 год в регионе зафиксировали 2,3 тысячи случаев нападения животных (в том числе домашних). Цифра эта ежегодно растет (в 2021-м произошло 1,9 тысячи случаев, в 2022-м – 2,1 тысячи). В статистику попали только те, кто обратился за помощью в больницы, "поэтому цифру можно умножать на два", говорит Зуев.
"Животные сбиваются в стаи, не дают пройти детям в школу. Я видел фотографии [укусов]. Видел детей, которым собаки нанесли увечья. Смотрел в глаза родителям этих детей, которые не знали, что делать и куда обращаться. Ситуация очень серьезная", – указал чиновник.
В 2023 году на программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) в Алтайском крае выделили 28 млн рублей (освоено 26,2 млн). Всего отловили 3,5 тысячи животных без владельцев. Из них 2,3 тысячи вернулись на прежние места обитания. В 2024 году на эти цели направили 29,8 млн рублей.
При этом отлов собак не решает проблему нападения на граждан, отметил чиновник. После стерилизации животные возвращаются на прежнее место обитания и продолжают кусать людей.
"По научным данным, собака может возвращаться на свою территорию до 100 километров от того места, куда ее увезли", – сообщил Зуев.
"Искалеченная логика"
Сегодня без помощи государства – как финансовой, так и организационной, – эту проблему никогда не решить, уверена руководитель приюта "Ласка", доцент кафедры связей с общественностью Алтайского госуниверситета Софья Куликова.
Да и вообще, властям нужно бороться не с последствиями, а с причинами появления домашних животных на улице, подчеркивает она. То есть вообще не допускать появления животных на улице.
"Если мы посадим водителя, который сбил человека, это не решит проблему смертности на дорогах. А когда мы работаем на профилактику, результативность будет намного выше. Нужно работать с населением. Вводить регистрацию, учет, доступную массовую стерилизацию, создавать комфортную среду на содержание собак, для того чтобы людям было комфортно, хорошо, приятно держать животное. Строить приюты", – уверена руководитель "Ласки".
Вот только денег на строительство приютов сегодня нет, подчеркнул депутат АКЗС Вячеслав Лаптев. Он возмутился, почему эта задача лежит на плечах государства.
"За чей счет должен проходить праздник? У нас на ремонт школ сегодня денег не хватает. Строить приюты – вообще неподъемная задача для регионального, тем более муниципального бюджета. У нас есть некоммерческие, общественные организации, объединения. Почему зоозащитники стараются переложить всю ответственность на государственный бюджет?" – возмутился Лаптев.
Куликова объяснила депутату, что такими глобальными вопросами, как бездомными животными, должно заниматься именно государство. И создана проблема не руками волонтеров: они, наоборот, всеми силами пытаются ее решить, возмутилась руководитель "Ласки".
"На приюты денег нет, поэтому давайте убивать – это искалеченная логика", – заключила Куликова.
Лаптев отметил, что сейчас в АКЗС рассматривается проект закона о маркировке домашних животных, который должен хотя бы отчасти решить проблему с "бродягами". Однако пойдут на такую меру немногие, убеждены некоторые участники круглого стола. Люди будут опасаться, что в отношении них позже введут налог, отмечают спикеры. Однако Лаптев заверил, что подобных "разговоров в стенах правительства и парламента не ведется".
"Никто не заводит собак, чтобы выкинуть"
Куликова обратила внимание, что количество взрослых животных на улице ежегодно растет. Щенки-подростки же практически не встречаются. Это говорит о том, что почти все животные были когда-то выброшены людьми, уверяет она. С ее слов, основные "зоны происхождения бродяг" сегодня – сносимые частные дома, стройки и промышленные предприятия.
Свою версию о том, почему же собаки все-таки оказываются на улице, представила президент Федерации кинологического спорта региона Виктория Троянова. Женщина занимается животными уже почти 40 лет.
"Не надо так демонизировать владельцев собак. Никто не заводит их, чтобы ее выкинуть. Все рисуют прекрасные картины, как щенок бегает по зеленой травке, смотрят сериалы про Хатико, охраняющего из последних сил, Мухтара, который пишет за компьютером. Но зачастую владельцы сталкиваются с деструктивным поведением животных, когда собака вылетает на улицу, гавкает, кусается. В итоге помучаются с ней и выбрасывают. Еще бывает, что собака заболела, а затраты на лечение очень большие", – говорит Троянова.
Софья Куликова в подтверждение ее слов поделилась неутешительной статистикой: в приюте "Ласка" сейчас находятся 26 собак породы хаски. Не исключено, что многие из них оказались там из-за своего буйного поведения.
При этом усыпление бездомных собак, на чем алтайские власти настаивают уже не первый год, не решит проблему, уверяет Куликова.
"Статистика говорит, что в тот момент, когда по стране убивали безнадзорных животных (например, в 2007-2008 годах), людей от их зубов погибало в разы больше. Это говорит абсолютно о нерезультативной работе. Это бесполезная трата бюджетных средств", – уверена она.
Алтайскому краю нужно пойти по пути регионов, которые гуманным образом расправились с проблемой бродячих собак. Таким примером может похвастаться Нижний Новгород, где "при населении 1,5 млн человек ежегодно отлавливается всего 400 голов", сообщила Куликова.
Усыпление бездомных – аморальная мера, которая может повлечь за собой рост преступности среди населения, уверена руководитель краевой общественной организации "Мы в ответе" Тамара Иордан.
"Алексей Толстой говорил: общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным. Наш регион и по социально-экономическим показателям находится на низких позициях, не хватало еще преступности. Дети, выросшие в таком обществе, станут иными – это доказано философами и педагогами. Живодерство повлечет за собой деструктивное поведение в других сферах жизни. И тогда вместо приютов мы будем строить тюрьмы", – взывала к морали Иордан.
Она предложила свой рецепт решения "собачьей" проблемы: организовать бесплатную стерилизацию домашних животных, обязательное чипирование, внедрить в школьный курс уроки доброты. Полицейские должны "ответственно относиться к сообщениям о жестоком обращении с животными", а в идеале необходимо создать зоополицию, предложила она.
Более того, на улицах города и в СМИ следует разместить социальную рекламу ответственного обращения с животными. Сегодня она полностью отсутствует, а "попытки волонтеров ее создать не поддерживаются администрацией города", утверждает Иордан.
Депутат Барнаульской гордумы от "Новых людей" Никита Федюнин заявил: воспитывать гуманному отношению нужно не только к "домашним младшим братьям", но и вообще ко всем животным.
"Нужно поднимать вопрос содержания животных в цирках. Неправильно и довольно странно, что в XXI веке до сих пор тысячи животных мучаются, для того чтобы просто развеселить людей", – обратил внимание Федюнин.
Поведение собаки предсказать легко
Люди, мало знающие о собаках, часто неправильно трактуют поведение животных, отметила биолог, преподаватель зоопсихологии Алтайского техникума кинологии и предпринимательства Екатерина Жавинина.
"Рык собаки не всегда означает агрессию, а чаще служит предупреждением о том, что собаке что-то доставляет дискомфорт. Лай является оповещением о своем присутствии: "Я здесь нахожусь, не подходи ко мне". Зачастую бродячая собака может спокойно отдыхать на газоне или в кустах и не обращать внимания на людей. А если человек пройдет мимо, они начнут пристально смотреть на него или разговаривать. А потом в соцсетях мы видим записи: "На меня полаяла стая собак". Но животные проявили агрессию, потому что они напугались. Они предупреждают человека о том, что находятся на этой территории. Больше это ничего не означает", – отметила эксперт.
Считать, что собака, набросившаяся на кошку, в следующий раз покусает уже ребенка – тоже неправильно, говорит эксперт. Проецировать агрессию в данном случае на детей нельзя, поскольку "кошка для собаки – вид конкуренции за пищевые ресурсы".
Жавинина добавила, что поведение собаки полностью зависит от условий, в которых она обитает.
"Тысячелетиями выживали бездомные собаки, которые боялись человека. Только такие животные могли выжить и дать потомство. Остальные подвергались истреблению. Такие стереотипы поведения закрепляются и передаются потомству. Бездомная собака, которая сама боится человека, учит этому щенят. Поэтому истинно бездомные животные, рожденные от такой собаки, никогда не проявляют агрессию по отношению к человеку. Исключение – случаи, когда ее загнали в угол", – отметила специалист.
В целом же, по словам эксперта, собаки – "предсказуемые животные, которые открыто демонстрируют свои намерения с помощью сигналов коммуникации". Изучив в интернете известные позы тела, язык жестов, можно предугадать поведение животного, добавила эксперт.
Виктория Троянова предложила создать в каждом городе и муниципалитете институт социального кинолога, где бы любой собаковод мог послушать просветительские лекции и посетить занятия по коррекции деструктивного поведения животного. Сегодня социальная роль собаководства сильно недооценена, подчеркнула специалист.
07:54:24 27-04-2024
Зачем усыплять то.
В КНДР отправляйте. В обмен на спортивные костюмы .
08:06:54 27-04-2024
Гость (07:54:24 27-04-2024) Зачем усыплять то.В КНДР отправляйте. В обмен на спортив... Тока что-бы костюмы не на пуговицах были и с рукавами.
11:03:28 28-04-2024
Гость (07:54:24 27-04-2024) Зачем усыплять то.В КНДР отправляйте. В обмен на спортив... Уродство души!
08:12:53 27-04-2024
28 лямов за 2023 год потратили на кусачих... И ведь это только АК...
08:12:55 27-04-2024
Если бездомным животным перекрыть свободный доступ к пищевым отходам, и прекратить подкормку их местными жителями, то они постепенно, незаметно, естественным путем сами исчезнут!...
Но для этого нужно хорошо поработать, и даже потратиться! А на сегодня, складывается такое впечатление, что эту проблему хотят решить одной говорильней, или найти того кто почти бесплатно придумает и сам это решит... Так не бывает!
08:23:44 27-04-2024
Гость (08:12:55 27-04-2024) Если бездомным животным перекрыть свободный доступ к пищевым... Или начнут человеками питаться
08:20:35 27-04-2024
Вот в Таиланде очень много бродячих собак, но редко услышишь собачий лай, а чтобы собаки напали на человека - это вообще невероятный случай. Так что, собаки только копируют наше поведение.
08:21:46 27-04-2024
Однозначно нужно усыплять после 2-х недельной передержки. Собаки не только кусаются но засирают город.
12:24:12 27-04-2024
Гость (08:21:46 27-04-2024) Однозначно нужно усыплять после 2-х недельной передержки. Со... Если кто и засирает, что это сами люди.
13:37:33 27-04-2024
Андрей (12:24:12 27-04-2024) Если кто и засирает, что это сами люди.... Ни разу не видел чтобы люди срали на улицах. А вот блоховозы делают это постоянно.
16:55:11 27-04-2024
Гость (13:37:33 27-04-2024) Ни разу не видел чтобы люди срали на улицах. А вот блоховозы... Пройдитесь под человейниками, по дворам города - срач и мусор - все это наделали люди.
17:49:33 27-04-2024
Андрей (16:55:11 27-04-2024) Пройдитесь под человейниками, по дворам города - срач и мусо... Если это происходит в твоем дворе, то вопрос к тебе - зачем ты гадишь везде, весь двор свой загадил ?
17:25:46 27-04-2024
Гость (13:37:33 27-04-2024) Ни разу не видел чтобы люди срали на улицах. А вот блоховозы... приглашаю летним вечером в любой двор от пл. Советов до пл. Октября. там и срут и, простите, ссут те, кого вы называете людьми.
20:56:58 28-04-2024
Гость (13:37:33 27-04-2024) Ни разу не видел чтобы люди срали на улицах. А вот блоховозы... Кто тебе виноват, что ты слепой??
08:41:02 27-04-2024
Борьба со следствием , а не с причиной - типичное поведение гарвардских студентиков либерастов. Ума нет, и не будет. А следом и этих депутатов передержим , а потом куда?
12:25:43 27-04-2024
гость (08:41:02 27-04-2024) Борьба со следствием , а не с причиной - типичное поведение ... дальше, боюсь, будем усыплять инвалидов, стариков, больных детей... а то, собираем этим детям деньги, собираем, проще усыпить! это страшная логика властей и, судя по комментариям, большинства людей(
09:22:19 27-04-2024
Все понятно. Зоозащитники прикрываются заботой о животных для зарабатывания денег. Больше приютов - больше денег. Причем как видим сами зоозащитники почти не вкладываются, а требуют вложений от государства.
11:14:56 27-04-2024
Гость (09:22:19 27-04-2024) Все понятно. Зоозащитники прикрываются заботой о животных дл... Надо в закон о содержании домашних животных, ввести разрешение на их содержание (чтобы не абы кто заводил себе собачку, а человек хотя бы имеющий возможность ее прокормить и умеющий с ней обращаться, прошедший обучение у кинологов с выдачей удостоверения), обязательно чипирование, высокий налог на собак, обязать прогуливать собаку с совком и пакетом для уборки экскрементов. Глядишь, любителей заводить собак поубавится, а бродячие вообще исчезнут. И ввести конские штрафы для тех, у кого собака постоянно лает в квартире, не давая нормально жить соседям.
09:48:34 27-04-2024
Мне непонятна логика зоофилов: убивать животное - это плохо, а калечить его - это нормально? Чем одна казнь гуманнее другой? Первая снимает массу проблем. Вторая, оставаясь живодерной (!) по своей сути, снимает только проблему размножения, но оставляет остальные.
Кастрированное животное не лишается ни клыков, ни когтей. И не лишается системы пищеварения, а также не перестает нести на себе опасные болезни и паразитов. По этой же логике, чтобы оно только жило, надо ему выбить зубы, раз кастрировать - это доброе дело, то почему обеззубливание - это недоброе? Или зашивание желудка? Или посыпание дустом? Это такая же живодерская история - кастрировать живое существо и сделать вид, что все мило обошлось. Фарисейство!
И крайне мало цифр - только по покусанным и выявленным. А сколько прошло мимо? Сколько у нас вообще безнадзорных животных? Сколько из тех, что не попали в лапы живодерам-кастраторам, продолжают плодиться. Какой процент этого приплода будет отловлен, а какой продолжит плодить безнадзорных?
И вишенка - лучше бы вы эти деньги детям отдали!
10:23:28 27-04-2024
Такая мера рассматривается ими как наиболее уместная на фоне нехватки средств на строительство приютов и роста числа покусанных людей - убийство, вот единственный способ у депутатов!
А засидевшихся глав, руководителей, депутатов и т.п. не надо менять и усыплять? На них так же много денежных средств расходуется.
Регистрация животных, обязательное чипирование, стерилизация, кастрация не племенных животных - по этому пути пойти не хотят.
Тогда надо дойти и до пенсионеров, инвалидов, и т.д., они еще больший балласт для страны.
12:22:27 27-04-2024
Гость (10:23:28 27-04-2024) Такая мера рассматривается ими как наиболее уместная на фоне... верно! убийство НЕ ВЫХОД!
11:08:26 27-04-2024
Люди, почему вы так жестоки... Вместо своего злобного комментария с призывом убить УБИТЬ животное, лучше перечислите деньги в помощь приюту для бездомных животных!
11:59:00 27-04-2024
Татьяна (11:08:26 27-04-2024) Люди, почему вы так жестоки... Вместо своего злобного коммен... Собаки едят мясо убитых ради этого животных
17:01:20 27-04-2024
Толя (11:59:00 27-04-2024) Собаки едят мясо убитых ради этого животных... А Вы не едите мясо убитых животных? Мало того, то что дают в приютах этим несчастным (нужно малые деньги растянуть на всех и на долго) вы есть не будете и не едите.
12:00:17 27-04-2024
Татьяна (11:08:26 27-04-2024) Люди, почему вы так жестоки... Вместо своего злобного коммен... Я не сторонник убийства, но перечисление денег в приют только растянет элиту проблему во времени...
Приют это не выход.
12:26:55 27-04-2024
Татьяна (11:08:26 27-04-2024) Люди, почему вы так жестоки... Вместо своего злобного коммен... Лучше догхантерам на колбасу и лекарство
17:03:38 27-04-2024
Татьяна (11:08:26 27-04-2024) Люди, почему вы так жестоки... Вместо своего злобного коммен... Верно! Перечислите деньги приютам! И верно следует деньги, выделяемых в рамках федеральных и краевых программ для животных, переводить приютам или их объединению.
11:13:06 27-04-2024
живодёры!... как можно считать УБИЙСТВО верным решением?! устраните причину! превентивные меры! нет убийству!!!
14:36:39 27-04-2024
Татьяна (11:13:06 27-04-2024) живодёры!... как можно считать УБИЙСТВО верным решением?! ус... Живодеры, как можно считать КАЛЕЧЕНИЕ животного кастрацией верным решением. Вы садисты!!!!
16:47:07 27-04-2024
Гость (14:36:39 27-04-2024) Живодеры, как можно считать КАЛЕЧЕНИЕ животного кастрацией в... Как можно выступать за убийство собак!!!
18:34:06 28-04-2024
Гость (14:36:39 27-04-2024) Живодеры, как можно считать КАЛЕЧЕНИЕ животного кастрацией в... Кастрация - ОДНА из мер решения проблемы! Эта мера необходима для регуляции популяции. И да, кастрация/стерилизация - в разы более гуманная процедура, чем убийство.
11:16:21 27-04-2024
30 лямов в год, это, слёзы, и не предел потребностям приюта Ласки. Надо ещё!
Необходимо увеличить хотя бы до ста миллионов рублей, на осуществление всех планов и задумок.
Что, калькуляцию надо или проверку хотите устроить ? Друзья мои, да как у вас языки не отсохнут. Это же наша миссия!
Будьте же людьми, а мы со своей стороны, будем трудится неустанно на ваше же благо!.
Администрация.
11:19:48 27-04-2024
Денис Зуев, начальник отдела государственного контроля управления ветеринарии региона.. Большие вопросы к вашей компетенции! давайте сначала вас усыпим, а потом животных
11:22:37 27-04-2024
материал - однобокий, а доводы любителей блоховозов - не убедительны, поскольку для Куликовой и Иордан сам факт наличия блоховозов на улице - означает, что у них будут деньги, вот за деньги они и грызутся. В чем ценность бродячей собаки, что ее надо защищать (в отличие от крыс и тараканов)? Почему крыс и тараканов мы травим и их "зоозащитники" не "зоозащищают", а вот с бродячими собаками все иначе? Все ли зоозащитники проверялись у психиатра (а то у одной такой псинофилки собаки отца съели, так она этих собачек после этого защищала, а у другой - ребенка также сгрызли, но ей жальче было собак)?
12:09:59 27-04-2024
незоофил (11:22:37 27-04-2024) материал - однобокий, а доводы любителей блоховозов - не убе... вы не в себе?! не видите разницу между тараканом и собакой? у вас большие проблемы с мышлением и агрессией
12:14:04 27-04-2024
гость (12:09:59 27-04-2024) вы не в себе?! не видите разницу между тараканом и собакой? ... Зоошиза и людей от собак не отличает.
14:38:24 27-04-2024
гость (12:09:59 27-04-2024) вы не в себе?! не видите разницу между тараканом и собакой? ... а в чем разница? Или для вас убийство одного животного не равно убийству другого??? То есть, все животные равны, но есть те, что равнее? )))
10:31:13 28-04-2024
незоофил (11:22:37 27-04-2024) материал - однобокий, а доводы любителей блоховозов - не убе... .бред
18:40:32 28-04-2024
незоофил (11:22:37 27-04-2024) материал - однобокий, а доводы любителей блоховозов - не убе... Мда, вот вам то с вашими рассуждениями не мешало бы к психиатору наведаться.
11:27:54 27-04-2024
приют Ласка делает большое дело!!! и этот приют у нас в городе не единственный! спасибо им большое! я стараюсь поддерживать их, это под силу любому - реквизиты можно найти на страничках в соц. сетях. необходимо поддерживать их, и государству, и каждому человеку. мы сами в ответственности за тот мир, в котором мы живём! чинушам легче решить вопрос убийством( это их политика касается всего, вы заметили?! нельзя этого допускать! люди, будьте добрее и ответственнее!
11:40:31 27-04-2024
гость (11:27:54 27-04-2024) приют Ласка делает большое дело!!! и этот приют у нас в горо... Приют Ласка делает большие деньги. ДЕНЬГИ! исчезнут бродячие собаки - не будет и денег у приюта Ласка.
12:20:13 27-04-2024
незоофил (11:40:31 27-04-2024) Приют Ласка делает большие деньги. ДЕНЬГИ! исчезнут бродячи... вы считаете, что они на эти деньги купили себе автомобили, квартиры на кипре или что?!! они делают большое доброе дело, спасая животных! они как будто вас ограбили, что вы несёте?!
20:55:36 27-04-2024
гость (12:20:13 27-04-2024) вы считаете, что они на эти деньги купили себе автомобили, к... здравый смысл он несёт, в отличие от твоей чуши
11:30:08 27-04-2024
Собаки не только кусают, но и активно какают на улицах и в парках города. Однозначно нужен закон о ликвидации блохастой чумы.
12:14:15 27-04-2024
Гость (11:30:08 27-04-2024) Собаки не только кусают, но и активно какают на улицах и в п... о ужас, какашки на улицах! убить, всех убить!.. вы сами видите на сколько вы жестоки?!!
12:16:00 27-04-2024
Гость (12:14:15 27-04-2024) о ужас, какашки на улицах! убить, всех убить!.. вы сами види... А вам какашки, шерсть глисты и блохи нравятся?
12:28:59 27-04-2024
Гость (12:16:00 27-04-2024) А вам какашки, шерсть глисты и блохи нравятся? ... они мне не доставляют такого беспокойства, как вам, видимо. я какашку могу обойти, мне не сложно! зато я не поддержу убийство животного!!!
13:39:32 27-04-2024
Гость (12:28:59 27-04-2024) они мне не доставляют такого беспокойства, как вам, видимо. ... Какашки ты обойдешь, но блохи и глисты тебя догонят.
14:55:27 27-04-2024
Гость (13:39:32 27-04-2024) Какашки ты обойдешь, но блохи и глисты тебя догонят.... хоть бы тебя догнала совесть и способность мыслить
17:23:50 27-04-2024
Гость (12:16:00 27-04-2024) А вам какашки, шерсть глисты и блохи нравятся? ... несколько дней назад проходила по Павловскому от Метро до С. Поляны и знаете как там все загажено на газонах? просто не пройти! была бы у меня собака, я бы ее близко не подпустила к этой вонючей свалке из бутылок, пакетов и бычков.
11:45:20 27-04-2024
Можно подумать, что стерилизация - это так гуманно! Как-то соседи кастрировали своего персидского кота, он через несколько дней умер. Ветеринары выплатили компенсацию, но кот-то сдох!
12:16:45 27-04-2024
Гость (11:45:20 27-04-2024) Можно подумать, что стерилизация - это так гуманно! Как-то с... если стерилизация сохранит жизнь животному, то правильнее выбрать сохранить жизнь, чем убить, разве нет???
15:12:14 27-04-2024
Гость (12:16:45 27-04-2024) если стерилизация сохранит жизнь животному, то правильнее вы... А вы у собаки спросили, что ей лучше быть мертвой или калекой? Вы называвете живодерами тех, кто за умершвление. А при этом сами предлагаете КАЛЕЧИТЬ живое существо! Вы бОльшие живодеры
16:35:50 27-04-2024
Гость (15:12:14 27-04-2024) А вы у собаки спросили, что ей лучше быть мертвой или калеко... я не предлагаю калечить! это вы предлагаете выбор: убить или покалечить! стерилизовать под анестезией, обеспечить достойную вет. помощь, питание, содержание. в соответствии с фед. законом N 498-ФЗ и конституцией рф
11:54:27 27-04-2024
Ссылается на 2007-2008 год, якобы тогда нападений было намного больше. Так это вранье, я прекрасно помню эти годы, бродячих собак было мало, очень редко попадались, а чтобы загрызали людей - такого вообще не помню. Так что эффект то как раз был от умерщвления бродяжек.
12:02:37 27-04-2024
И домашних тоже запретить. Поднять вопрос на референдум
12:22:24 27-04-2024
Зоошизы почувствовали себя миссионерами несущими добро, если усыпить всех бездомных собак, то перестанут считать себя нужными и считать себя добрее остальных))))
12:42:06 27-04-2024
Гость (12:22:24 27-04-2024) Зоошизы почувствовали себя миссионерами несущими добро, если... ззошизы, как вы их пренебрежительно называете, действительно лучше и добрее, и умнее вас
12:34:48 27-04-2024
Гость (12:22:24 27-04-2024) Зоошизы почувствовали себя миссионерами несущими добро, если... давайте перестанем здраво мыслить, забудем о ценностях, перестанем быть личностями... давайте просто весить на всех ярлыки и ржать
13:02:41 27-04-2024
Гость (12:34:48 27-04-2024) давайте перестанем здраво мыслить, забудем о ценностях, пере... Главная ценность это человеческая жизнь, если ей несет угрозу бродячее больное животное, выбор очевиден. Здравый смысл подсказывает устранить угрозу. Почему человека причинившего вред другому человеку мы лишаем свободы, а бродячее животное, сделавшее то же самое отпускаем обратно? Их жизни важнее жизней людей? Ох не зря это называют "зоошизой", шизофрения самая настоящая. Волков когда расплодятся отстреливают в лесу, а собачку в городе ни-ни.
12:38:49 27-04-2024
- "Строить приюты", – уверена руководитель "Ласки". ============ Жизнь собаки в приюте обходится из бюджета думается поболи, чем средняя пенсия у пенсионера. На меньшие попечение, приют собак не возьмет.
12:48:15 27-04-2024
Миллионы??? Вы тратите на бродячих собак МИЛЛИОНЫ, в то время как больным детям собирают на операцию всем миром? Что перевёрнуто в ваших головах, зоофилы? Никаких миллионов, на каждую бродячую собаку из бюджета может быть потрачено только на один патрон, нашего патронного завода! И никак иначе! Только отстрел! Отстрел и утилизация в яме Беккари!
13:10:47 27-04-2024
Гость (12:48:15 27-04-2024) Миллионы??? Вы тратите на бродячих собак МИЛЛИОНЫ, в то врем... Это в головах, как вы снисходительно выразились, зоофилов перевëрнуто, это в головах чинуш и таких, как вы, живодëров, полный бардак и безнравственность! У государства достаточно денег и на детей, которым нужно дорогостоящее лечение, и на бездомных животных! Просто надо меньше воровать, а больше делать на благо людей и страны!
13:14:25 27-04-2024
Гость (12:48:15 27-04-2024) Миллионы??? Вы тратите на бродячих собак МИЛЛИОНЫ, в то врем... я сначала, подумал, что вы иронизируете... а вы серьёзно (((( призываете убить( знайте, вы убийца!
13:29:22 27-04-2024
Гость (12:48:15 27-04-2024) Миллионы??? Вы тратите на бродячих собак МИЛЛИОНЫ, в то врем... вы сами глубоко в яме! нравственной! на самом дне!
13:28:14 27-04-2024
Зоофил звучит гордо!!! Я зоофил! И мои дети будут зоофилами! Убийство - не выход!!!
13:42:41 27-04-2024
ЗООФИЛ (13:28:14 27-04-2024) Зоофил звучит гордо!!! Я зоофил! И мои дети будут зоофилами!... зоофил это как педофил, только добрее чуть-чуть.
13:28:23 27-04-2024
Тут рассуждали о том, что уличная собака боится человека и учит щенков так же бояться, получается, по этому поводу у зоошизы нет возражений, что эта собака кем-то выкинута? И, получается, собака эта- дикая? А чем она тогда лучше волков или лис, которых вовсю отстреливают в случае их проникновения на территории населённых пунктов, с целью нераспространения опасных инфекций и защиты домашних животных? Какое лицемерие! Доводы Куликовой вообще не на уровне, которого можно было бы ожидать от целого доцента кафедры связей с общественностью... ну понятно, более 20-ти лет альфонсировать на теме блоховозов и тут на тебе...
14:16:37 27-04-2024
Гость (13:28:23 27-04-2024) Тут рассуждали о том, что уличная собака боится человека и у... какой стройный логический ряд!.. собака-то дикая!!! эту собаку можно спасти! дать ей шанс на жизнь! это не лицемерие! это попытка жить в гуманном мире!
13:46:09 27-04-2024
Прочитав такие агрессивные, злобные комментарии, радуюсь, что больше не живу в Барнауле. Ничего не изменилось, и не изменится, пока в головах жителей такая зависть, ненависть и лицемерие. Уровень развития любого общества можно определить его отношением к самым слабым: детям, старикам и животным. А Амик с его комментарии - это некая призма, которая показывает разложение читателей. Хочется надеяться, что адекватных жителей в крае больше. Но это не точно, к сожалению.
14:18:43 27-04-2024
Москвич (13:46:09 27-04-2024) Прочитав такие агрессивные, злобные комментарии, радуюсь, чт... совершенно согласна! очень грустно и страшно от таких комментариев(
15:37:45 27-04-2024
Москвич (13:46:09 27-04-2024) Прочитав такие агрессивные, злобные комментарии, радуюсь, чт... Какие все добрые, пока не коснулось вас или ваших близких. Бездомных животных быть не должно, их нужно убирать с улиц.
16:05:38 27-04-2024
Гость (15:37:45 27-04-2024) Какие все добрые, пока не коснулось вас или ваших близких. Б... убирать в приюты! пристраивать в добрые руки с помощью социальной инициативы. убирать с помощью превентивных мер: формировать в сознании человека понятий гуманного и ответственного обращения с животными.
19:25:40 27-04-2024
Москвич (13:46:09 27-04-2024) Прочитав такие агрессивные, злобные комментарии, радуюсь, чт...
ты не москвич. ты лимита.
06:25:35 28-04-2024
Москвич (13:46:09 27-04-2024) Прочитав такие агрессивные, злобные комментарии, радуюсь, чт... Подольск это тоже Москва?
14:52:24 27-04-2024
Я за закон об ответственном обращении с животными с полным запретом регулирования численности путём умерщвления!!!
15:00:13 27-04-2024
Человек не имеет права умерщвлять животное по своему усмотрению: это противозаконно и аморально!!!
15:10:09 27-04-2024
Гость (15:00:13 27-04-2024) Человек не имеет права умерщвлять животное по своему усмотре... Сказала она, откусывая кусок рыбы )))
15:42:42 27-04-2024
Гость (15:10:09 27-04-2024) Сказала она, откусывая кусок рыбы )))... в кожаных кроссовках, и куртке на гусином пухе
16:25:54 27-04-2024
Гость (15:42:42 27-04-2024) в кожаных кроссовках, и куртке на гусином пухе... я, может, сейчас сильно расширю вам представление об осознанности человека, но в современном мире у человека есть выбор: купить кроссовки из нат. кожи или из качественного кожзама, купить пуховик, произведенный из пуха на китайской фабрике, где и не слышали о гуманном обращении с животными, или верхнюю одежду из высокотехнологичного материала, при производстве которого ни одно животное или птица не пострадали, это же касается и косметики, и продуктов питания. выбор за человеком, и я его делаю каждый день! сейчас XXI век на дворе, а алтайские депутаты и жители выступают за варварскую расправу с животными!
15:49:56 27-04-2024
Гость (15:10:09 27-04-2024) Сказала она, откусывая кусок рыбы )))... а вы едите собак? в чём ваша логика?
15:11:27 27-04-2024
Гость (15:00:13 27-04-2024) Человек не имеет права умерщвлять животное по своему усмотре... Колбаску то любишь? Умерщвлятель. А тараканов с крысами? Это тоже животные.
15:47:49 27-04-2024
Гость (15:11:27 27-04-2024) Колбаску то любишь? Умерщвлятель. А тараканов с крысами? Это... вы путаете и подменяете понятия и смыслы! ставите на одну линию таракана и собаку?! убить таракана и убить собаку - одно и то же?
15:35:11 27-04-2024
У меня собака есть, люблю животных, но бездомных ликвидировать. По другому никак, сбиваясь в стаи они проявляют агрессию, и нападают на людей.
15:57:26 27-04-2024
Гость (15:35:11 27-04-2024) У меня собака есть, люблю животных, но бездомных ликвидирова... ликвидировать как? вы готовы убить собаку? если ваша собака убежит, её убьют! у вас не будет возможности найти её на улице или в приюте, вы сами себя хотите лишить этой возможности
15:42:47 27-04-2024
Алтайские депутаты, вынося обсужение вопроса об умерщвлении бездомных собак в АКЗС, прямо нарушают в Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
15:59:29 27-04-2024
Организуйте приём туш бродячих собак хотя бы по 100 рублей, и окрестные бомжи и просто небогатые горожане быстро очистят город от собак. Их потом можно ещё пустить в дело: на мыловарни, на шубы и пальто, унты для полярных лётчиков и шапки для ребят. Я и сам вечерком сдал бы пару-тройку блоховозов в приёмник за деньги...
16:07:02 27-04-2024
Гость (15:59:29 27-04-2024) Организуйте приём туш бродячих собак хотя бы по 100 рублей, ... ]
сегодня ты убьёшь собаку, а завтра человека
17:18:42 27-04-2024
Гость (16:07:02 27-04-2024) ... А завтра такой же убьет его. А что? Ведь можно. Так учил Гитлер немецких солдат перед нападением на Россию: убей русского, женщину, ребенка, старика. Можно!!! Чем эти псевдо люди, пишущие здесь об узаконивании убийства собак, возомнившие себя венцом природы, отличаются от гитлеровских живодеров.
10:24:30 28-04-2024
Андрей (17:18:42 27-04-2024) А завтра такой же убьет его. А что? Ведь можно. Так учил Гит... ничем они не отличаются. вы почитайте комменты в темах про другие национальности- там ненамного лучше.
16:11:14 27-04-2024
Гость (15:59:29 27-04-2024) Организуйте приём туш бродячих собак хотя бы по 100 рублей, ... извращённое сознание. за сто рублей ты потом и домашнее животное убьёшь и принесёшь! 100 рублей стоит для тебя жизнь бездомного животного, а твоя собственная сколько? 1 копейку
17:57:45 27-04-2024
Обязательно!!!!!!!!!Они разносчики инфекций и хищники несущие реальную опасность людям.
20:18:26 27-04-2024
за предательство питомца год тюрьмы или штраф в 10 тыс. евро грозит людям в Италии за выброшенное животное! надо начинать с человека, необходимо воспитывать ответственное отношение к животным!!!
10:22:44 28-04-2024
гость (20:18:26 27-04-2024) за предательство питомца год тюрьмы или штраф в 10 тыс. евро... вы это пытаетесь донести до местных живодеров и нацистов?
кстати, ни где в стране не встречала настолько мелких и озлобленных людишек, как в родном Брн.
тут деградация полная!
12:10:26 28-04-2024
На усыпление собак деньги есть, а на их стерилизацию, и создание приютов нет.
Вот абсурд.
У нас в городе так то нет ни одного гос приюта
15:48:22 28-04-2024
Анна (12:10:26 28-04-2024) На усыпление собак деньги есть, а на их стерилизацию, и созд... Пилюля, правильная , стоит 3 рубля. Содержание псины 2 недели - 1000 р. Правильный подход - переселение на облака, с дальнейшей переработкой.
12:12:00 28-04-2024
В, школах опрос проводили, 80%родителей против эвтаназии
15:46:38 28-04-2024
Анна (12:12:00 28-04-2024) В, школах опрос проводили, 80%родителей против эвтаназии... Бред. Детей в школах тоже псины грызут. Продолжай травить байки
12:17:45 28-04-2024
Люди не боги, нельзя лишать жизни живых существ и вершить судьбы!
15:45:28 28-04-2024
КР (12:17:45 28-04-2024) Люди не боги, нельзя лишать жизни живых существ и вершить су... сколько тараканов ты спасла, добрая душа?
12:27:12 28-04-2024
Я против усыпления, считаю что депутаты должны нормально работать и решать проблему, чтобы всех все устроило, а не складывать выделенные деньги себе в карман. А то вечно жалуются что ни на что нет средств, ни на ремонт школ, ни на дороги…. А у самих дорогие машины и по несколько домов
15:44:22 28-04-2024
Валерия (12:27:12 28-04-2024) Я против усыпления, считаю что депутаты должны нормально раб... Правильно пустить все деньги на содержан ие блоховозов, а школы и дороги подождут.
12:36:16 28-04-2024
Убивать животных - бессмысленная и безобразная мера. Необходимо прислушаться к мнению профессиональных кинологов и экспертов, они предлагают конкретные результативные меры. Также необходимо ввести обязательные Уроки Доброты в рамках занятий «Разговор о важном» в школах
15:43:12 28-04-2024
Татьяна (12:36:16 28-04-2024) Убивать животных - бессмысленная и безобразная мера. Необход... Не животных, а бездомных псин нападающих на людей.
17:39:53 28-04-2024
Убивать животных нельзя! Это жестоко! Что мы показываем таким примером нашим детям. Потом удивляемся, почему молодёжь такая озлобленная. Люди выбрасывают собак каждый день, животные не виноваты,что они оказываются на улице. Надо помогать этим беззащитным животным. И смотреть в корень этой проблемы, ужесточать требования к людям за их безответсвенное отношение к животным, которые сначала заводят питомца, а потом его выбрасывают.
18:35:55 28-04-2024
Ирина (17:39:53 28-04-2024) Убивать животных нельзя! Это жестоко! Что мы показываем таки... Они и без выбрасываний прекрасно плодятся.
19:07:50 28-04-2024
Гость (11:30:08 27-04-2024) Собаки не только кусают, но и активно какают на улицах и в п... Уважаемый, лопату в руки и вперед улицы чистить от какашек и прочего мусора! Если истребить собак, город от этого не станет чище. Давайте за одно усыпим всех алкашей и наркоманов. По идее, тогда должно чище стать
03:33:58 29-04-2024
Елена (19:07:50 28-04-2024) Уважаемый, лопату в руки и вперед улицы чистить от какашек и... Проще устранить блоховозов засирающих улицы.
19:19:47 28-04-2024
Животные делают человека гуманным. Идти по пути жестокости - моральная деградация, откат в каменный век.
НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ БЕЗДОМНЫХ СОБАК.
На круглом столе были озвучены пути решения проблемы! Депутаты, услышьте зоозащиту!
20:23:12 28-04-2024
Животные делают человека гуманным. Идти по пути жестокости - моральная деградация, откат в каменный век.
НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ БЕЗДОМНЫХ СОБАК.
На круглом столе были озвучены пути решения проблемы! Депутаты, услышьте зоозащиту!