НОВОСТИОбщество

Немецкая спортсменка решила продавать интимные фото, чтобы заработать на Олимпиаду

Девушка сообщила, что публикации таких снимков — лучшее решение в ее жизни

28 января 2026, 17:14, ИА Амител

Фото: соцсети

Чтобы профинансировать свою подготовку к участию в Олимпийских играх 2026 года, немецкая бобслеистка и олимпийская чемпионка Лиза Буквиц открыла страницу на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Bild.

По словам спортсменки, создание аккаунта преследует цель получения дополнительного дохода. Девушка совмещает тренировочный процесс в бобслее, службу в вооруженных силах Германии и размещение контента откровенного характера. В своем интервью она отметила, что считает данное решение оптимальным вариантом и не видит в этом ничего предосудительного.

Буквиц — обладательница золотой медали Олимпиады-2018, которую завоевала в паре с Мариамой Яманкой. Помимо олимпийского золота, в ее активе победа на мировом первенстве 2024 года и регулярные призовые места на Кубке мира, что позволяет ей оставаться одной из ведущих спортсменок немецкой сборной.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пожилой россиянин разослал больше 200 своих интимных фото незнакомцам, чтобы найти друзей

Мужчина устал от одиночества и думал, что так сможет с кем-то познакомиться
НОВОСТИОбщество

Спорт Германия

Комментарии 13

Avatar Picture
Евлампий

17:17:53 28-01-2026

Я б не купил. Не красивая тётенька.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:48 28-01-2026

Так себе бабслей, какой-то

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:54 28-01-2026

Не в моём вкусе. Сильно не надо ей пиариться.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:10 28-01-2026

На нашего Буншу похожа

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:59 28-01-2026

Кому и кобыла - невеста.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:31 28-01-2026

Гость (19:57:59 28-01-2026) Кому и кобыла - невеста....
Свиноматки лучше в леопердовых штанищах в закаташках и с потными подмышками?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:49:19 28-01-2026

Страшное лицо капитализма - мира чистогана и наживы.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:02 28-01-2026

А наши бесплатно сейчас смотрят 🤣 Че- то им не нравится 🤔 А в неметчине была инквизиция, кто знает?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:57:59 28-01-2026

Несчастная девка.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:21:32 28-01-2026

Хорошая

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:46:15 28-01-2026

Гость (23:21:32 28-01-2026) Хорошая... Тоже жалко? Выражение морды лица несчастное.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:49:36 29-01-2026

Гость (23:46:15 28-01-2026) Тоже жалко? Выражение.... Нет. Лицо нормальное. А вот руки волшебницы, думаю, что массаж в ее исполнении прекрасен

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:51:26 29-01-2026

читаешь комментарии и понимаешь, сколько желчи в людях, которые их пишут... посмотрите на себя, уважаемые граждане, прежде чем осуждать других.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров