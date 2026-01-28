Немецкая спортсменка решила продавать интимные фото, чтобы заработать на Олимпиаду

Девушка сообщила, что публикации таких снимков — лучшее решение в ее жизни

28 января 2026, 17:14, ИА Амител

Фото: соцсети

Чтобы профинансировать свою подготовку к участию в Олимпийских играх 2026 года, немецкая бобслеистка и олимпийская чемпионка Лиза Буквиц открыла страницу на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Bild.

По словам спортсменки, создание аккаунта преследует цель получения дополнительного дохода. Девушка совмещает тренировочный процесс в бобслее, службу в вооруженных силах Германии и размещение контента откровенного характера. В своем интервью она отметила, что считает данное решение оптимальным вариантом и не видит в этом ничего предосудительного.

Буквиц — обладательница золотой медали Олимпиады-2018, которую завоевала в паре с Мариамой Яманкой. Помимо олимпийского золота, в ее активе победа на мировом первенстве 2024 года и регулярные призовые места на Кубке мира, что позволяет ей оставаться одной из ведущих спортсменок немецкой сборной.