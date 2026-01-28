Немецкая спортсменка решила продавать интимные фото, чтобы заработать на Олимпиаду
Девушка сообщила, что публикации таких снимков — лучшее решение в ее жизни
28 января 2026, 17:14, ИА Амител
Чтобы профинансировать свою подготовку к участию в Олимпийских играх 2026 года, немецкая бобслеистка и олимпийская чемпионка Лиза Буквиц открыла страницу на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Bild.
По словам спортсменки, создание аккаунта преследует цель получения дополнительного дохода. Девушка совмещает тренировочный процесс в бобслее, службу в вооруженных силах Германии и размещение контента откровенного характера. В своем интервью она отметила, что считает данное решение оптимальным вариантом и не видит в этом ничего предосудительного.
Буквиц — обладательница золотой медали Олимпиады-2018, которую завоевала в паре с Мариамой Яманкой. Помимо олимпийского золота, в ее активе победа на мировом первенстве 2024 года и регулярные призовые места на Кубке мира, что позволяет ей оставаться одной из ведущих спортсменок немецкой сборной.
17:17:53 28-01-2026
Я б не купил. Не красивая тётенька.
17:35:48 28-01-2026
Так себе бабслей, какой-то
18:52:54 28-01-2026
Не в моём вкусе. Сильно не надо ей пиариться.
18:58:10 28-01-2026
На нашего Буншу похожа
19:57:59 28-01-2026
Кому и кобыла - невеста.
20:21:31 28-01-2026
Гость (19:57:59 28-01-2026) Кому и кобыла - невеста....
Свиноматки лучше в леопердовых штанищах в закаташках и с потными подмышками?
21:49:19 28-01-2026
Страшное лицо капитализма - мира чистогана и наживы.
22:11:02 28-01-2026
А наши бесплатно сейчас смотрят 🤣 Че- то им не нравится 🤔 А в неметчине была инквизиция, кто знает?
22:57:59 28-01-2026
Несчастная девка.
23:21:32 28-01-2026
Хорошая
23:46:15 28-01-2026
Гость (23:21:32 28-01-2026) Хорошая... Тоже жалко? Выражение морды лица несчастное.
00:49:36 29-01-2026
Гость (23:46:15 28-01-2026) Тоже жалко? Выражение.... Нет. Лицо нормальное. А вот руки волшебницы, думаю, что массаж в ее исполнении прекрасен
00:51:26 29-01-2026
читаешь комментарии и понимаешь, сколько желчи в людях, которые их пишут... посмотрите на себя, уважаемые граждане, прежде чем осуждать других.