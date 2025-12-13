Пожилой россиянин разослал больше 200 своих интимных фото незнакомцам, чтобы найти друзей

Мужчина устал от одиночества и думал, что так сможет с кем-то познакомиться

В Пензенской области правоохранительные органы задержали 64-летнего мужчину, вышедшего на пенсию, за рассылку фотографий личного характера посторонним людям.

Согласно информации, гражданин рассылал подобные материалы на протяжении двух месяцев, отправив порядка двухсот сообщений, стремясь таким образом найти собеседников и справиться с чувством изоляции, передает Mash.

Злоумышленника, распространявшего интимные фото, удалось установить благодаря его IP-адресу. В ходе допроса он признался, что его действия были вызваны одиночеством и неумением находить новые знакомства в онлайн-пространстве. Теперь ему может быть предъявлено обвинение по статье о распространении материалов порнографического содержания, что предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.