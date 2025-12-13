Пожилой россиянин разослал больше 200 своих интимных фото незнакомцам, чтобы найти друзей
Мужчина устал от одиночества и думал, что так сможет с кем-то познакомиться
13 декабря 2025, 16:05, ИА Амител
В Пензенской области правоохранительные органы задержали 64-летнего мужчину, вышедшего на пенсию, за рассылку фотографий личного характера посторонним людям.
Согласно информации, гражданин рассылал подобные материалы на протяжении двух месяцев, отправив порядка двухсот сообщений, стремясь таким образом найти собеседников и справиться с чувством изоляции, передает Mash.
Злоумышленника, распространявшего интимные фото, удалось установить благодаря его IP-адресу. В ходе допроса он признался, что его действия были вызваны одиночеством и неумением находить новые знакомства в онлайн-пространстве. Теперь ему может быть предъявлено обвинение по статье о распространении материалов порнографического содержания, что предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
16:27:19 13-12-2025
Остаётся только опубликовать данные тех кто откликнулся на его рассылку...!?
Уж больно хочется знать таких друзей...
21:40:06 13-12-2025
Гость (16:27:19 13-12-2025) Остаётся только опубликовать данные тех кто откликнулся на е... Ну признайтесь. Боитесь же этого. Не Вы ли первый откликнулись?
09:03:57 15-12-2025
Так вот ты какой - Чебурашка, который ищет друзей!...
09:14:04 15-12-2025
Гость (09:03:57 15-12-2025) Так вот ты какой - Чебурашка, который ищет друзей!...... хотел найти друга и поехать с ним на остров имени эйнштейна. или эзенштейна. вобщем в артек.