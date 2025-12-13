НОВОСТИОбщество

Пожилой россиянин разослал больше 200 своих интимных фото незнакомцам, чтобы найти друзей

Мужчина устал от одиночества и думал, что так сможет с кем-то познакомиться

13 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

В Пензенской области правоохранительные органы задержали 64-летнего мужчину, вышедшего на пенсию, за рассылку фотографий личного характера посторонним людям.

Согласно информации, гражданин рассылал подобные материалы на протяжении двух месяцев, отправив порядка двухсот сообщений, стремясь таким образом найти собеседников и справиться с чувством изоляции, передает Mash.

Злоумышленника, распространявшего интимные фото, удалось установить благодаря его IP-адресу. В ходе допроса он признался, что его действия были вызваны одиночеством и неумением находить новые знакомства в онлайн-пространстве. Теперь ему может быть предъявлено обвинение по статье о распространении материалов порнографического содержания, что предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Комментарии 4

Гость
Гость

16:27:19 13-12-2025

Остаётся только опубликовать данные тех кто откликнулся на его рассылку...!?
Уж больно хочется знать таких друзей...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:06 13-12-2025

Гость (16:27:19 13-12-2025) Остаётся только опубликовать данные тех кто откликнулся на е... Ну признайтесь. Боитесь же этого. Не Вы ли первый откликнулись?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:57 15-12-2025

Так вот ты какой - Чебурашка, который ищет друзей!...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:14:04 15-12-2025

Гость (09:03:57 15-12-2025) Так вот ты какой - Чебурашка, который ищет друзей!...... хотел найти друга и поехать с ним на остров имени эйнштейна. или эзенштейна. вобщем в артек.

  -1 Нравится
Ответить
