"Алтай – с Путиным!" Губернатор Томенко прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер"

Глава Алтайского края заявил, что все жители региона – под надежной защитой

24 июня 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на фоне новостей о мятеже ЧВК "Вагнер" высказался в поддержку России и выразил уверенность в победе.

"Алтай – земля сильных! Мы живем в сложное время, когда наша страна ведет серьезную борьбу за защиту своих национальных интересов, за свою независимость. Сейчас нет места для провокаций и предательств. Уверен, победа будет за нами!" – написал глава региона в телеграм-канале.

Также глава региона прокомментировал телеобращение президента Владимира Путина, во время которого он приказал нейтрализовать вооруженный мятеж.

"Алтай – с Путиным! И я, и – уверен – все земляки поддерживают главу нашего государства. В условиях специальной военной операции, когда все наши силы нацелены на одну общую победу, разжигание конфликтов внутри страны – недопустимо", – отметил Томенко.

По его словам, власти региона обеспечивают безопасность каждого жителя. Сегодня губернатор уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу и, как он отметил, "все наши земляки под надежной защитой".