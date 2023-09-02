Необычные товары и девушки в розовых шортиках. Как проходит День города на Сахарова

Столице Алтайского края исполнилось 293 года

02 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

























































Площадь Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле на площади Сахарова 2 сентября в полном разгаре День города. Здесь соревнуются гиревики, армрестлеры, баскетболисты и другие спортсмены, а подтянутые девушки в розовых велосипедках учат горожан правильно скакать на батутах. Кроме того, проходит на Сахарова и необычная выставка-продажа не менее необычных товаров: деревянный робот с мобильником в груди, что-то непонятное с микросхемой, какая-то сова с телефонным диском и многое другое.

В общем, посмотреть есть на что, чем мы и предлагаем вам сейчас заняться.

Напомним, что празднование 293-летия Барнаула завершится салютом на площади Сахарова. Фейерверк запустят ровно в 22 часа. А после него можно будет уехать домой на общественном транспорте.