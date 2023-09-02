Как уехать на общественном транспорте на День города в Барнауле после салюта?

В мэрии рассказали, как будут ходить автобусы и трамваи 2 сентября

02 сентября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Празднование 293-летия Барнаула 2 сентября завершится салютом на площади Сахарова. Он начнется в 22 часа. В связи с этим в мэрии решили продлить работу общественного транспорта. Рассказываем, как уехать домой из центра города, если вы решите его посмотреть.

Откуда можно будет уехать?

Общественный транспорт будет ждать пассажиров на трех остановочных пунктах: "Технический университет", "Площадь Советов" и "Аграрный Университет".

Как уехать с "Политеха"?

Объясняем. С остановочного пункта "Технический Университет" можно будет уехать на маршрутах: № 6, 20, 27, 35, 41, 53, 144, а также автобусными маршрутами: № 33р, 47, 57, 60, которые последуют по проспекту Ленина до площади Октября, далее – по своим маршрутам.

Если я хочу уехать с площади Советов в сторону Речного вокзала?

Не переживайте. Вы сможете воспользоваться маршрутами № 33 и 55.

А если мне хочется уехать домой на трамвае?

Они будут вас ждать на остановке рядом с аграрным университетом. В направлении Нового рынка вагоны будут отходить в 22:12, 22:17 и 22:25.

В направлении площади Свободы вагоны будут ожидать на остановке в 22:15, 22:26, 22:31, 22:39. Затем они проследуют по маршруту: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо Малахова, далее на заход в депо № 1 (пр. Коммунаров, 128).

На остановочном пункте "Улица Анатолия" с трамвайного маршрута № 1 можно будет пересесть на трамвайные маршруты № 5, № 7, которые поедут без изменения схемы движения.