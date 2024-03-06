Необычный подарок для любимой. Почему на Алтае стали модными брачные договоры

И зачем они нужны

06 марта 2024, 11:15, ИА Амител

Брачный договор / Фото с сайта freepik

Что подарить любимым на 8 Марта? По привычке мы чаще всего рассуждаем о материальных презентах – начиная от цветов и сертификатов на покупку косметики и заканчивая последней моделью айфона. Однако есть куда более оригинальные и полезные подарки, доказывающие заботу о любимом человеке и демонстрирующие высокий уровень доверия. Речь о брачном договоре. По данным Алтайской краевой нотариальной палаты, в 2023 году брачных контрактов в Алтайском крае заключено практически на 6% больше, чем в 2022-м.

Почему брачный контракт может стать оригинальным и необычным подарком для второй половинки на 8 Марта, а также интересные истории, связанные с брачным договором, читайте в материале amic.ru.

Любовь и слепая вера – это разные вещи

Как-то к нотариусу обратилась пара, которая намеревалась вступить в брак. Они обсудили со специалистом все нюансы брачного договора и пропали на несколько месяцев. В один из дней нотариусу поступил звонок.

"Здравствуйте, вы нас помните? У нас через несколько часов регистрация, можно мы приедем подпишем документы, хотим подарить друг другу брачный контракт на свадьбу", – слезно умоляли молодожены.

Нотариус и сотрудники барнаульской нотариальной конторы перенесли все дела, уговорили людей, которые были назначены по времени, подождать и приняли молодоженов. Благо документы предварительно уже были готовы, будущие супруги оперативно приехали, все подписали и забрали важный для своей семьи документ.

Еще одна история подкупает своей щедростью и любовью. К нотариусу пришел мужчина, жена должна была родить со дня на день, и он хотел ей сделать подарок – брачный договор. Будущий отец вместе с нотариусом приехал в перинатальный центр "Дар", чтобы прямо там оформить при супруге имущество, которым он владел, на жену. Для нее это был настоящий сюрприз. Когда мужчина приезжает в роддом с букетом цветов и шарами – это одно. А когда вот так подходишь к рождению ребенка, то возникают совсем другие впечатления и чувства.

А эту историю рассказал практикант редакции amic.ru, который писал материал для вузовских соцсетей. Как-то будущих юристов пригласили на встречу с нотариусом в рамках знакомства с юридическими профессиями, молодой журналист тоже поучаствовал в дискуссии. Молодежь интересовало, как стать нотариусом, какую ответственность он несет перед законом. Но почему-то больше всего студентов "зацепил" брачный договор. Изначально недоверчивая аудитория была настроена критично. Однако нотариусу удалось их переубедить. Студенты потом обсуждали между собой, что любовь и слепая вера – это разные вещи, а брачный контракт – подушка безопасности, ведь никто не может предугадать, как будут развиваться отношения в будущем. А финалом оживленной дискуссии тогда стала фраза одного из студентов: "Я понял, брачный договор – это про доверие!"

Цивилизованный способ договориться

По закону в случае развода, если нет брачного контракта, все имущество делится поровну между супругами (за исключением полученного в дар, по наследству и т. д.). Если контракт есть, имущество будет делиться согласно его условиям. Брачный договор нередко заключают те, кто повторно вступает в брак, как минимум один раз эти люди уже "обожглись".

В документе можно установить права супругов на то имущество, которое уже приобретено в браке, и на то, которым семейная пара планирует обзавестись в будущем.

С помощью брачного договора можно разрешить вопрос долговых обязательств супругов. Например, если один из супругов берет кредит под залог недвижимости, то в случае проблем с его погашением банк может обратить взыскание на дом или квартиру, где проживает семья. Супруги закрывают этот вопрос включением в договор пункта о личной ответственности каждого за долги.

Брачный договор может быть полезен для повышения шансов в части одобрения ипотеки. Это особенно актуально, если один из супругов имеет непостоянный доход или получает зарплату "в конверте".

Важно знать:

брачный договор можно оформить только у нотариуса;

для тех, кто собирается вступить в брак, договор начнет действовать с момента официального заключения брака;

супруги, которые состоят в браке, могут заключить этот документ в любое время, он вступит в силу с момента нотариального удостоверения;

брачный договор не регулирует неимущественные отношения, т.е. обязать супруга, "чтоб не пил, ни курил и цветы всегда дарил", не получится.

А если серьезно, то любой договор – это состояние взрослого человека. Рано или поздно мы к этому состоянию приходим в отношениях, и неминуемо наступает момент, когда нужно о чем-то договариваться.