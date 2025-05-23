Неочевидные признаки приближающегося старения назвала геронтолог
При их появлении нужно пройти обследование
23 мая 2025, 15:40, ИА Амител
Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Среди неочевидных признаков приближающегося старения можно выделить снижение выносливости и ухудшение качества сна, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
К скрытым признакам старения можно также отнести медленное восстановление после нагрузки, потерю мышечной массы, изменения в походке и осанке.
"А также забывчивость, снижение внимания и настроения", – добавила доктор медицинских наук.
Ткачева подчеркнула, что старение – это естественный процесс, однако при появлении указанных признаков нужно пройти обследование.
Ранее врач призвал россиян заниматься сексом для продления молодости.
15:51:29 23-05-2025
Минздрав пообещал новорожденным россиянам по 100 лет жизни. По словам главного гериатра Минздрава, "это больше не фантастика - старение можно замедлить, наука в помощь. Пока таких долгожителей всего 18 тысяч, но скоро станет больше"
на пенсию в 90 - это больше не фантастика
Это говорит самый главный)))
16:13:13 23-05-2025
Так и есть. Сексом надо заниматься
16:20:49 23-05-2025
Названы как раз очевидные признаки старения.
17:23:27 23-05-2025
Куда сходить на обследование?
Что скажут врачи?
Стандартно: "А что вы хотели, возраст!"?
17:59:51 23-05-2025
Гость (17:23:27 23-05-2025) Куда сходить на обследование?Что скажут врачи?Станда... Да-да,ходили.Ответ простой:ну а что вы хотели в вашем возрасте
17:37:48 23-05-2025
То Ткачев. то Ткачева, сами не думают, что говорят 🤷. Лишь бы заморочить мозги людям.
20:48:16 23-05-2025
Гость (17:37:48 23-05-2025) То Ткачев. то Ткачева, сами не думают, что говорят 🤷. Лишь ... А журналист Мардан предложил у Соловьева не давать пенсии по возрасту, а надо, чтоб простые люди рожали больше детей , а потом дети обеспечивали бы родителей в старости. В последнее время у меня появляются сомнения в умственных способностях некоторой части нашей "илиты".
08:42:30 24-05-2025
Сегодня 1 апреля?