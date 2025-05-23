При их появлении нужно пройти обследование

23 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Среди неочевидных признаков приближающегося старения можно выделить снижение выносливости и ухудшение качества сна, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

К скрытым признакам старения можно также отнести медленное восстановление после нагрузки, потерю мышечной массы, изменения в походке и осанке.

"А также забывчивость, снижение внимания и настроения", – добавила доктор медицинских наук.

Ткачева подчеркнула, что старение – это естественный процесс, однако при появлении указанных признаков нужно пройти обследование.

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