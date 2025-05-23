НОВОСТИЗдоровье

Неочевидные признаки приближающегося старения назвала геронтолог

При их появлении нужно пройти обследование

23 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Среди неочевидных признаков приближающегося старения можно выделить снижение выносливости и ухудшение качества сна, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

К скрытым признакам старения можно также отнести медленное восстановление после нагрузки, потерю мышечной массы, изменения в походке и осанке.

"А также забывчивость, снижение внимания и настроения", – добавила доктор медицинских наук.

Ткачева подчеркнула, что старение – это естественный процесс, однако при появлении указанных признаков нужно пройти обследование.

Ранее врач призвал россиян заниматься сексом для продления молодости.

Фото: Myriam Zilles / unsplash.com

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НОВОСТИЗдоровье
Здоровье Мнения экспертов

Комментарии 8

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ВВП

15:51:29 23-05-2025

Минздрав пообещал новорожденным россиянам по 100 лет жизни. По словам главного гериатра Минздрава, "это больше не фантастика - старение можно замедлить, наука в помощь. Пока таких долгожителей всего 18 тысяч, но скоро станет больше"
на пенсию в 90 - это больше не фантастика

Это говорит самый главный)))

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Гость

16:13:13 23-05-2025

Так и есть. Сексом надо заниматься

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Гость

16:20:49 23-05-2025

Названы как раз очевидные признаки старения.

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Гость

17:23:27 23-05-2025

Куда сходить на обследование?
Что скажут врачи?
Стандартно: "А что вы хотели, возраст!"?

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Я

17:59:51 23-05-2025

Гость (17:23:27 23-05-2025) Куда сходить на обследование?Что скажут врачи?Станда... Да-да,ходили.Ответ простой:ну а что вы хотели в вашем возрасте

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Гость

17:37:48 23-05-2025

То Ткачев. то Ткачева, сами не думают, что говорят 🤷. Лишь бы заморочить мозги людям.

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Горожанин.

20:48:16 23-05-2025

Гость (17:37:48 23-05-2025) То Ткачев. то Ткачева, сами не думают, что говорят 🤷. Лишь ... А журналист Мардан предложил у Соловьева не давать пенсии по возрасту, а надо, чтоб простые люди рожали больше детей , а потом дети обеспечивали бы родителей в старости. В последнее время у меня появляются сомнения в умственных способностях некоторой части нашей "илиты".

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ЦУМ ЖИВ!

08:42:30 24-05-2025

Сегодня 1 апреля?

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