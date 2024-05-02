Зрителей ждет супергеройский боевик "Майор Гром: Игра", один из последних фильмов Пухляша (Дмитрия Красилова), а также ленты со звездами Голливуда

02 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Майор Гром: Игра"/ Фото: kinopoisk.ru

Май – время шашлыков и отдыха на природе. Однако за город выехать могут не все, а во время прогулок по городу все равно нужны перерывы. Поэтому по пути можно зайти в кинотеатр и посмотреть какой-нибудь фильм. Благо, кинотеатры в мае продолжат радовать россиян новинками. На экраны выйдет продолжение "Майора Грома", новый ужастик о Винни-Пухе, картины с Расселом Кроу, Кевином Спейси, Биллом Скарсгардом, Бенедиктом Камбербэтчем и другими актерами. Среди свежих релизов будет и один из последних фильмов погибшего в 2023 году Пухляша (Дмитрия Красилова). Amic.ru рассказывает, что покажут в российских кинотеатрах в мае 2024 года.

"Всемирный потоп" (с 1 мая)

1 мая вышла британская драма "Всемирный потоп". Она расскажет о том, как мир накрыли дожди. Они идут несколько месяцев, и вода начинает разрушать все вокруг. Мир оказывается на грани катастрофы, и молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего ребенка. Удастся ли ей его найти, можно будет увидеть в кинотеатрах.

У фильма мощный актерский состав. В ленте сыграли Джоди Комер ("Главный герой", "Последняя дуэль"), Джоэль Фрай ("Круэлла", "Приключения Паддингтона 2"), Кэтрин Уотерстон ("Фантастические твари и где они обитают", "Чужой: Завет"), Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрендж", "Шерлок"), Марк Стронг ("Шерлок Холмс", "1917") и другие актеры.

Рейтинг фильма на "Кинопоиске" средний – 5,3 балла из 10, а на IMDB – 5,9 балла из 10. На фильм пустят тех, кому исполнилось 18 лет.

"Идеальная зависимость" (с 1 мая)

В начале месяца на экранах появится спортивная мелодрама "Идеальная зависимость". Фильм расскажет об успешном тренере по боксу Сиенне, которая узнает, что ее парень, действующий чемпион Джэкс, изменял ей с ее сестрой. Девушка решает отомстить бывшему и берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но постепенно план мести перерастает в любовь.

В фильме снялись Киана Мадейра ("Флэш", "Черная материя"), Росс Батлер ("13 причин почему", "Райа и последний дракон"), Ману Беннет (трилогия "Хоббит") и другие актеры.

На "Кинопоиске" фильм набрал 6 баллов, а на IMDB – 5,5 балла из 10. Возрастной рейтинг 16+.

"Любви не бывает?" (с 1 мая)

Специально для любителей российских мелодрам и комедий выйдет фильм "Любви не бывает?" с Анной Чиповской ("Оттепель", "Елки 2") и Владимиром Яглычем ("Мы из будущего", "Экипаж") в главных ролях. Чиповская сыграет Катю, которая разочаровалась в мужчинах, а Яглыч – Сашу, который не может прожить ни дня без новой девушки. Они становятся соседями и не могут ужиться вместе. Катя намерена превратить жизнь бабника в ад, однако между молодыми людьми вспыхивают чувства.

На агрегаторах фильм пока не оценили, возрастной рейтинг 16+.

"Спящие псы" (с 2 мая)

Фильм "Спящие псы" рассказывает о детективе, который после лечения провалов в памяти пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа. Картина интересна актерским составом: здесь сыграли Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума"), Карен Гиллан ("Стражи Галактики", "Джуманджи: Зов джунглей"), Мартон Чокаш ("Царство небесное", "Властелин колец"), Томми Флэнаган ("Гладиатор", "Игра") и другие артисты.

На IMDB и "Кинопоиске" у фильма 6 баллов из 10. Возрастной рейтинг 18+.

"Жизнь вверх ногами" (с 2 мая)

Фильм "Жизнь вверх ногами" интересен в первую очередь актерским составом. Здесь снялись Боб Оденкерк ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Соулу"), Рада Митчелл ("Сайлент Хилл", "Гнев"), Дэнни Хьюстон ("Люди Икс: Начало. Росомаха", "Дитя человеческое") и другие актеры.

По сюжету, чтобы сохранить дружеские отношения, несколько жителей Лос-Анжелеса должны будут взглянуть в глаза своим страхам и изгнать ложь из своих жизней.

Рейтинг на IMDB очень низкий – всего 4,8 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Возрастной рейтинг 18+.

"Марс Экспресс" (с 8 мая)

8 мая запланирован релиз французского фантастического мультфильма в жанре киберпанк "Марс Экспресс". Его действие происходит в 2200 году на Марсе. В центре истории два детектива – Алин Руби и ее напарник андроид Карлос Ривьера. Состоятельный клиент поручает им выслеживать студентку-хакера, которая создала код для снятия всех этических ограничений с роботов. Им придется столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, угрожающими изменить облик вселенной.

Рейтинг фильма на IMDB – 7,6 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Возрастной рейтинг 18+.

"Шпион на всю голову" (с 9 мая)

Фанаты Кевина Спейси ("Семь", "Планета Ка-Пэкс") смогут посмотреть новый триллер "Шпион на всю голову", в котором актер исполнил главную роль. Озвучил Спейси юморист и актер Гарик Харламов.

Фильм расскажет о том, что спецагент Пит собирается уйти на пенсию, но у него появляется последняя работенка: он должен выявить и устранить опасных преступников, которые залегли на дно в провинциальном городе. В итоге простое на первый взгляд задание оказывается невероятно сложным. Удастся ли спецагенту справиться с ним, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На IMDb она набрала 6,1 балла из 10, а на "Кинопоиске" оценки пока нет.

"Как я встретил ее маму" (с 9 мая)

"Как я встретил ее маму" – это один из последних фильмов в карьере Пухляша из Little Big, уроженца Заринска Дмитрия Красилова, который скончался в декабре 2023 года.

Фильм расскажет о том, как кавказские родственники обрусевшего осетина решили помочь ему и по древней традиции прокатить его питерскую невесту до аула. Однако в машине оказывается совсем не та невеста, семья узнает главную тайну Давида, и свадьбу при этом все равно надо провести. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг ленты 12+. Оценки на "Кинопоиске" и IMDB у него пока нет.

"Черная вдова: Укус смерти" (с 9 мая)

Будут в мае и фильмы ужасов. Один из них – австрало-американский кошмар арахнофобов под названием "Черная вдова: Укус смерти".

Главная героиня ленты 12-летняя Шарлотта чувствует себя одинокой, так как все внимание достается ее младшему брату. Но однажды с неба падает яйцо, из которого вылупляется маленький паук. Шарлотта решает оставить его у себя как питомца. Однако паук стремительно растет, вскоре из их многоквартирного дома начинают пропадать животные и соседи. Жильцы понимают, что попали в ловушку членистоногого, и только Шарлотта знает, как его остановить.

В кино пустят тех, кому исполнилось 16 лет. На IMDB лента получила 6 баллов из 10, а на "Кинопоиске" оценки у хоррора пока нет.

"Я не киллер" (с 16 мая)

Фильм "Я не киллер" расскажет о Гэри Джонсоне, который выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. И все идет по плану, пока в истории не появляется женщина.

В ленте сыграли Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"), Адриа Архона ("Андор", "Нарко") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 18+. На IMDB у ленты 7,7 балла, а на "Кинопоиске" оценки пока нет.

"7 дней, 7 ночей" (с 16 мая)

Всей семьей можно сходить на ленту "7 дней, 7 ночей". Она расскажет о семье Гуреевых, которая находится на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, и Ольга уже собирается подать на развод. Но их восьмилетняя дочь Настя на подаренные деньги покупает для всей семьи путевку в Армению. Их ждут веселые приключения и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют 7 дней и 7 ночей.

Главные роли в ленте исполнили Зоя Бербер ("Реальные пацаны", "Душегубы") и Сергей Марин ("Гром: Трудное детство", "Балканский рубеж").

На агрегаторах ленту пока не оценили. В кино смогут сходить те, кому исполнилось 12 лет.

"Пацан против всех" (с 16 мая)

Любители боевиков смогут посмотреть фильм "Пацан против всех" совместного производства Германии, США и ЮАР. Главную роль здесь исполнил Билл Скарсгард ("Оно", "Джон Уик 4"). А компанию ему составили Фамке Янссен (серия фильмов "Люди Икс", "Заложница"), Джессика Рот ("Ла-Ла Ленд", "Сплетница") и другие актеры.

Лента расскажет о том, как глава коррумпированной постапокалиптичной династии убил семью мальчика и сделал его глухим. Ребенок сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается в безумном мире и попадает в группу сопротивления, которая намерена свергнуть правящую династию.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценка на IMDb – 6,5 балла, на "Кинопоиске" оценку ленте пока не поставили.

"Майор Гром: Игра" (с 23 мая)

В официальном российском прокате, наконец, появится супергероика, причем российская. Это новый фильм серии "Майор Гром" с подзаголовком "Игра".

Фильм основан на комиксах студии Bubble и продолжает сюжет первой части – "Майор Гром: Чумой доктор". После событий той ленты майор полиции Игорь Гром становится известным всему Санкт-Петербургу. Днем он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея Призрака. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставкой в которой являются жизни обычных людей.

В ленте снялись Тихон Жизневский ("Огонь", "Топи"), Александр Сетейкин ("Последний Богатырь", "Майор Гром: Чумной доктор"), Любовь Аксенова ("Мажор", "Салют-7") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 12+.

"Винни-Пух: Кровь и мед 2" (с 30 мая)

Любители трешевых фильмов ужасов смогут посмотреть хоррор "Винни-Пух: Кровь и мед 2", который доберется до российских кинотеатров к концу мая.

Фильм станет продолжением ленты 2023 года, в которой Винни-Пух и Пяточок стали маньяками-убийцами. После первой части Кристофер Робин раскрывает миру их существование. Звери больше не могут прятаться в тени и отправляются в город, чтобы навести ужас на его жителей.

К своим ролям вернулись малоизвестные актеры из прошлой части.

На IMDB у фильма 5,3 балла из 10. Возрастной рейтинг 18+.

"Манюня: Приключения в Москве" (с 30 мая)

Ценители сериала "Манюня" и двух фильмов по нему наверняка пойдут и на третью часть с подзаголовком "Приключения в Москве". Как понятно из названия, Манюня и две ее подруги Каринэ и Наринэ в новом фильме отправятся на летние каникулы в Москву. Там их ждут неожиданные приключения и знакомства.

Главную роль снова исполнила Екатерина Темнова, компанию ей в очередной раз составили Карина Каграманян и Карина Мнацаканян. Кроме того, одну из ролей играет Евгений Петросян.

В зал пустят детей от 6 лет. Оценок у ленты пока нет.

"Суперпташки: Улетная миссия" (с 30 мая)

Еще один мультфильм месяца – лента "Суперпташки. Улетная миссия" производства Испании, Италии и США. Мультик расскажет о птичке Джонни и его друзьях, которые обладают суперспособностями. Они отправляются на секретную миссию, чтобы спасти родной город от планов злодея Отто фон Моржа. Кстати, в английском дубляже одну из ролей озвучил Джонни Депп.

Рейтинг ленты на IMDB – 6,4 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. Возрастной рейтинг 6+.

"Галопом к мечте" (с 30 мая)

30 мая выйдет еще один детский фильм "Галопом к мечте".

По сюжету девочка Джоди мечтает ездить на лошади, но на ее пути стоят бедность и проблемы со спиной. А Бриджитт участвует в соревнованиях и унижает соперниц. Но после травмы она попадает в больницу и встречает Джоди. Между девочками возникает дружба, которая изменит их обеих.

Рейтинг фильма на IMDB 7,1 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. В кино пустят тех, кому исполнилось 12 лет.

А в "сером прокате" что-то будет?

Пока что кинотеатры убрали из расписания фильмы, которые показывались по "серому прокату". Как пишет РБК, в начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала кинотеатры поддержать российские фильмы и полностью отказаться от "серого проката" с 18 апреля по 12 мая.

Издание Cinemaplex писало, что компании направляли в кинотеатры письма с просьбами показывать только легальный контент в эти даты. В противном случае, например, компания "Атмосфера кино" обещала не продлевать ключи на фильм "Падение империи", который сейчас идет в кино. Дистрибьютер "Централ Партнершип" также просил не показывать "серый контент" на время проката фильма "Сто лет тому вперед". К инициативе присоединился и "КарроПрокат", у которого 25 мая выходит фильм "Блиндаж" (подробне об этих апрельских релизах можно прочитать здесь).

Так что после 12 мая неофициальные релизы должны вернуться в российские кинотеатры. Из голливудских блокбастеров в теории до конца месяца на экранах может появиться только "Планета обезьян: Новое царство", он выходит на Западе 10 мая. Этот фильм расскажет о событиях спустя 300 лет после третьей части "Планета обезьян: Война".

Два других крупных американских фильма мая – "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" и "Гарфилд" – выйдут только 24 мая, поэтому надеяться на их появление в "сером прокате" можно будет только в июне.

Из апрельских релизов, возможно, в сером прокате появится спортивная драма "Претенденты" с Зендаей в главной роли, которая в США вышла 26 апреля. Но сейчас об этом ничего неизвестно.