Сколько денег потратят власти Барнаула на дорожную разметку в 2023 году

Сейчас администрация города ищет подрядчика на работы

06 февраля 2023, 13:40, ИА Амител

13,7 млн рублей собираются потратить власти Барнаула на дорожную разметку в 2023 году. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Лот разместили на портале 1 февраля. Сейчас чиновники ищут подрядчика, который выполнит работы. Желающие будут подавать заявки до 9 февраля.

Рабочие должны будут нанести продольную дорожную разметку из термопластика и демаркировать уже существующую, которая не подходит под план. Перед началом работ подрядчика обяжут очистить дорогу от пыли и грязи.

На барнаульских дорогах компания будет наносить пешеходную разметку, стрелки, островки безопасности, надписи "Дети" и так далее. После этого компания должна будет снять ограждения с места работ.

Наносить разметку термопластиком подрядчик будет при температуре от +15 до +45 градусов по Цельсию и влажности воздуха не более 75%. Температура покрытия должна быть от +10 до +45 градусов.

Холодным пластиком можно наносить разметку при температуре воздуха от +5 до +35°С, при влажности не более 85% и температуре покрытия от +5 до +45°С.

Работы будут выполнять в посёлках Гоньба, Бельмесёво, Власиха, Лесной, на улицах 1 Мая, ул. 1905 года, 50 лет СССР, 65 лет Победы, 8 Марта, 9 Мая, Анатолия, Антона Петрова, Бабуркина, Берёзовая Роща, Максима Горького, Матросова, Петра Сухова и других.

Подрядчик будет наносить разметку с даты заключения контракта до 1 октября 2023 года. Контракт будет действовать чуть дольше – до 25 октября 2023 года.