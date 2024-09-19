С 2024 года многодетным семьям в Алтайском крае предоставляют новые льготы, также теперь им будут выдавать специальные удостоверения

19 сентября 2024, 10:55, ИА Амител

Рождение детей / Фото: unsplash.com

В 2024 году в Алтайском крае для многодетных семей ввели новые меры поддержки, в числе которых – компенсация услуг ЖКХ, горячего питания в учебных учреждениях, посещение музеев и парков, бесплатный проезд для школьников и другие. Причем получить эти и другие льготы теперь будет проще: многодетным родителям с сентября 2024 года в Алтайском крае начали вручать специальные удостоверения. Подробнее об этих и других мерах поддержки для семей с детьми рассказала на пресс-конференции 17 сентября министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Какие семьи сейчас считаются многодетными?

Многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Причем теперь этот статус устанавливается бессрочно, даже после того, как все дети вырастут. Социальную поддержку оказывают семьям, пока дети не достигнут возраста 18 лет или 23 (если ребенок очно обучается в вузе или колледже).

Алтайский край стал одним из 38 регионов России, где статус многодетной семьи предоставляется без учета нуждаемости, подчеркнула Наталья Оськина.

Сколько многодетных семей сейчас в Алтайском крае?

По данным на 1 сентября 2024 года, в Алтайском крае проживает 35,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 119,5 тысячи детей.

Интересный факт. В Алтайском крае:



– 29 семей воспитывают по десять и более детей;

– в 37 семьях растут по девять детей;

– 75 семей имеют по восемь детей;

– в 205 семьях растут по семь детей;

– 490 семей воспитывают по шесть детей;

– 1724 семьи в Алтайском крае растят по пять детей;

– по четверо детей в 5830 семьях, а по трое воспитывают 27 333 семьи;

– самая большая многодетная семья Алтайского края воспитывает 23 детей.

Ежегодно в Алтайском крае количество многодетных семей растет. Если в 2018 году у нас было 17 тысяч многодетных семей, то в 2024 году – более 35 тысяч. За год многодетных семей становится на две тысячи больше, отметила Оськина.

"Рост многодетных семей мы фиксируем от года к году. Число третьих рождений остается самым большим в регионе. То есть у нас первых рождений меньше третьих, а вторых еще меньше по отношению к первым. Мы видим потенциал в рождении третьих детей, потому что на первого решиться сложно, со вторым вроде как тоже проблематично, а с третьим все понятно, как воспитывать, как организован быт, какие меры поддержки предусматриваются", – объяснила Наталья Оськина.

Она добавила, что все многодетные семьи включены в единый федеральный реестр. В социально опасном положении находится 2,5 тысячи таких семей.

Наталья Оськина / Фото: amic.ru

Как помогают многодетным семьям в Алтайском крае?

В Алтайском крае реализуется большой комплекс мер поддержки многодетных семей, отметила министр соцзащиты. Так, для подготовки первоклассника к школе из регионального бюджета семья получает выплату 7,5 тысячи рублей, школьникам с 2-го по 11-й класс положена выплата в размере пять тысяч рублей. Ежегодно этой мерой поддержки пользуются более 50 тысяч школьников. И еще 20 тысяч многодетных семей получают универсальное пособие.

54 тысячи жителей края имеют право на региональный материнский капитал, который выдается за рождение третьего ребенка. Его сумма составляет почти 84 тысячи рублей. И жители региона активно пользуются этой мерой поддержки.

Так, на улучшение жилищных условий 18 тысяч семей направили более миллиарда рублей регионального материнского капитала. На получение образования деньги направили восемь тысяч семей. 78 семей благодаря региональному материнскому капиталу газифицировали жилье. Две семьи приобрели товары и услуги для социальной адаптации и интеграции инвалидов.

Раз в полгода многодетная семья может воспользоваться выплатой в размере одного прожиточного минимума и потратить ее на свои нужды. В 2023 году такой мерой поддержки воспользовались семь тысяч семей, а в этом – уже шесть тысяч семей.

Семья / Фото: amic.ru

Кроме того, многодетные семьи в Алтайском крае обеспечиваются земельными участками. На данный момент их получили семь тысяч семей. В 2023 году выдали 662 участка, а в 2024-м – 244 участка.

При этом семьи, которые имеют четверых и более детей, вместо земельного участка могут получить денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. На сегодняшний день таким правом воспользовалось более сотни жителей, отметила Оськина.

Еще одна важная мера поддержки – установка пожарных извещателей в частных домах. С 2018 года министерство предоставило порядка 16,5 тысячи таких извещателей не только для многодетных, но и для малообеспеченных семей. Еще три тысячи планируется установить в 2024 году. В этом году Минсоцзащиты намерено на 100% "закрыть вопрос" установки извещателей в домах с печным отоплением.

"Для нас это важная задача по сохранению жизни детей и их родителей, их имущества. В Шипуново, например, сработал пожарный извещатель, и это помогло спасти детей и мать. По два пожарных извещателя мы ставим в жилых помещениях многодетных семей, проживающих в частном доме с печным отоплением. Каждый год на это выделяется 7-8 миллионов рублей", – отметила министр.

Наталья Оськина подчеркнула, что задержек в предоставлении мер поддержки нет, и все они реализуются в полном объеме.

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

Какие новые меры поддержки многодетных семей появились в Алтайском крае?

В 2024 году среди мер поддержки многодетных семей появились новые, а именно:

30%-я компенсация оплаты услуг ЖКХ

На данный момент компенсация уже предоставлена почти пяти тысячам семей на сумму около 22 млн рублей. Компенсация не зависит от доходов семьи и предоставляется на весь спектр жилищно-коммунальных услуг.

Бесплатное горячее питание в школах, колледжах и техникумах

На организацию бесплатного питания для детей из многодетных семей в образовательных организациях Алтайского края в 2024 года предусмотрено около 360 млн рублей в краевом бюджете. На данный момент горячее питания получают 36 тысяч обучающихся 5-11 классов (школьники из начальной школы получают питание вне зависимости от категории семьи).

Бесплатное посещение краевых и муниципальных музеев, парков и выставок

Многодетные семьи в Алтайском крае могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки. С января по сентябрь 2024 года в государственных музеях побывали 263 многодетные семьи – это почти 1,5 тысячи родителей с детьми.

Бесплатный проезд для школьников в городском транспорте в течение учебного года

В 37 из 52 муниципалитетов (71%) Алтайского края организован бесплатный проезд для школьников из многодетных семей. В 14 муниципалитетах учащихся перевозят школьными автобусами.

Наталья Оськина/ Фото: amic.ru

Что за удостоверения для многодетных семей?

С 16 сентября 2024 года Министерство соцзащиты приступило к выдаче бумажных удостоверений многодетной семьи единого образца, рассказала Оськина.

Действовать документ будет на всей территории России. Чтобы получить удостоверение, нужно подать заявление через портал "Госуслуги" либо прийти в МФЦ Алтайского края, управление социальной защиты населения. Выдается документ и матери, и отцу. Если родители в разводе, то его получает тот, с кем живут дети.

С 1 октября 2024 года стартует и внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи. Пока что оно будет проходить в пилотном режиме. Оно поступит в личные кабинеты на "Госуслугах" каждому родителю – без дополнительных запросов. Там же они получат QR-коды, которые можно показывать в общественном транспорте, музеях и даже в магазинах. И электронное, и бумажное удостоверения будут равноценны.

Сколько денег в Алтайском крае выделяют на помощь многодетным семьям?

Финансовую поддержку многодетным семьям в крае оказывают ежегодно. С учетом введения новых мер на помощь многодетным семьям из бюджета Алтайского края выделяется 3 млрд рублей в год.

Получают поддержку семьи и из федерального центра. А муниципалитеты предоставляют право на внеочередное обеспечение детскими садами и частично компенсируют расходы родителей на детский сад.