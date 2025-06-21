Несмотря на шторм. Как в Барнауле проходит фестиваль стиля и красоты

Проект amic.ru "Народный знак качества" стал информационным партнером мероприятия

21 июня 2025, 17:05, ИА Амител

Фестиваль красоты в "Изумрудном" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 июня в барнаульском парке "Изумрудный" проходит фестиваль красоты и стиля. Организатором выступил учебный центр Beauty Point, который на протяжении десяти лет выпускает специалистов парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, эстетической косметологии и визажа.

Как передает корреспондент amic.ru, несмотря на прошедший шторм, который немного "помял" выставку, мероприятие продолжается.

Гостей фестиваля радуют насыщенной программой: выступают известные стилисты и эксперты, демонстрируют новые коллекции и косметику, проводят бесплатные процедуры и консультации. А особым гостем мероприятия стал знаменитый стилист Владислав Лисовец.

На фестивале также работает площадка от amic.ru. Наш проект "Народный знак качества" – информационный партнер этого мероприятия. Здесь анонсировали запуск уже четвертой по счету премии и рассказали гостям о правилах и особенностях конкурса. Посетители уже участвуют в онлайн-голосовании за лучшую бьюти-площадку региона через специальный чат-бот проекта.

"Народный знак качества" – проект, в рамках которого жители Алтайского края выбирают лучшие компании из разных сфер. В прошлом году на премию номинировали почти 600 компаний, а в голосовании поучаствовало около 22 тысяч человек. В 2025 году премия пройдет уже в четвертый раз, а открытых номинаций теперь будет 18, включая "Бьюти-центр года".