Ливень и ураганный ветер обрушились на Барнаул

На улице также слышны раскаты грома

21 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Ураган в Барнауле 21 июня / Фото: amic.ru

Ливень обрушился на Барнаул 21 июня. Непогода сопровождается ураганным ветром и раскатами грома.

Ранее в мэрии Барнаула предупреждали, что днем 21 июня и ночью 22-го в крае ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и ветер со шквалами до 25 м/с.

По возможности лучше переждать непогоду в капитальном строении, а при нахождении на улице – обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

О повреждениях инфраструктуры и подтоплениях пока не сообщалось.