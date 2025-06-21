Ливень и ураганный ветер обрушились на Барнаул
На улице также слышны раскаты грома
21 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Ураган в Барнауле 21 июня / Фото: amic.ru
Ливень обрушился на Барнаул 21 июня. Непогода сопровождается ураганным ветром и раскатами грома.
Ранее в мэрии Барнаула предупреждали, что днем 21 июня и ночью 22-го в крае ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и ветер со шквалами до 25 м/с.
По возможности лучше переждать непогоду в капитальном строении, а при нахождении на улице – обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.
О повреждениях инфраструктуры и подтоплениях пока не сообщалось.
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17:07:06 21-06-2025
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17:27:01 21-06-2025
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