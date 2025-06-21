НОВОСТИОбщество

Ливень и ураганный ветер обрушились на Барнаул

На улице также слышны раскаты грома

21 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Ураган в Барнауле 21 июня / Фото: amic.ru
Ураган в Барнауле 21 июня / Фото: amic.ru

Ливень обрушился на Барнаул 21 июня. Непогода сопровождается ураганным ветром и раскатами грома.

Ранее в мэрии Барнаула предупреждали, что днем 21 июня и ночью 22-го в крае ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и ветер со шквалами до 25 м/с.

По возможности лучше переждать непогоду в капитальном строении, а при нахождении на улице – обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

О повреждениях инфраструктуры и подтоплениях пока не сообщалось.

Барнаул Погода

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:33:55 21-06-2025

Эка невидаль, дождь прошел! Барнальцы опять испугались?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:06 21-06-2025

Три капли дождя и легкое дуновение ветерка... Какой ливень?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

21:02:44 21-06-2025

Гость (17:07:06 21-06-2025) Три капли дождя и легкое дуновение ветерка... Какой ливень? ... Шквальный и аннигиляционный.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:01 21-06-2025

Вчера вечером, началась эта кутерьма земля так пропиталась дождем, что ноги тонут грунте и все эти ливни со шквалистым ветром, уходит на Барнаул

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:35 22-06-2025

Барнаульцы опять напужались!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров