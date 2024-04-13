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Несовершеннолетним хотят запретить езду на электросамокатах

По мнению Ивана Соловьева, это повысит безопасность на тротуарах и дорогах и снизит количество ДТП с участием этого вида транспорта

13 апреля 2024, 12:35, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву запретить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними. Об этом пишет RT.

По словам Соловьева, доступность электросамокатов создает все больше угроз для жизни и здоровья подростков. А запрет на их использование для этой возрастной группы позволит повысить безопасность пешеходов и других участников дорожного движения, а также снизить количество ДТП с участием этого вида транспорта.

Накануне ГИБДД Барнаула предложила запретить использование электросамокатов на людных улицах города, ограничить их скорость до 15 км/ч, установить на электросамокаты датчики веса и создать места для парковки.

инициативы самокаты

Комментарии 9

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гость

12:44:11 13-04-2024

Пусть они на пешеходных тротуарах ездят. Я за рулём как пилот должен крутить от этих самокатчиков ,ну так и наравят под колёса. Этим летом точно из за них будет много наездов.

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Гость

14:58:41 13-04-2024

гость (12:44:11 13-04-2024) Пусть они на пешеходных тротуарах ездят. Я за рулём как пило... Здрасьте, а пешеходы не люди? Почему мы должны шарахаться от них?

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Гость

15:13:46 13-04-2024

гость (12:44:11 13-04-2024) Пусть они на пешеходных тротуарах ездят. Я за рулём как пило... Т.е. пусть пешеходов сшибают? Спасибо, не надо. И вообще, надеяться на сознательность и адекватность самокатчиков не приходится, ну не доросли они еще мозгами в массе своей, а возможности отделить их движение от движения пешеходов и авто в городе практически нет. Выходом видится полный запрет на аренду самокатов в городе.

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Гость

13:28:51 13-04-2024

Полный запрет арендных самокатов. Для личных - водительское удостоверение, как на мотоцикл.

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Гость

14:13:11 13-04-2024

Гость (13:28:51 13-04-2024) Полный запрет арендных самокатов. Для личных - водительское ... На тебя удостоверение пешехода повесить.

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Гость

13:53:47 13-04-2024

Самокат транспортное средство, пока нет для них дорог, запретить полностью.

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Гость

07:27:52 14-04-2024

Сколько в Ауле идиотов, однако. Хорошо, что на их мнение всем наплевать.

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Гость

10:56:05 14-04-2024

Не готовы наши города к благам цивилизации. Отстали, лет этак на 100.

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Гость

14:38:55 14-04-2024

Гость (10:56:05 14-04-2024) Не готовы наши города к благам цивилизации. Отстали, лет эта... Как и Париж, запретил сие благо. Отстали от цивилизации лет на 100.

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