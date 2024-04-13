Несовершеннолетним хотят запретить езду на электросамокатах

По мнению Ивана Соловьева, это повысит безопасность на тротуарах и дорогах и снизит количество ДТП с участием этого вида транспорта

13 апреля 2024, 12:35, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву запретить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними. Об этом пишет RT.

По словам Соловьева, доступность электросамокатов создает все больше угроз для жизни и здоровья подростков. А запрет на их использование для этой возрастной группы позволит повысить безопасность пешеходов и других участников дорожного движения, а также снизить количество ДТП с участием этого вида транспорта.

Накануне ГИБДД Барнаула предложила запретить использование электросамокатов на людных улицах города, ограничить их скорость до 15 км/ч, установить на электросамокаты датчики веса и создать места для парковки.