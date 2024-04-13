Несовершеннолетним хотят запретить езду на электросамокатах
По мнению Ивана Соловьева, это повысит безопасность на тротуарах и дорогах и снизит количество ДТП с участием этого вида транспорта
13 апреля 2024, 12:35, ИА Амител
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву запретить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними. Об этом пишет RT.
По словам Соловьева, доступность электросамокатов создает все больше угроз для жизни и здоровья подростков. А запрет на их использование для этой возрастной группы позволит повысить безопасность пешеходов и других участников дорожного движения, а также снизить количество ДТП с участием этого вида транспорта.
Накануне ГИБДД Барнаула предложила запретить использование электросамокатов на людных улицах города, ограничить их скорость до 15 км/ч, установить на электросамокаты датчики веса и создать места для парковки.
12:44:11 13-04-2024
Пусть они на пешеходных тротуарах ездят. Я за рулём как пилот должен крутить от этих самокатчиков ,ну так и наравят под колёса. Этим летом точно из за них будет много наездов.
14:58:41 13-04-2024
гость (12:44:11 13-04-2024) Пусть они на пешеходных тротуарах ездят. Я за рулём как пило... Здрасьте, а пешеходы не люди? Почему мы должны шарахаться от них?
15:13:46 13-04-2024
гость (12:44:11 13-04-2024) Пусть они на пешеходных тротуарах ездят. Я за рулём как пило... Т.е. пусть пешеходов сшибают? Спасибо, не надо. И вообще, надеяться на сознательность и адекватность самокатчиков не приходится, ну не доросли они еще мозгами в массе своей, а возможности отделить их движение от движения пешеходов и авто в городе практически нет. Выходом видится полный запрет на аренду самокатов в городе.
13:28:51 13-04-2024
Полный запрет арендных самокатов. Для личных - водительское удостоверение, как на мотоцикл.
14:13:11 13-04-2024
Гость (13:28:51 13-04-2024) Полный запрет арендных самокатов. Для личных - водительское ... На тебя удостоверение пешехода повесить.
13:53:47 13-04-2024
Самокат транспортное средство, пока нет для них дорог, запретить полностью.
07:27:52 14-04-2024
Сколько в Ауле идиотов, однако. Хорошо, что на их мнение всем наплевать.
10:56:05 14-04-2024
Не готовы наши города к благам цивилизации. Отстали, лет этак на 100.
14:38:55 14-04-2024
Гость (10:56:05 14-04-2024) Не готовы наши города к благам цивилизации. Отстали, лет эта... Как и Париж, запретил сие благо. Отстали от цивилизации лет на 100.