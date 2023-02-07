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Неуправляемая машина задом выкатилась на кольце у "Ашана"

За автомобилем бежал человек, который очень надеялся её остановить

07 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

4 февраля на кольце у ТЦ "Волна" произошла ситуация, которая могла привести к одной или нескольким авариям. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, маленькая красная машина задом поехала с парковки. Водитель в это время находился за её пределами. Горожанин бежал вслед и пытался остановить неуправляемую малолитражку.

Все, кто ехал в этот момент по кольцу, успешно объехали неожиданное препятствие. Обошлось без аварий.

 

Комментарии 16

  • вот замечательно, что всё обошлось!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Учитывая как люди в принципе по кольцу ездят. Эта машина не выделялась из основной массы. По этому и ДТП не произошло. Вчера кстати видел на это кольцо заезжали ГИБДДшники с левым поворотником. Это всё финиш
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Хозяином был мужчина? Если бы женщина, то уже столько бы д...ма вылили, а так ничего, просто "горожанин".
    07 февраля, Гость   Ответить
  • не удалось сбежать(
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Если бы женщина, то уже столько бы д...ма вылили - Ну только в нашей стране мужики стебутся над женщиной за рулем ездя всю жизнь на ОТ.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Не "горожан" он нам!!!!! криворукий жопорук купивший права!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • При чём машина не выкатилась, а выехала. Судя по тому, что фонарь заднего хода включен.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Ну нееет. Наши люди не могли. Это провокация
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Маленькие красные машины очень опасны!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а с каким поворотником по ПДД заезжают на кольцо ? Права на стол положил , до сдачи экзамена на знание правил дорожного движения! При въезде на кольцо включаем левый поворотник, при съезде с кольца правый.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Тупые Южинские сплошь включают левый поворот на кольце возле ГАИ.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • а с каким поворотником по ПДД заезжают на кольцо ? -----о боги! и нам с такими приходиться жить в одном городе!!! не дай бог встретиться на одном кольце. Неужели люди получаю реально права с такими знаниями?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • И главное они уверены что правы, что нужно включать левый поворотник при въезде.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • при включении левого поворота вы показываете что хотите поехать по встречке, как то так...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Выдержка из памятки для баранов: "указатель поворотов должен включаться в ту сторону куда крутится руль. "
    07 февраля, Гость   Ответить
  • должен включаться в ту сторону - ага но это когда Вы уже НА КОЛЬЦЕ перестраиваетесь а не подъезде к нему - тоже права купили?
    07 февраля, Гость   Ответить
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