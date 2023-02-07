Неуправляемая машина задом выкатилась на кольце у "Ашана"

За автомобилем бежал человек, который очень надеялся её остановить

07 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

4 февраля на кольце у ТЦ "Волна" произошла ситуация, которая могла привести к одной или нескольким авариям. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, маленькая красная машина задом поехала с парковки. Водитель в это время находился за её пределами. Горожанин бежал вслед и пытался остановить неуправляемую малолитражку.

Все, кто ехал в этот момент по кольцу, успешно объехали неожиданное препятствие. Обошлось без аварий.