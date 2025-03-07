Неврологи назвали неожиданный симптом начинающейся деменции

Беспричинная потеря обоняния также может указывать на повышенный риск болезни Альцгеймера

07 марта 2025, 21:51, ИА Амител

Фото: Robina Weermeijer / unsplash.com

Внезапная потеря обоняния может быть ранним признаком деменции, заявили неврологи Фузия Сиддики и Мередит Бок в беседе с Daily Mail.

Бок советует обращать внимание на способность чувствовать запахи шампуня или мыла во время душа, поскольку беспричинная потеря обоняния, особенно после 40 лет, может указывать на повышенный риск снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера.

Сиддики добавила, что деменция вызывает прогрессирующую атрофию мозговых участков, включая те, которые отвечают за обоняние, что может привести к необратимой потере способности чувствовать запахи. Кратковременная же потеря обоняния обычно связана с простудой, гриппом или другими инфекциями.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что длительное и чрезмерное употребление спиртного может вызвать алкогольную деменцию.