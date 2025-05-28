Нейробиолог назвал безопасную суточную норму использования смартфона

Ти Джей Пауэр отметил, что дети и подростки более уязвимы к негативному влиянию гаджетов

28 мая 2025, 13:50, ИА Амител

Фото: Jonas Leupe / unsplash.com

Без вреда для здоровья и психики можно использовать смартфон не больше трех часов в сутки, заявил изданию HuffPost нейробиолог Ти Джей Пауэр.

По его словам, при длительном использовании мозг перегружается дофамином, что снижает мотивацию, внимание и чувство радости. Сам Пауэр придерживается этого ограничения, но отмечает, что норма не универсальна и важнее оценивать, как смартфон влияет на качество жизни. Если гаджет "высасывает энергию", крадет внимание или заменяет живое общение, нужно менять поведение.

Особенно уязвимы к "передозировке" смартфоном дети, подростки и молодежь – у них возникают проблемы с самооценкой, социальными навыками и обучаемостью.

Взрослые менее чувствительны, но могут испытывать потерю интереса к прежним увлечениям, раздражительность и сложности в общении.

Ранее ученые из Норвегии пришли к выводу, что использование смартфонов в постели ухудшает качество сна. Исследователи посоветовали не использовать экраны за 30–60 минут до сна и отключать уведомления.