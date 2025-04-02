Ученые: использование смартфона в постели увеличивает риск бессонницы на 59%

Исследователи советуют отказаться от использования экранов как минимум за полчаса до сна

02 апреля 2025, 19:32, ИА Амител

Фото: Doğukan Şahin / unsplash.com

Использование смартфонов в постели ухудшает качество сна. К такому выводу пришли ученые из Норвегии, сообщает "Газета.ру".

При опросе 45 тысяч молодых людей установили, что эта привычка увеличивает риск бессонницы на 59% и сокращает продолжительность сна на 24 минуты. При этом вид активности не имеет значения: соцсети, фильмы, игры и чтение с экрана одинаково плохо влияют на сон.

Главный же фактор вреда – общее время, проведенное за экраном перед сном.

Смартфоны мешают отдыху, задерживают засыпание, прерывают сон уведомлениями и излучают синий свет, нарушающий циркадные ритмы. Ученые советуют не использовать экраны за 30–60 минут до сна и отключать уведомления.

Ранее ученые из Университета штата Техас выяснили, что даже короткий дневной сон значительно улучшает способность человека находить нестандартные решения и видеть скрытые связи между проблемами.