Нейрохирург из Москвы прилетит на Алтай спасать избитого до комы пса Боя
Поездку в столицу пришлось отменить, так как авиаперелет для собаки смертельно опасен, а билетов на поезд уже нет
24 октября 2026, 12:39, ИА Амител
Пса Боя, жестоко избитого в Барнауле, не смогли отправить на операцию в Москву: поездка сорвалась из‑за отсутствия билетов на поезд, сообщает altai.aif.ru. Как рассказала основатель приюта "Территория спасения" Ольга Камнева, теперь ситуацию спасают другим путем — московский нейрохирург прилетит для проведения операции непосредственно в Барнаул.
"У нас был предусмотрен СВ‑вагон, с нами должен был поехать сопровождающий врач из клиники "Ника" со всеми медикаментами. Мы мониторим билеты ежедневно, но до конца следующей недели их нет вообще никаких, поэтому запись на понедельник пришлось отменить", — пояснила Ольга Камнева.
Авиаперелет для собаки невозможен: из‑за перепада давления это грозит животному смертельным исходом. Поскольку откладывать операцию нельзя, зоозащитники подготовили альтернативный план. Одна из барнаульских ветклиник готова предоставить операционную, а волонтеры согласовывают с московским специалистом дату его приезда в Алтайский край.
По данным свидетелей, хозяева длительное время жестоко обращались с псом: плохо кормили, держали на привязи и издевались над ним. По словам очевидцев, утром 3 октября собаке нанесли удар по голове — сначала сообщалось, что топором, позже появилась версия о том, что использовали деревянную палку.
Решив, что животное погибло, хозяева положили его в мешок, где пес пролежал несколько часов. Впоследствии собаку передали в ветлечебницу, а полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным").
12:56:40 24-10-2026
Отлично!!!
12:57:06 24-10-2026
Я за доброе отношение ко всем живым существам, будь то люди, звери , насекомые (комары не в счет). Но я один в недоумении, что песику уделяется больше внимания и заботы, чем порой людям, когда собираем всем миром? Я за, мне интересно, кто спонсор. Это же недешево. И неужели нет нейрохирурга ближе, чем из Москвы
16:59:17 24-10-2026
Пузырек (12:57:06 24-10-2026) Я за доброе отношение ко всем живым существам, будь то люди,... Не вы один. Сейчас это похоже на пиар.
19:02:08 24-10-2026
Пузырек (12:57:06 24-10-2026) Я за доброе отношение ко всем живым существам, будь то люди,... писали же, что певица Орлова, если не ошибаюсь, взяла ситуацию под контроль
14:40:33 30-10-2026
Пузырек (12:57:06 24-10-2026) Я за доброе отношение ко всем живым существам, будь то люди,... люди тратят свои деньги на лечение животных - и это их дело, куда их тратить. Почему то людям, покупающим путевки на отдых за границу, не пишут, лучше бы отдали эти деньги больным людям. И никто не виноват, что наше здравоохранение не уделяет достаточно внимание людям по ОМС, а только платно и за деньги. Вопрос к нашей системе, а не милосердным людям, собирающим на лечение животным, которых нелюди в инвалидов превращают.
12:57:08 24-10-2026
Хорошо что всех людей вылечили, все очереди на лечение полностью ликвидированы.
Теперь можно и к животным летать.
17:00:40 24-10-2026
Гость (12:57:08 24-10-2026) Хорошо что всех людей вылечили, все очереди на лечение полно... Вы правы. А минусуют вас барнаульские зоозомби... Люди с этими собачками с ума посходили. Усыпили бы песика и не мучали его больше.
13:42:40 30-10-2026
Гость (17:00:40 24-10-2026) Вы правы. А минусуют вас барнаульские зоозомби... Люди с эти... мертвый пес столько пиара и денег не приносит.
будут до последнего держать
12:58:38 24-10-2026
И дай бог ему здоровья, а хозяевам прилетело бы также
13:15:59 24-10-2026
Какой-то сюр на фоне записи людей к кардиологу только через две недели...
19:20:51 24-10-2026
Гость (13:15:59 24-10-2026) Какой-то сюр на фоне записи людей к кардиологу только через ... деньги-дребеденьги. и вуаля..
21:57:52 24-10-2026
Гость (13:15:59 24-10-2026) Какой-то сюр на фоне записи людей к кардиологу только через ... Ха, 2 недели...
А не хотите ревматолога через 8 месяцев?
Жене в прошлом году из 3-й поликлиники позвонили и предложили талон только через 8 месяцев, и искренне обрадовались что мы уже платно прошли, талончик следующему предложат.
04:24:21 25-10-2026
Гость (13:15:59 24-10-2026) Какой-то сюр на фоне записи людей к кардиологу только через ... какое отношение вет. врач имеет к вашему ксдиологу- непонятно.
20:19:31 24-10-2026
молодцы и кто организовал и кто спонсирует..вот это поступок, я понимаю...спасибо таким людям..а НЕЛЮДЕЙ судить надо.. и в клетке их посадить, оградить от общества
20:25:18 24-10-2026
Вот и дожили. Человек стал другом собаки. А когда то было наоборот.
04:22:25 25-10-2026
Александр (20:25:18 24-10-2026) Вот и дожили. Человек стал другом собаки. А когда то было на... дружба- это всегда обоюдно
11:13:02 25-10-2026
Живи песик ! Карабкайся ! А все кто убивает и терзает , сдохните