Поездку в столицу пришлось отменить, так как авиаперелет для собаки смертельно опасен, а билетов на поезд уже нет

24 октября 2026, 12:39, ИА Амител

Пес Бой вышел из комы / Фото: скриншот видео

Пса Боя, жестоко избитого в Барнауле, не смогли отправить на операцию в Москву: поездка сорвалась из‑за отсутствия билетов на поезд, сообщает altai.aif.ru. Как рассказала основатель приюта "Территория спасения" Ольга Камнева, теперь ситуацию спасают другим путем — московский нейрохирург прилетит для проведения операции непосредственно в Барнаул.

"У нас был предусмотрен СВ‑вагон, с нами должен был поехать сопровождающий врач из клиники "Ника" со всеми медикаментами. Мы мониторим билеты ежедневно, но до конца следующей недели их нет вообще никаких, поэтому запись на понедельник пришлось отменить", — пояснила Ольга Камнева.

Авиаперелет для собаки невозможен: из‑за перепада давления это грозит животному смертельным исходом. Поскольку откладывать операцию нельзя, зоозащитники подготовили альтернативный план. Одна из барнаульских ветклиник готова предоставить операционную, а волонтеры согласовывают с московским специалистом дату его приезда в Алтайский край.

По данным свидетелей, хозяева длительное время жестоко обращались с псом: плохо кормили, держали на привязи и издевались над ним. По словам очевидцев, утром 3 октября собаке нанесли удар по голове — сначала сообщалось, что топором, позже появилась версия о том, что использовали деревянную палку.

Решив, что животное погибло, хозяева положили его в мешок, где пес пролежал несколько часов. Впоследствии собаку передали в ветлечебницу, а полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным").