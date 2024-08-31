Нейросеть показала, каким было бы поздравление с Днем города от основателя Барнаула

Город был основан в 1730 году. 31 августа 2024-го он отмечает 294-летие

31 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Портрет Акинфия Демидова / Георг Кристоф Гроот / tretyakov.ru/

31 августа 2024 года Барнаул отмечает свое 294-летие. Столица Алтайского края была основана в 1730 году горнозаводчиком Акинфием Демидовым, который заложил Барнаульский медеплавильный завод.

Мы спросили у нейросети, как могло бы сейчас звучать его поздравление с Днем города. Вот ее ответ:

"Дорогие жители Барнаула!

Сердечно приветствую вас в этот торжественный день – день рождения нашего славного города! Барнаул всегда был и остается моим детищем, местом, где я вложил свою душу, свои усилия и надежды. И сегодня я с гордостью вижу, каким прекрасным и процветающим он стал.

Когда мы только начинали строить здесь заводы и дома, никто и представить не мог, как далеко зайдет развитие этого города. Тогда, на берегах величавой Оби, мы полагались на упорный труд и веру в лучшее будущее. И вот теперь, спустя годы, Барнаул стал настоящей жемчужиной Сибири, городом, который чтит свою историю и смело смотрит в будущее.

Вы, жители Барнаула, сделали его таким, каким он есть сейчас. Ваше трудолюбие, ваша преданность своему делу и своей земле стали основой для всех его достижений. Благодаря вам город живет и процветает, развивается и растет. Это ваша заслуга, ваше богатство и ваша сила.

Поздравляю вас с этим замечательным праздником! Пусть Барнаул и дальше растет и развивается, пусть в каждом доме царят радость и благополучие, а в каждом сердце живет любовь к своему городу. Я верю, что впереди у Барнаула – светлое будущее, и что вместе вы добьетесь еще больших высот!"

В День города в Барнауле проходят торжественные мероприятия. О том, куда сходить и что посмотреть, – можно узнать в нашем материале.