Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт

По словам Константина Романова, компаниям нужно проводить аудит безопасности, чтобы убедиться в невозможности утечки данных

07 апреля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Злоумышленники могут применять нейросети компаний для кражи персональных и корпоративных данных, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.

"Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объёмы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную. Существует возможность использования нейросетей для взлома систем безопасности и доступа к защищённым данным", – сообщил он.

По словам эксперта, одна такая утечка может обернуться кражей личных средств и идентификационных данных, шпионажем и другими незаконными действиями. Причём данные могут попадать не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам.

Романов призвал компании, которые внедряются в работы нейросети, проводить аудит информационной безопасности, чтобы убедиться в невозможности утечки данных.