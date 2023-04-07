Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт
По словам Константина Романова, компаниям нужно проводить аудит безопасности, чтобы убедиться в невозможности утечки данных
07 апреля 2023, 09:20, ИА Амител
Злоумышленники могут применять нейросети компаний для кражи персональных и корпоративных данных, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.
"Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объёмы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную. Существует возможность использования нейросетей для взлома систем безопасности и доступа к защищённым данным", – сообщил он.
По словам эксперта, одна такая утечка может обернуться кражей личных средств и идентификационных данных, шпионажем и другими незаконными действиями. Причём данные могут попадать не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам.
Романов призвал компании, которые внедряются в работы нейросети, проводить аудит информационной безопасности, чтобы убедиться в невозможности утечки данных.
10:08:30 07-04-2023
нейросети пора тормозить, пока там не поселился разум. потом все, хана нам.
10:44:55 07-04-2023
да у вас (росс.компаний) и без нейросетей каждый год огромные утечки данных.