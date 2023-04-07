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Нейросети уже способны красть персональные данные, заявил эксперт

По словам Константина Романова, компаниям нужно проводить аудит безопасности, чтобы убедиться в невозможности утечки данных

07 апреля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Злоумышленники могут применять нейросети компаний для кражи персональных и корпоративных данных, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.

"Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Она может обрабатывать огромные объёмы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную. Существует возможность использования нейросетей для взлома систем безопасности и доступа к защищённым данным", – сообщил он. 

По словам эксперта, одна такая утечка может обернуться кражей личных средств и идентификационных данных, шпионажем и другими незаконными действиями. Причём данные могут попадать не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам.

Романов призвал компании, которые внедряются в работы нейросети, проводить аудит информационной безопасности, чтобы убедиться в невозможности утечки данных.

Комментарии 2

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Элен без ребят

10:08:30 07-04-2023

нейросети пора тормозить, пока там не поселился разум. потом все, хана нам.

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Гость

10:44:55 07-04-2023

да у вас (росс.компаний) и без нейросетей каждый год огромные утечки данных.

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