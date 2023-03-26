НОВОСТИНаука и образование

Российская IT-компания запустила аналог нейросети ChatGPT

Тестирование этой модели уже доступно представителям бизнеса

26 марта 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российская IT-компания Sistemma запустила русскоязычный аналог нейросети ChatGPT. Об этом сообщает РИА Новости.

"Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGP", – сказано в сообщении.

Отмечается, что нейросеть работает полностью на российских серверах и готова к тестированию представителями бизнеса.

Система может работать на русском и английском языках.

Комментарии 4

  • Как же эта новость удивительно совпала с тем, что ученые Стэнфордского университета выложили свою нейросеть в открытый доступ, любой может её скачать и запустить на своих серверах. И русский она понимает.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Банки брали деньги на западе в кредит под % и давали людям под более высокий %
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Банки брали деньги на западе" да вы шо?! а мы-то и не знали!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ничего удивительного. Распознание русской речи ещё Эппл выкупила в России вместе с разработчиками. И было это давно.
    27 марта, Гость   Ответить
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