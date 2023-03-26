Российская IT-компания запустила аналог нейросети ChatGPT
Тестирование этой модели уже доступно представителям бизнеса
26 марта 2023, 18:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российская IT-компания Sistemma запустила русскоязычный аналог нейросети ChatGPT. Об этом сообщает РИА Новости.
"Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGP", – сказано в сообщении.
Отмечается, что нейросеть работает полностью на российских серверах и готова к тестированию представителями бизнеса.
Система может работать на русском и английском языках.
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